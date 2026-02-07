Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
दिर्घकाळ चालणारी बॅटरी आणि दमदार परफॉर्मंस… हे आहेत बेस्ट Gaming Smartphones, किंमत 20 हजार रुपयांहून कमी

Best gaming phones under 20K: बजेट किंमतीत उपलब्ध असणारा गेमिंग स्मार्टफोन तुम्ही शोधताय का? गेमर्सचा विचार करून Infinix GT 30 5G Plus स्मार्टफोन डिझाईन करण्यात आला आहे.

Updated On: Feb 07, 2026 | 06:22 AM
  • Infinix GT 30 5G Plus मध्ये 6.78-इंच एमोलेड डिस्प्ले
  • iQOO Z10X मध्ये मीडियाटेक डेमेन्सिटी 7300 चिपसेट
  • Realme P4 मध्ये 6.77-इंच एमोलेड पॅनल
जर तुम्ही गेमर असाल आणि तुम्ही एखाद्या गेमिंग स्मार्टफोनच्या शोधात असाल तर हा लेख तुमच्यासाठी आहे. टेक कंपन्या अनेक दमदार फीचर्ससह वेगवेगळे गेमिंग स्मार्टफोन्स बाजारात लाँच करत असतात. काही गेमिंग स्मार्टफोन्सची किंमती प्रिमियम रेंजमध्ये असते तर काही गेमिंग स्मार्टफोन्स बजेट किंमतीत दमदार फीचर्स ऑफर करतात. आता आम्ही तुम्हाला अशा गेमिंग स्मार्टफोन्सबद्दल सांगणार आहोत, ज्यांची किंमत 20 हजार रुपयांपेक्षा कमी आहे आणि यामध्ये चांगली कामगिरी, दीर्घ बॅटरी आयुष्य आणि उच्च रिफ्रेश रेट डिस्प्ले देण्यात आला आहे. या स्मार्टफोनमध्ये तुम्ही बीजीएमआय, कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाईल आणि एस्फाल्ट सारखे गेम्स अगदी सहज खेळू शकता.

Apple Update Alert: एक अपडेट… आणि लाखो युजर्स अडचणीत! iPhone मध्ये क्रॅश झाले अ‍ॅप्स, नक्की काय आहे प्रकरण? वाचा सविस्तर

Oppo K13 5G

ओप्पोच्या या स्मार्टफोनमध्ये एमोलेड डिस्प्ले आणि बॅलेंस्ड परफॉर्मंस देण्यात आला आहे. Oppo K13 5G अशा यूजर्ससाठी एक चांगला ऑप्शन आहे, ज्यांना गेमिंगसह डिस्प्ले क्वालिटी देखील पाहिजे आहे. या स्मार्टफोनमध्ये 6.67-इंच एमोलेड स्क्रीन आहे, जी 120Hz रिफ्रेश रेट आणि हाय ब्राइटनेसला सपोर्ट करते. यामध्ये स्नॅपड्रॅगन 6 जेन 4 प्रोसेसर डेली गेमिंग आणि मल्टीटास्किंगसाठी अधिक चांगला परफॉर्मंस देण्यात आला आहे. ऑफर्स आणि डिस्काऊंटसह या स्मार्टफोनची किंमत 19,920 रुपये होते. (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

iQOO Z10X

जर दिर्घकाळ चालणाऱ्या गेमिंग सेशनला तुम्ही प्राधान्य देत असाल तर यासाठी तुम्हाला मोठी बॅटरी असलेल्या स्मार्टफोनची गरज असते. अशावेळी तुम्ही iQOO Z10X ची निवड करू शकता. यामध्ये मीडियाटेक डेमेन्सिटी 7300 चिपसेट देण्यात आला आहे, जो या सेगमेंटमध्ये स्टेबल परफॉर्मंससाठी ओळखला जातो. या डिव्हाईसमध्ये 44W फास्ट चार्जिंग सपोर्टसह 6500mAh बॅटरी दिली आहे. या डिव्हाईसची किंमत 14,888 रुपये आहे.

Realme P4

हा स्मार्टफोन 144Hz डिस्प्लेसह स्मूद गेमिंग परफॉर्मंस ऑफर करतो. Realme P4 अशा यूजर्ससाठी फायदेशीर ठरणार आहे, ज्यांना हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले पाहिजे आहे. यामध्ये 6.77-इंच एमोलेड पॅनल आहे, जो 144Hz रिफ्रेश रेट आणि जास्त ब्राइटनेस ऑफर करतो. स्मार्टफोन मीडियाटेक डेमेन्सिटी 7400 प्रोसेसर गेमिंगदरम्यान एक चांगली फ्रेम रेट बनवण्यासाठी मदत करतो. या स्मार्टफोनची किंमत 18,499 रुपये आहे.

Vivo T4x

Vivo T4x अशा यूजर्ससाठी डिझाईन करण्यात आला आहे, ज्यांना सिंपल मात्र पावरफुल गेमिंग फोन पाहिजे आहे. या डिव्हाईसमध्ये डेमेन्सिटी 7300 प्रोसेसर, 120Hz डिस्प्ले आणि 6500mAh बॅटरी देण्यात आली आहे. या स्मार्टफोनची किंमत 18,499 रुपये आहे.

आता Translator ची गरज नाही! थेट तुमच्या भाषेत पाहू शकता YouTube वरील व्हिडिओ, यूजर्ससाठी फायद्याचं ठरतंय ‘ऑटो डबिंग फीचर’

Infinix GT 30 5G Plus

गेमर्सचा विचार करून हा स्मार्टफोन डिझाईन करण्यात आला आहे. यामध्ये 6.78-इंच एमोलेड डिस्प्ले आणि 144Hz रिफ्रेश रेट देण्यात आला आहे. डिव्हाईसची किंमत 19,499 रुपये असून हा फोन गेमिंग लुक आणि फीचर्स दोन्हीमध्ये बेस्ट आहे.

Published On: Feb 07, 2026 | 06:22 AM

दिर्घकाळ चालणारी बॅटरी आणि दमदार परफॉर्मंस… हे आहेत बेस्ट Gaming Smartphones, किंमत 20 हजार रुपयांहून कमी

Feb 07, 2026 | 06:22 AM

