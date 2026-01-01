January 2026 Festival List: जानेवारी महिन्यात मकरसंक्रांती, वसंत पंचमी कधी आहे? जाणून घ्या व्रत उत्सवांची यादी

जानेवारीचा महिना धार्मिक आणि सांस्कृतिक दृष्टिकोनातून खूप खास मानला जातो. या महिन्याची सुरुवात भगवान शिव आणि देवी पार्वती यांना समर्पित प्रदोष व्रताने होणार आहे. जानेवारी महिन्यात मकरसंक्रांती, वसंत पंचमी आणि संकष्टी चतुर्थी यासारख्या प्रमुख सणांचे आगमन होणार आहे. जे भारतीय संस्कृतीत खोलवर रुजलेले आहेत आणि त्यांचे धार्मिक आणि सामाजिक महत्त्व खूप आहे.
वर्षाचा पहिला महिना थंड असतो आणि तरीही लोक हे सण आणि उपवास मोठ्या उत्साहाने साजरे करतात. जानेवारीची सुरुवात शुक्ल पक्षातील त्रयोदशी तिथी आणि रोहिणी नक्षत्राने होणार आहे, तर महिन्याची समाप्ती शुक्ल पक्षातील चतुर्दशी तिथी आणि पूर्णवसु नक्षत्राने होणार आहे. या विशेष तिथी आणि नक्षत्रांमुळे, धार्मिक कार्ये आणि सणांच्या दृष्टीने हा महिना खूप महत्त्वाचा मानला जातो.
हे व्रत गुरुवारी येत असल्याने त्याला गुरु प्रदोष व्रत म्हटले जाते. हे व्रत महादेव आणि देवी पार्वती यांना समर्पित आहे.
गुरु गोविंद सिंह जी यांच्या जयंतीला शीख धर्मात विशेष महत्त्व आहे. ते दहावे शीख गुरु होते आणि त्यांनी खालसा पंथाची स्थापना केली. यावेळी जानेवारी महिन्यात ही तिथी 5 जानेवारी रोजी साजरी केली जाणार आहे.
हिंदू धर्मात मकरसंक्रांतीचे विशेष महत्त्व आहे. 2026 मध्ये हा सण 14 जानेवारी रोजी साजरा केला जाणार आहे. या दिवशी सूर्य देव धनु राशीतून मकर राशीत प्रवेश करतो, जो शुभ कार्यांची सुरुवात मानला जातो. मकर संक्रांती विविध विधींनी साजरी केली जाते, ज्यामध्ये स्नान, दान आणि तीळ आणि गुळाचे सेवन यांचा समावेश आहे.
हे व्रत शुक्रवारी येत असल्याने त्याला शुक्र प्रदोष व्रत म्हटले जाते. हे व्रत महादेव आणि देवी पार्वती यांना समर्पित आहे.
मौनी अमावस्या 18 जानेवारी रोजी आहे. हा माघ महिन्यातील अमावस्येचा दिवस आहे, जो अत्यंत शुभ मानला जातो. या दिवशी गंगेत स्नान करणे, दानधर्म करणे आणि मौन पाळणे हे विशेष महत्त्व आहे. मौनी अमावस्येला मौन राहणे आणि ध्यान केल्याने आत्म्याची शुद्धी होते आणि शाश्वत पुण्य प्राप्त होते असे मानले जाते.
वसंत पंचमी 23 जानेवारी रोजी साजरी केली जाणार आहे. हा दिवस ज्ञान, विद्या आणि कलांची देवी सरस्वती यांना समर्पित आहे. माघ महिन्यातील शुक्ल पक्षातील पंचमी तिथीला साजरा होणारा हा सण ऋतू बदलाचे प्रतीक मानला जातो. या दिवशी पिवळे कपडे घालण्याची, पिवळे पदार्थ बनवण्याची आणि सरस्वतीची पूजा करण्याची परंपरा आहे. हा सण कलाकारांसाठी आणि विद्यार्थ्यांसाठी खूप शुभ मानला जातो.
रथ सप्तमी रविवार, 25 जानेवारी रोजी साजरी केली जाणार आहे ज्याला सूर्य जयंती किंवा अचला सप्तमी असेही म्हणतात, ज्या दिवशी सूर्य देवाची पूजा करणे आणि सूर्योदयापूर्वी स्नान करणे शुभ मानले जाते.
शुक्रवार, 30 जानेवारी शुक्र प्रदोष व्रत
मंगळवार, 13 जानेवारी मकर राशीत शुक्राचे संक्रमण
बुधवार, 14 जानेवारी मकर राशीत सूर्याचे संक्रमण
शुक्रवार, 16 जानेवारी रोजी मकर राशीत मंगळाचे संक्रमण
शनिवार, 17 जानेवारी रोजी मकर राशीत बुध संक्रमण
