मोहम्मद कैफ ते आयुष म्हात्रे, ज्यांच्या नेतृत्वात भारताने U19 World Cup वर कोरलं आपलं नाव

म्हात्रेच्या नेतृत्वाखाली भारताने शुक्रवारी इंग्लंडला १०० धावांच्या मोठ्या फरकाने पराभूत केले. भारताने ४११ धावा केल्या, जो स्पर्धेतील सर्वोच्च धावसंख्या आहे. ४१२ धावांच्या लक्ष्याला प्रत्युत्तर देताना, इंग्लंड संघ ४०.२ षटकांत ३११ धावांवर ऑलआउट झाला. ८० चेंडूत १७५ धावांची खेळी करणारा वैभव सूर्यवंशी हा भारताच्या विजयाचा नायक ठरला.
२००० मध्ये, मोहम्मद कैफने भारताला १९ वर्षांखालील विश्वचषकात पहिला विजय मिळवून दिला. अंतिम सामन्यात भारताने श्रीलंकेला सहा विकेट्सने हरवले.
भारताला दुसऱ्या १९ वर्षांखालील विश्वचषकासाठी अनेक वर्षे वाट पाहावी लागली आणि २००८ मध्ये विराट कोहलीने ही दीर्घ प्रतीक्षा संपवली. त्याच्या आक्रमक नेतृत्वाने त्याने भारताला दुसरे जेतेपद मिळवून दिले. अंतिम सामन्यात भारताने दक्षिण आफ्रिकेला १२ धावांनी हरवले.
२०१२ मध्ये, उन्मुक्त चंदच्या नेतृत्वाखाली, भारतीय संघाने ऑस्ट्रेलियाला सहा विकेट्सने हरवून तिसऱ्यांदा विजेतेपद जिंकले.
राहुल द्रविडच्या प्रशिक्षणात आणि पृथ्वी शॉच्या नेतृत्वाखाली, भारताने २०१८ मध्ये चौथ्यांदा विजेतेपद जिंकले. अंतिम सामन्यात भारताने ऑस्ट्रेलियाला आठ विकेट्सने हरवले.
यश धुळच्या नेतृत्वाखाली, भारताने २०२२ मध्ये पाचव्यांदा विजेतेपद जिंकले, अंतिम सामन्यात इंग्लंडला चार गडी राखून पराभूत केले.
आयुष म्हात्रेच्या नेतृत्वाखाली, भारताने ६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी इंग्लंडला १०० धावांनी पराभूत करून सहाव्यांदा विजेतेपद जिंकले.
