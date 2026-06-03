Chanakya Niti: मनावर नियंत्रण नसल्यास वाढतात अडचणी; चाणक्यांनी सांगितली माणसाची विचारशक्ती कमकुवत होण्याची कारणे

जीवनात असा क्वचितच कोणी असेल ज्याला घेतलेल्या निर्णयाचा पश्चात्ताप झाला नसेल. कधीकधी आपण पूर्ण प्रामाणिकपणाने आणि आत्मविश्वासाने एखादा निर्णय घेतो, पण जसजसा वेळ जातो, तसतसे आपल्या लक्षात येते की ती एक चूक होती. विशेष म्हणजे, अशा परिस्थितीत लोक अनेकदा परिस्थिती, नशीब किंवा इतरांना दोष देतात, पण खरे कारण आपल्या अंतर्मनातच दडलेले असते.
चाणक्यांच्या मते, कोणत्याही निर्णयाची गुणवत्ता ही त्यावेळच्या व्यक्तीच्या मानसिक स्थितीवर अवलंबून असते. जेव्हा मन शांत आणि संतुलित असते, तेव्हा निर्णय अधिक चांगले घेतले जातात, परंतु जेव्हा भावना नियंत्रणाबाहेर जातात, तेव्हा विचार आणि आकलनशक्तीवर परिणाम होतो.
चाणक्याच्या मते, लोभामुळे माणसाची निर्णयक्षमता हळूहळू कमकुवत होते. जेव्हा एखाद्या गोष्टीची इच्छा प्रमाणाबाहेर वाढते, तेव्हा माणूस फक्त फायदेच पाहतो आणि संभाव्य नुकसानाकडे दुर्लक्ष करू लागतो. आजही याची अनेक उदाहरणे आढळतात. मोठ्या नफ्याच्या मोहापायी, लोक योग्य ती खबरदारी न घेता गुंतवणूक करतात किंवा झटपट यश मिळवण्यासाठी धोकादायक पावले उचलतात. या घाईमुळे पुढे समस्या निर्माण होतात.
क्रोध ही एक अशी भावना आहे जी काही मिनिटांतच अनेक वर्षांच्या शहाणपणावर मात करू शकते. चाणक्य म्हणतात की रागाच्या भरात लोक विचार करण्याऐवजी प्रतिक्रिया देतात. अनेकदा असे दिसून येते की वादविवाद, भांडणे किंवा कौटुंबिक तणावाच्या वेळी लोक असे शब्द बोलतात किंवा असे निर्णय घेतात ज्याचा त्यांना नंतर पश्चात्ताप होतो. म्हणूनच नेहमी शांत मनाने मोठे निर्णय घेण्याचा सल्ला दिला जातो.
आचार्य चाणक्यांनी अपूर्ण ज्ञानाला धोकादायक म्हटले आहे. त्यांच्या मते, जेव्हा एखाद्या विषयाबद्दल संपूर्ण माहिती नसते, तेव्हा मन गृहितकांनी त्यातील पोकळी भरू लागते, ज्यामुळे चुकीचे निर्णय घेतले जातात. आज, सोशल मीडिया आणि माहितीच्या जलद प्रसाराच्या युगात ही समस्या अधिकच गंभीर झाली आहे. लोक अनेकदा ऐकीव माहितीवर किंवा अपूर्ण माहितीच्या आधारे मतं बनवतात. नंतर, जेव्हा संपूर्ण सत्य समोर येतं, तेव्हा त्यांना आपली चूक लक्षात येते.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: चाणक्यांच्या मते राग, अहंकार, लोभ, मोह आणि अति आत्मविश्वास यांसारख्या दुर्गुणांमुळे माणसाची विचारशक्ती कमकुवत होऊ शकते.
Ans: मनावर नियंत्रण नसल्यास व्यक्ती भावनेच्या भरात निर्णय घेते, ज्यामुळे चुका वाढू शकतात आणि जीवनात अनेक अडचणी निर्माण होऊ शकतात.
Ans: रागामुळे विवेकबुद्धी कमी होते आणि व्यक्ती योग्य-अयोग्याचा विचार न करता कृती करू शकते, असे चाणक्य सांगतात.