Grah Gochar 2026: जूनमध्ये प्रमुख ग्रह बदलणार आपली राशी, या राशींच्या लोकांना धनलाभासह करिअरमध्ये होणार प्रगती

जून महिन्याची सुरुवात होणार आहे. २ जून रोजी पहाटे २:२५ वाजता सर्वात मोठा ग्रह, गुरू, गोचर करेल, त्यानंतर आणखी चार राशींत बदल होतील. ८ जून रोजी सायंकाळी ५:४७ वाजता शुक्र कर्क राशीत गोचर करेल, तर १५ जून रोजी दुपारी १२:५८ वाजता, ग्रहांचा राजा सूर्य मिथुन राशीत गोचर करेल. त्यानंतर, २१ जून रोजी मध्यरात्री १२:०७ वाजता मंगळ वृषभ राशीत प्रवेश करेल आणि २२ जून रोजी दुपारी ३:४१ वाजता बुध कर्क राशीत प्रवेश करेल. ज्योतिषशास्त्रानुसार जूनमधील या पाच प्रमुख ग्रहांचे गोचर मेष आणि मिथुन राशीसह पाच राशींखालील व्यक्तींसाठी शुभ ठरू शकते. त्यांची घरे धन आणि समृद्धीने भरतील आणि त्यांना करिअरमध्येही प्रगती अनुभवता येईल. ग्रहांचे संक्रमण कोणत्या राशींच्या लोकांसाठी फायदेशीर ठरू शकते, जाणून घ्या
जून महिन्यातील पाच प्रमुख ग्रहांचे संक्रमण मेष राशीसाठी फायदेशीर ठरू शकते. या काळात तुमची शक्ती वाढेल आणि तुम्ही तुमच्या शत्रूंवर विजय मिळवाल. प्रलंबित कामे पूर्ण होतील. उत्पन्नात कोणताही व्यत्यय येणार नाही. तुमचे सामाजिक जाळे विस्तारेल, ज्यामुळे तुमच्या करिअरला फायदा होईल. या काळात तुम्ही जी काही कामे हाती घ्याल, ती तुम्ही यशस्वीपणे पूर्ण कराल.
जून महिन्यातील ग्रहांचे संक्रमण मिथुन राशीच्या लोकांसाठी फायदेशीर ठरेल. या काळात तुमची आर्थिक स्थिती मजबूत होईल आणि तुमच्या उत्पन्नात वाढ होईल. देवी लक्ष्मीच्या आशीर्वादाने आर्थिक अडचणी दूर होतील. नशीब तुमच्या बाजूने असेल. या काळात अनुकूल काळ असल्याने तुमच्या विस्ताराच्या किंवा व्यवसायाच्या योजना यशस्वी होतील. तुमचे वैवाहिक जीवन सुखी राहील आणि तुम्हाला संतती होण्याची शक्यता आहे.
जून महिन्यातील पंचग्रहांचे संक्रमण कर्क राशीच्या लोकांसाठी नवीन संधी घेऊन येणारा राहील. जे पदोन्नतीची वाट पाहत आहेत, त्यांना चांगली बातमी मिळू शकते. तुमचे पद, प्रतिष्ठा आणि प्रभाव वाढण्याची शक्यता आहे. तुम्हाला लवकरच काही चांगली बातमी मिळणार आहे. तुम्ही आखलेला एक मोठा प्रकल्प यशस्वी होईल. शुभ घटनांमधील रस वाढेल, ज्यामुळे मनःशांती लाभेल. उत्पन्नाचे नवीन स्रोत निर्माण होतील, ज्यामुळे आर्थिक लाभ होईल.
जून महिन्यातील ग्रहांचे संक्रमण कन्या राशींच्या लोकांसाठी शुभ राहणार आहे. देवी लक्ष्मी तुमच्यावर प्रसन्न होईल, ज्यामुळे तुमच्या धनात, समृद्धीत आणि संपत्तीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. करिअरमध्ये प्रगतीच्या संधी निर्माण होतील; त्या सोडू नका. तुमचे कौटुंबिक जीवन सुखी राहील. तुम्हाला तुमच्या आईचे प्रेम मिळेल. तिच्या आरोग्याची काळजी घ्या. तुमच्या बोलण्याचा प्रभाव वाढेल.
जून महिन्यातील पंचग्रहांचे संक्रमण वृश्चिक राशीच्या लोकांसाठी फायदेशीर ठरेल. तुम्हाला कामासाठी किंवा व्यवसायासाठी प्रवास करावा लागू शकतो, जो फायदेशीर ठरेल. नवीन लोकांशी ओळख झाल्याने प्रगतीचा मार्ग मोकळा होईल. या महिन्यात आर्थिक अडचणी दूर होतील. तुमची आर्थिक परिस्थिती लक्षणीयरीत्या मजबूत होऊ शकते. तुम्हाला तुमच्या अनावश्यक खर्चावर नियंत्रण ठेवण्याची गरज आहे. या काळात तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरणाऱ्या काही अनपेक्षित घटना घडू शकतात. घरात शुभ घटना घडू शकतात. जून महिन्यात तुम्हाला काही चांगली बातमी मिळू शकते.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: जून महिन्यात सूर्य, बुध, शुक्र, मंगळ आणि गुरु यांसारख्या प्रमुख ग्रहांच्या स्थितीत बदल होणार असल्याचे ज्योतिषशास्त्रात सांगितले जाते.
Ans: ग्रहांची बदलती स्थिती करिअर, आर्थिक स्थिती, शिक्षण, वैवाहिक जीवन आणि आरोग्य यांवर सकारात्मक किंवा नकारात्मक परिणाम करू शकते.
Ans: प्रमुख ग्रहांच्या संक्रमणाचा मेष, मिथुन, कर्क, कन्या आणि वृश्चिक राशींच्या लोकांना फायदा होणार आहे