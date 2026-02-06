Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Sports »
  • From Mohammad Kaif To Ayush Mhatre The Captains Under Whose Leadership India Has Etched Its Name On The U19 World Cup Trophy

मोहम्मद कैफ ते आयुष म्हात्रे, ज्यांच्या नेतृत्वात भारताने U19 World Cup वर कोरलं आपलं नाव

२००० मध्ये मोहम्मद कैफच्या नेतृत्वाखाली भारताने प्रथम विजेतेपद जिंकले. त्यानंतर विराट कोहली, उन्मुक्त चंद, पृथ्वी शॉ आणि यश धुल यांचा समावेश झाला आणि आता आयुष म्हात्रे या यादीत सामील झाले आहेत.

Updated On: Feb 06, 2026 | 10:01 PM
मोहम्मद कैफ ते आयुष म्हात्रे, ज्यांच्या नेतृत्वात भारताने U19 World Cup वर कोरलं आपलं नाव (Photo Credit- X)

मोहम्मद कैफ ते आयुष म्हात्रे, ज्यांच्या नेतृत्वात भारताने U19 World Cup वर कोरलं आपलं नाव (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:

 

  • मोहम्मद कैफ ते आयुष म्हात्रे
  • ज्यांच्या नेतृत्वात भारताने U19 World Cup वर कोरलं आपलं नाव
  • पाहा यादी….
U19 World Cup 2026: भारताने इंग्लंडला हरवून सहाव्यांदा १९ वर्षांखालील विश्वचषक (U19 World Cup 2026) जिंकला. भारतीय संघाने सर्वाधिक विजय मिळवण्याचा विक्रम केला आहे. यासह, आयुष म्हात्रे (Ayush Mhatre) १९ वर्षांखालील विश्वचषक जिंकणारा सहावा भारतीय कर्णधार बनला. २००० मध्ये मोहम्मद कैफच्या नेतृत्वाखाली भारताने प्रथम विजेतेपद जिंकले. त्यानंतर विराट कोहली, उन्मुक्त चंद, पृथ्वी शॉ आणि यश धुल यांचा समावेश झाला आणि आता आयुष म्हात्रे या यादीत सामील झाले आहेत.

इंग्लंडला १०० धावांच्या मोठ्या फरकाने केले पराभूत

म्हात्रेच्या नेतृत्वाखाली भारताने शुक्रवारी इंग्लंडला १०० धावांच्या मोठ्या फरकाने पराभूत केले. भारताने ४११ धावा केल्या, जो स्पर्धेतील सर्वोच्च धावसंख्या आहे. ४१२ धावांच्या लक्ष्याला प्रत्युत्तर देताना, इंग्लंड संघ ४०.२ षटकांत ३११ धावांवर ऑलआउट झाला. ८० चेंडूत १७५ धावांची खेळी करणारा वैभव सूर्यवंशी हा भारताच्या विजयाचा नायक ठरला.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by NavaRashtra (@navarashtra)

अंडर-१९ वर्ल्डकप जिंकणारे भारतीय कर्णधार

मोहम्मद कैफ (Mohammad Kaif)

२००० मध्ये, मोहम्मद कैफने भारताला १९ वर्षांखालील विश्वचषकात पहिला विजय मिळवून दिला. अंतिम सामन्यात भारताने श्रीलंकेला सहा विकेट्सने हरवले.

Photo Credit – X

विराट कोहली (Virat Kohli)

भारताला दुसऱ्या १९ वर्षांखालील विश्वचषकासाठी अनेक वर्षे वाट पाहावी लागली आणि २००८ मध्ये विराट कोहलीने ही दीर्घ प्रतीक्षा संपवली. त्याच्या आक्रमक नेतृत्वाने त्याने भारताला दुसरे जेतेपद मिळवून दिले. अंतिम सामन्यात भारताने दक्षिण आफ्रिकेला १२ धावांनी हरवले.

Photo Credit – X

उन्मुक्त चंद (Unmukt Chand)

२०१२ मध्ये, उन्मुक्त चंदच्या नेतृत्वाखाली, भारतीय संघाने ऑस्ट्रेलियाला सहा विकेट्सने हरवून तिसऱ्यांदा विजेतेपद जिंकले.

Photo Credit – X

IND vs ENG : U19 World Cup च्या अंतिम सामन्यात भारताने रचला इतिहास! ‘हा’ भीम पराक्रम करणारा जगातील पहिलाच संघ 

पृथ्वी शॉ (Prithvi Shaw)

राहुल द्रविडच्या प्रशिक्षणात आणि पृथ्वी शॉच्या नेतृत्वाखाली, भारताने २०१८ मध्ये चौथ्यांदा विजेतेपद जिंकले. अंतिम सामन्यात भारताने ऑस्ट्रेलियाला आठ विकेट्सने हरवले.

Photo Credit- X

यश धुळ (Yash Dhul)

यश धुळच्या नेतृत्वाखाली, भारताने २०२२ मध्ये पाचव्यांदा विजेतेपद जिंकले, अंतिम सामन्यात इंग्लंडला चार गडी राखून पराभूत केले.

Photo Credit- X

आयुष म्हात्रे (Ayush Mhatre)

आयुष म्हात्रेच्या नेतृत्वाखाली, भारताने ६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी इंग्लंडला १०० धावांनी पराभूत करून सहाव्यांदा विजेतेपद जिंकले.

Photo Credit- X

T20 World Cup Opening Ceremony: “नोरा फतेहीपासून बादशाहपर्यंत…”, वर्ल्ड कपच्या ओपनिंग सेरेमनीमध्ये रंगणार ‘या’ स्टार्सची मैफल

Web Title: From mohammad kaif to ayush mhatre the captains under whose leadership india has etched its name on the u19 world cup trophy

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 06, 2026 | 10:01 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

IND vs ENG : U19 World Cup च्या अंतिम सामन्यात भारताने रचला इतिहास! ‘हा’ भीम पराक्रम करणारा जगातील पहिलाच संघ 
1

IND vs ENG : U19 World Cup च्या अंतिम सामन्यात भारताने रचला इतिहास! ‘हा’ भीम पराक्रम करणारा जगातील पहिलाच संघ 

IND vs ENG, U19 World Cup Final Live! भारतच विश्वविजेता! अंतिम सामन्यात इंग्लंडला 100 धावांनी हरवून पटकावले जेतेपद
2

IND vs ENG, U19 World Cup Final Live! भारतच विश्वविजेता! अंतिम सामन्यात इंग्लंडला 100 धावांनी हरवून पटकावले जेतेपद

IND vs ENG, U19 World Cup Final : सामना एक अन्…! वैभव सूर्यवंशीकडून विक्रमांची झडी; फायनलमध्ये 175 धावांची स्फोटक खेळी
3

IND vs ENG, U19 World Cup Final : सामना एक अन्…! वैभव सूर्यवंशीकडून विक्रमांची झडी; फायनलमध्ये 175 धावांची स्फोटक खेळी

 U19 World Cup Final: जेतेपदाच्या सामन्यात वैभव सूर्यवंशीची धुव्वाधार खेळी! भारताचा इंग्लंडसमोर 412 धावांचा डोंगर
4

 U19 World Cup Final: जेतेपदाच्या सामन्यात वैभव सूर्यवंशीची धुव्वाधार खेळी! भारताचा इंग्लंडसमोर 412 धावांचा डोंगर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
मोहम्मद कैफ ते आयुष म्हात्रे, ज्यांच्या नेतृत्वात भारताने U19 World Cup वर कोरलं आपलं नाव

मोहम्मद कैफ ते आयुष म्हात्रे, ज्यांच्या नेतृत्वात भारताने U19 World Cup वर कोरलं आपलं नाव

Feb 06, 2026 | 10:01 PM
उत्पन्न वाढीसाठी एसटी बसेस फेऱ्यांचा वक्तशीरपणा वाढवा : परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांचे निर्देश 

उत्पन्न वाढीसाठी एसटी बसेस फेऱ्यांचा वक्तशीरपणा वाढवा : परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांचे निर्देश 

Feb 06, 2026 | 09:48 PM
Mumbai-Pune Express वे वर 32 तासांचा ट्रॅफिक जाम; कोंडी दूर करण्यासाठी पोलिसांची तत्परता

Mumbai-Pune Express वे वर 32 तासांचा ट्रॅफिक जाम; कोंडी दूर करण्यासाठी पोलिसांची तत्परता

Feb 06, 2026 | 09:44 PM
पुणे ते दिल्ली Vande Bharat Express सुरू करावी; खासदार मेधा कुलकर्णींची राज्यसभेत मागणी

पुणे ते दिल्ली Vande Bharat Express सुरू करावी; खासदार मेधा कुलकर्णींची राज्यसभेत मागणी

Feb 06, 2026 | 09:32 PM
Karad Political News: बाळासाहेब चोरेकर यांना मारहाण; उंब्रज परिसरात तणाव, पोलिसांत परस्पर विरोधी तक्रारी दाखल

Karad Political News: बाळासाहेब चोरेकर यांना मारहाण; उंब्रज परिसरात तणाव, पोलिसांत परस्पर विरोधी तक्रारी दाखल

Feb 06, 2026 | 09:14 PM
Pune-Mumbai Expressway वर प्रवासी अडकल्यावर सरकारला जाग; मंत्री आशीष शेलारांच्या ‘या’ सूचना

Pune-Mumbai Expressway वर प्रवासी अडकल्यावर सरकारला जाग; मंत्री आशीष शेलारांच्या ‘या’ सूचना

Feb 06, 2026 | 09:14 PM
T20 World Cup Opening Ceremony: “नोरा फतेहीपासून बादशाहपर्यंत…”, वर्ल्ड कपच्या ओपनिंग सेरेमनीमध्ये रंगणार ‘या’ स्टार्सची मैफल

T20 World Cup Opening Ceremony: “नोरा फतेहीपासून बादशाहपर्यंत…”, वर्ल्ड कपच्या ओपनिंग सेरेमनीमध्ये रंगणार ‘या’ स्टार्सची मैफल

Feb 06, 2026 | 08:59 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
पाली भाषा भवनाचा निधी कुठे वळवला जातोय? मुंबई विद्यापीठाची भूमिका काय?

पाली भाषा भवनाचा निधी कुठे वळवला जातोय? मुंबई विद्यापीठाची भूमिका काय?

Feb 06, 2026 | 07:29 PM
Navi Mumbai | दहावी-बारावी परीक्षार्थ्यांसाठी ठाणे वाहतूक पोलिसांचे ‘रायडर्स’ सज्ज

Navi Mumbai | दहावी-बारावी परीक्षार्थ्यांसाठी ठाणे वाहतूक पोलिसांचे ‘रायडर्स’ सज्ज

Feb 06, 2026 | 07:11 PM
Ramdas Kadam: “अजित दादांची स्मशानातली राख देखील विझली नव्हती…”, कदमांचा सुनील तटकरेंवर गंभीर आरोप

Ramdas Kadam: “अजित दादांची स्मशानातली राख देखील विझली नव्हती…”, कदमांचा सुनील तटकरेंवर गंभीर आरोप

Feb 06, 2026 | 11:59 AM
“ना खाऊंगा ना खाने दूंगा म्हणणारे पंतप्रधान भ्रष्टाचाऱ्यांना पक्षांमध्ये घेत आहेत “;ठाकरे गटाच्या खासदारातची टीका

“ना खाऊंगा ना खाने दूंगा म्हणणारे पंतप्रधान भ्रष्टाचाऱ्यांना पक्षांमध्ये घेत आहेत “;ठाकरे गटाच्या खासदारातची टीका

Feb 05, 2026 | 07:32 PM
Kolhapur : आझाद मैदानावर 10 मार्चला होणार शासन चित्तशुद्धी गाथा पारायण आंदोलन

Kolhapur : आझाद मैदानावर 10 मार्चला होणार शासन चित्तशुद्धी गाथा पारायण आंदोलन

Feb 05, 2026 | 07:23 PM
Kolhapur Nitesh Rane : “शिंदे गट, काँग्रेस किंवा ठाकरे गटाला मतदान करून उपयोग नाही” – नितेश राणे

Kolhapur Nitesh Rane : “शिंदे गट, काँग्रेस किंवा ठाकरे गटाला मतदान करून उपयोग नाही” – नितेश राणे

Feb 05, 2026 | 07:15 PM
Sangli ZP Election – तासगाव तालुक्यात शरदचंद्र पवार गट यशस्वी होणार; कार्यकर्त्यांना व्यक्त केला विश्वास

Sangli ZP Election – तासगाव तालुक्यात शरदचंद्र पवार गट यशस्वी होणार; कार्यकर्त्यांना व्यक्त केला विश्वास

Feb 05, 2026 | 07:10 PM