Gemology: माणिक रत्न आहे शुभ, धारण करण्याचे काय आहेत नियम, जाणून घ्या

ज्योतिषशास्त्रात नवरत्नांना विशेष महत्त्व दिले जाते. त्यापैकी माणिक हे सूर्य ग्रहाचे प्रमुख रत्न मानले जाते. तेज, आत्मविश्वास, नेतृत्वगुण आणि प्रतिष्ठा यांचे प्रतीक असलेले माणिक रत्न व्यक्तीच्या व्यक्तिमत्त्वात सकारात्मक बदल घडवून आणते, अशी मान्यता आहे. सूर्य ग्रह मजबूत करण्यासाठी अनेक ज्योतिषी माणिक धारण करण्याचा सल्ला देतात. मात्र हे रत्न धारण करताना काही नियमांचे पालन करणे आवश्यक मानले जाते.
माणिक अर्थात रूबी हे सूर्य ग्रहाचं रत्न मानलं जातं. ज्योतिषशास्त्रानुसार, सूर्य हा आत्मविश्वास, नेतृत्वगुण, प्रतिष्ठा, मान सन्मान आणि वडिलांशी संबंधित ग्रह मानला जातो. त्यामुळे सूर्य बलवान करण्यासाठी माणिक धारण करण्याचा सल्ला दिला जातो. तसेच माणिक धारण करताना “ॐ घृणि सूर्याय नमः” या मंत्राचा जप करणे शुभ मानले जाते.
माणिक धारण केल्याने अनेक फायदे होतात त्यामुळे आत्मविश्वास वाढतो, नेतृत्वगुण क्षमता वाढते, प्रतिष्ठा, मान सन्मान वाढण्यास मदत मिळते, मानसिक स्थैर्य आणि सकारात्मकता ही वाढवण्यास मदत मिळते. करिअरमध्ये प्रगतीसाठी ते लाभदायक ठरतं.
सिंह राशींसाठी विशेषतः माणिक शुभ मानलं जातं. कारण सूर्य हा सिंह राशींचा स्वामी आहे. काही ज्योतिषी मेष, वृश्चिक आणि धनु राशींच्या व्यक्तींनाही कुंडलीनुसार माणिक सुचवतात. फक्त राशी पाहून रत्न धारण करणं योग्य मानलं जात नाही. जन्मकुंडलीतील सूर्याची स्थिती दशा आणि इतर ग्रहांचा प्रभाव पाहूनच हे रत्न धारण करण्याचा सल्ला दिला जातो. काही व्यक्तींना माणिक अनुकूल नसेल तर त्याचे अपेक्षित परिणाम मिळतीलच असे नाही.
माणिक सोने किंवा तांब्याच्या अंगठीत बसवले जाते. रत्नधारणा ही धार्मिक आणि ज्योतिष शब्दांवरती आधारित परंपरा आहे त्याचे परिणाम व्यक्तीनिहाय वेगवेगळे असू शकतात आणि त्यासाठी ठोस वैज्ञानिक पुरावे उपलब्ध नाही. त्यामुळे रत्न धारण करण्यापूर्वी अनुभवी ज्योतिषाचा सल्ला घेणे उचित मानलं जातं.
तडे गेलेले किंवा दोषयुक्त रत्न धारण करू नये.
दुसऱ्या व्यक्तीने वापरलेले रत्न थेट वापरणे टाळावे.
रत्नाची शुद्धता आणि अस्सलपणा तपासूनच खरेदी करावी.
कुंडलीला प्रतिकूल असल्यास हे रत्न धारण करू नये.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: माणिक (Ruby) हे सूर्य ग्रहाचे प्रमुख रत्न मानले जाते. ज्योतिषशास्त्रात ते तेज, आत्मविश्वास आणि नेतृत्वाचे प्रतीक समजले जाते.
Ans: धार्मिक आणि ज्योतिषीय मान्यतेनुसार माणिक धारण केल्याने आत्मविश्वास वाढणे, मान-सन्मान मिळणे, नेतृत्वगुण विकसित होणे आणि करिअरमध्ये प्रगती होण्यास मदत मिळू शकते.
Ans: रविवार हा दिवस माणिक धारण करण्यासाठी सर्वाधिक शुभ मानला जातो.