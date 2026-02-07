Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Maharashtra Politics : देवेंद्र फडणवीस ठरतायेत किंगमेकर! शरद पवारांना प्रत्येक पावलावर देतायेत टक्कर

अजित पवार यांच्या निधनानंतर महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये मोठ्या घडामोडी होण्याची शक्यता होती. मात्र देवैंद्र फडणवीस यांनी राजकीय कौशल्य दाखवून शरद पवारांना मात दिली आहे.

Updated On: Feb 07, 2026 | 01:15 AM
Devendra Fadnavis is countering every move of Sharad Pawar In Maharashtra politics

महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये देवेंद्र फडणवीस हे शरद पवारांच्या प्रत्येक चालीला शह देत आहेत (फोटो सौजन्य - नवभारत)

शेजारी मला म्हणाला, “निशाणेबाज, महाराष्ट्राचे दिग्गज नेते म्हणून ओळखले जाणारे शरद पवार त्यांच्या रणनीतींमध्ये मात्र आता जुने झाले आहेत. एक काळ असा होता की त्यांच्या राजनैतिक कौशल्यांना अतुलनीय मानले जात असे. त्यांच्या पुढील वाटचालीचा अंदाज कोणीही घेऊ शकत नव्हता! त्यांच्या राज्यापासून दिल्लीपर्यंत त्यांचा आदर केला जात असे.”

तुम्हाला आठवत असेल की बारामती येथील एका कार्यक्रमात पंतप्रधान मोदी म्हणाले होते की शरद पवार राजकारणात त्यांचे मार्गदर्शक आहेत. वसंतदादा पाटील यांचे सरकार पाडून पवार वयाच्या अवघ्या ३८ व्या वर्षी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले. त्यांनी परदेशी वंशाच्या मुद्द्यावर सोनिया गांधींना आव्हान देऊन आणि वेगळा पक्ष स्थापन करून आपली ताकद दाखवून दिली. यावर मी म्हणालो, “इतिहास बाजूला ठेवा, वर्तमान पहा.”

हे देखील वाचा : सुनेत्रा काकीच पक्षाच्या प्रमुख राहतील! पवार कुटुंबियांच्या एकत्रित भेटीनंतर रोहित पवारांचे सूचक विधान

जंगलातील सिंहही त्याचे दात आणि नखे झिजल्यानंतर त्याची पूर्वीची ताकद गमावतो. आज, देवेंद्र फडणवीस राजकारणात प्रत्येक पावलावर सीनियर पवार यांना मागे टाकत आहेत. ते त्यांच्या पायाखालचा गालिचा ओढून घेत आहेत ज्यामुळे पवारांना ते पाहता येते. सध्या, राजकारणातील खरे चाणक्य म्हणजे देवभाऊ आहेत, ज्यांचे जलद गतीने चालणारे डावपेच नेहमीच यशस्वी होत आहेत.

प्रथम, ऑपरेशन लोटस अंतर्गत, भाजपने अजित पवारांना त्यांच्या काकांपासून वेगळे केले आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पाडली. देवेंद्र फडणवीस यांनी यापूर्वी ४८ तासांचे सरकार चालवले होते. सध्या शरद पवारांचे एकूण संख्याबळ हे फक्त १० आमदारांपर्यंत कमी झाले आहे.

हे देखील वाचा -:”मी कामाचा माणूस आहे… राजकारणातून मतदारांना भावनिक आवाहन, पुणे जिल्ह्यात प्रचाराची दिशा बदलली

शेजारी म्हणाले, “देवाभाऊंनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे एकीकरण किंवा विलीनीकरण रोखून सर्वात मोठे राजनैतिक पराक्रम दाखवून दिले आहे. विमान अपघातात अजित पवारांच्या मृत्यूनंतर, शरद पवारांना बरे होण्याची संधी न देता, सुनेत्रा पवार यांना ताबडतोब उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ देण्यात आली. आता, सुनेत्राताई अजितचा वारसा पुढे चालवत पक्षप्रमुख राहतील.”

“शरद पवारांची अवस्था रिकाम्या किंवा संपलेल्या काडतुसासारखी झाली आहे. देवेंद्र मोठ्या चपळतेने त्यांच्या हालचाली करतात. देवाभाऊंनी प्रथम शिवसेना आणि नंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पाडण्याचा आणि भाजपला महाराष्ट्रात प्रमुख पक्ष बनवण्याचा पराक्रम दाखवला.” अशा परिस्थितीत शरद पवार काय करू शकतात?’ हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.

लेख – चंद्रमोहन द्विवेदी

 

याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी आपण https://navbharatlive.com/ यावर क्लिक करावे

 

Published On: Feb 07, 2026 | 01:15 AM

