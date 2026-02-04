Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

  Maha Shivratri 2026 Doing This Rare Yoga Remedy On The Day Of Mahashivratri Will Make Your Luck Shine

Maha Shivratri 2026: महाशिवरात्रीच्या दिवशी तयार होत आहे दुर्मिळ योग, ‘हे’ उपाय केल्याने तुमचे चमकेल नशीब

महाशिवरात्रीच्या दिवशी एक दुर्मिळ योग तयार होणार आहे. या दिवशी केलेले उपाय वैवाहिक आनंद, संपत्ती, मानसिक शांती आणि आरोग्याशी संबंधित समस्यांपासून सुटका होऊ शकते. महाशिवरात्रीच्या कोणते उपाय करायचे जाणून घ्या

Updated On: Feb 04, 2026 | 09:33 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

  • महाशिवरात्र कधी आहे
  • महाशिवरात्रीच्या दिवशी दुर्मिळ योग
  • महाशिवरात्रीच्या दिवशी करा हे उपाय
 

महाशिवरात्रीच्या दिवशी काही उपाय केल्याने तुम्हाला अपेक्षित यश मिळू शकते. जीवनातील समस्या दूर होऊ शकतात. ज्योतिषशास्त्रानुसार, यावेळी शिव आणि पार्वतीच्या मिलनाचा एक विशेष आणि दुर्मिळ योगायोग घडत आहे, जो अनेक वर्षांनी पाहायला मिळणार आहे. यंदा महाशिवरात्र रविवार, 15 फेब्रुवारी रोजी आहे. या दिवशी जीवनातील समस्या दूर होण्यासाठी काही उपाय केले जाऊ शकता. या दिवशी भक्त उपवास करतात. यावेळी वैवाहिक जीवनातील समस्या, आर्थिक समस्या, मानसिक शांती आणि आरोग्याशी संबंधित अडचणी दूर होतील. महाशिवरात्रीच्या कोणते उपाय करावे ते जाणून घेऊया

महाशिवरात्रीचे महत्त्व

शास्त्रानुसार, महाशिवरात्री हा शिव आणि शक्ती यांच्यातील संतुलनाचा उत्सव आहे. चंद्र आणि गुरु यांचा महत्त्वपूर्ण प्रभाव असेल. हे संयोजन भावनिक स्थिरता आणि वाढलेले सौभाग्य दर्शवते. महाशिवरात्रीच्या दिवशी काही उपाय करणे खूप फायदेशीर राहील.

या दिवशी शिव आणि पार्वतीची एकत्र पूजा केल्याने कौटुंबिक जीवनातील गुंतागुंत दूर होण्यास मदत होते. ही रात्र निर्णायक ठरू शकते, विशेषतः जे लोक बऱ्याच काळापासून एखाद्या अडचणीशी झुंजत आहेत.

Zodiac Sign: वसुमान योगामुळे वृषभ आणि तूळ राशीसह या राशीच्या लोकांसाठी सुवर्णकाळ

वैवाहिक जीवनासाठी उपाय

गौरी आणि शंकराची पूजा केल्याने नात्यात गोडवा येतो

जर लग्नाला उशीर होत असेल किंवा तुमच्या वैवाहिक जीवनात तणाव असेल तर महाशिवरात्रीला शिव आणि पार्वतीची एकत्र पूजा करणे फायदेशीर मानले जाते. देवी पार्वतीला सिंदूर, बांगड्या आणि टिकली अर्पण करावी. तसेच, भगवान शिव यांना पंचामृताने अभिषेक करावा. त्यामुळे नातेसंबंधांमध्ये संवाद आणि समजूतदारपणा वाढतो.

आर्थिक समस्या दूर करण्यासाठी उपाय

उसाच्या रसाने शिवाचा अभिषेक केल्याने आर्थिक अस्थिरता जाणवू शकते. महाशिवरात्रीला शिवलिंगावर उसाच्या रसाने अभिषेक केल्याने आर्थिक समस्या कमी होऊ शकतात. अभिषेक करताना ‘ओम नमः शिवाय’ या मंत्राचा जप केल्याने मनात सकारात्मक ऊर्जा संचारते, ज्यामुळे निर्णय घेण्याची क्षमता बळकट होते.

Mahashivratri 2026: 15 की 16 कधी आहे महाशिवरात्र, जाणून घ्या मुहूर्त, योग आणि महत्त्व

आरोग्याच्या समस्या असलेल्यांसाठी उपाय

महामृत्युंजय मंत्राचा जप

दीर्घ आजाराची किंवा आरोग्याच्या समस्यांची भीती मनाला कमकुवत करते. अशा वेळी महाशिवरात्रीच्या दिवशी महामृत्युंजय मंत्राचा जप करणे फायदेशीर राहील. त्यामुळे या दिवशी काळे तीळ पाण्यात मिसळून शिवलिंगावर अभिषेक करावा. हा उपाय केल्याने तुमच्यामधील आत्मविश्वास वाढतो.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: महाशिवरात्र कधी आहे

    Ans: महाशिवरात्र रविवार, 15 फेब्रुवारी रोजी आहे

  • Que: महाशिवरात्रीला कोणते उपाय करणे शुभ मानले जाते?

    Ans: शिवलिंगावर जल, दूध, बेलपत्र अर्पण करणे, “ॐ नमः शिवाय” मंत्रजप , रुद्राभिषेक किंवा शिवपूजन , उपवास व रात्रजागरण

  • Que: महाशिवरात्रीच्या दिवशी उपवास का करतात

    Ans: उपवास केल्याने मन आणि शरीर शुद्ध राहते व शिवभक्तीमध्ये एकाग्रता वाढते, असे मानले जाते.

Published On: Feb 04, 2026 | 09:33 AM

