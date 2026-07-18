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Shani Gochar: शनिच्या शुभ प्रभावामुळे पुढील 16 दिवस मकरसह या राशींच्या लोकांना मिळणार यश आणि लाभ

Updated On: Jul 18, 2026 | 08:45 AM IST
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सारांश

सध्या शनी मीन राशीत आणि मंगळ वृषभ राशीत आहे. अशा वेळी शनीची मंगळावर शुभ दृष्टी पडत आहे. ज्यामुळे काही राशींच्या लोकांना फायदा होणार आहे. मंगळावरील शनीच्या शुभ दृष्टीमुळे या राशींना अनेक समस्यांपासून दिलासा मिळणार आहे. शनिच्या शुभ प्रभावाचा कोणत्या राशींच्या लोकांना फायदा होणार आहे ते जाणून घ्या

फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

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विस्तार
  • पुढील १६ दिवस शुभ ठरण्याची शक्यता
  • मकर राशीसह काही राशींना विशेष लाभ
  • प्रत्येक क्षेत्रात यश मिळण्याची संधी वाढेल
 

न्याय आणि कर्माचा ग्रह शनि सध्या मीन राशीत आहे, तर शौर्य आणि पराक्रमाचा ग्रह मंगळ वृषभ राशीत आहे. या स्थितीत, शनी मंगळावर आपली तिसरी दृष्टी टाकत आहे, जे वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार अत्यंत शुभ मानले जाते. ज्योतिषशास्त्रानुसार, शनी आणि मंगळाच्या या स्थितीमुळे मकर राशीसह चार राशींना फायदा होणार आहे. या राशी सध्याच्या समस्या, वाद, नुकसान आणि इतर अडचणींवर मात करतील आणि त्यांना त्यांच्या वैयक्तिक व व्यावसायिक जीवनात अनेक लाभ मिळतील. या ग्रहस्थितीचा काही राशींच्या लोकांना पुढील 16 दिवसांसाठी फायदा होणार आहे. कारण २ ऑगस्ट रोजी सकाळी १०:५० वाजता मंगळ मिथुन राशीत प्रवेश करेल आणि शनीचा शुभ प्रभाव नाहीसा होईल. शनी आणि मंगळाच्या शुभ प्रभावाचा कोणत्या राशींना फायदा होणार आहे ते जाणून घ्या

वृषभ रास

वृषभ राशीच्या लोकांना मंगळावरील शनिच्या शुभ योगाचा फायदा होईल. हा काळ आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर ठरू शकतो आणि बऱ्याच काळापासून प्रलंबित असलेली कामे पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. या राशीच्या नोकरदार व्यक्तींना कामाच्या ठिकाणी नवीन जबाबदाऱ्या मिळू शकतात आणि अनेकांना त्यांच्या करिअरची सुरुवात करण्याची संधीही मिळू शकते. व्यावसायिकांना नवीन संधी मिळण्याची शक्यता आहे. कुटुंबात शांतता आणि आनंदाचे वातावरण राहील आणि आत्मविश्वास वाढेल.

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कर्क रास

मंगळावरील शनिची शुभ दृष्टी कर्क राशीच्या लोकांना त्यांच्या करिअर आणि सामाजिक जीवनात सकारात्मक परिणाम देऊ शकते. या राशीतील नोकरदारांना कामाच्या ठिकाणी त्यांच्या वरिष्ठांकडून पाठिंबा मिळेल आणि त्यांच्या मेहनतीला अनुकूल फळ मिळण्याची अपेक्षा आहे. जर तुम्ही नवीन व्यवसाय सुरू करण्याचा विचार करत असाल, तर परिस्थिती अनुकूल असू शकते. कर्क राशीच्या लोकांच्या कौटुंबिक संबंधांमध्ये गोडवा राहील आणि मानसिक तणाव कमी होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे तुम्हाला आराम मिळेल.

कन्या रास

मंगळावरील शनिची शुभ दृष्टी कन्या राशीसाठी प्रगती आणि यशाचे संकेत देत आहे. सुमारे १६ दिवस कन्या राशीला भाग्याची पूर्ण साथ मिळेल आणि घर किंवा वाहन खरेदी करण्याची संधीही आहे. स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना यश मिळू शकते. व्यावसायिकांना फायदेशीर सौदे मिळण्याची शक्यता आहे आणि जुनी कर्जे फेडली जाण्याची चिन्हेही आहेत. कन्या राशीच्या लोकांचे आरोग्य पूर्वीपेक्षा चांगले होऊ शकते आणि त्यांचा आत्मविश्वास वाढेल.

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मकर रास

शनि आणि मंगळाचा शुभ योग मकर राशीसाठी विशेषतः फायदेशीर मानला जातो. बऱ्याच काळापासून प्रलंबित असलेली कामे पूर्ण होऊ शकतात आणि कुटुंबासोबत धार्मिक यात्रेला जाण्याची शक्यताही आहे. शुभ ग्रहस्थितीमुळे, मकर राशीच्या व्यक्तींची आर्थिक स्थिती मजबूत राहण्याची अपेक्षा आहे आणि गुंतवणुकीशी संबंधित बाबींमध्ये सकारात्मक परिणाम दिसू शकतात. कौटुंबिक आणि वैवाहिक जीवनात सलोखा टिकून राहील. तसेच, सामाजिक आदर वाढण्याची आणि नवीन जबाबदाऱ्या मिळण्याची शक्यता आहे.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: शनिच्या शुभ दृष्टीचा कोणत्या राशींवर परिणाम होऊ शकतो?

    Ans: ज्योतिषीय गणनेनुसार मकरसह काही राशींना करिअर, आर्थिक आणि कौटुंबिक क्षेत्रात सकारात्मक परिणाम मिळू शकतात.

  • Que: शनि ग्रहाची कृपा मिळवण्यासाठी कोणते उपाय करावेत?

    Ans: शनिवारी शनि देवाची पूजा करणे, तिळाच्या तेलाचा दिवा लावणे, गरजूंना दान करणे आणि 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' या मंत्राचा जप करणे शुभ मानले जाते.

  • Que: शनिच्या शुभ दृष्टीचा कोणत्या राशींच्या लोकांना फायदा होणार आहे

    Ans: शनिच्या शुभ दृष्टीचा वृषभ, कर्क, कन्या आणि मकर राशींच्या लोकांना फायदा होणार आहे

Web Title: Shani gochar people of these zodiac signs will benefit from the auspicious influence of saturn

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Published On: Jul 18, 2026 | 08:45 AM

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