Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Gemology: माणिक रत्न आहे शुभ, धारण करण्याचे काय आहेत नियम, जाणून घ्या

Updated On: Jun 03, 2026 | 09:47 AM IST
जाहिरात
सारांश

ज्योतिषशास्त्रानुसार माणिक रत्नाचा संबंध सूर्य ग्रहाशी संबंधित असल्याचे मानले जाते. आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता, मान-सन्मान आणि करिअरमध्ये प्रगती मिळवून देणारे हे रत्न असल्याचे मानले जाते. माणिक रत्न कोणासाठी शुभ आहे ते जाणून घ्या

फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • कोणासाठी माणिक रत्न आहे शुभ
  • माणिक रत्न धारण करण्याचे नियम
  • माणिक रत्नाचे महत्त्व
 

ज्योतिषशास्त्रात नवरत्नांना विशेष महत्त्व दिले जाते. त्यापैकी माणिक हे सूर्य ग्रहाचे प्रमुख रत्न मानले जाते. तेज, आत्मविश्वास, नेतृत्वगुण आणि प्रतिष्ठा यांचे प्रतीक असलेले माणिक रत्न व्यक्तीच्या व्यक्तिमत्त्वात सकारात्मक बदल घडवून आणते, अशी मान्यता आहे. सूर्य ग्रह मजबूत करण्यासाठी अनेक ज्योतिषी माणिक धारण करण्याचा सल्ला देतात. मात्र हे रत्न धारण करताना काही नियमांचे पालन करणे आवश्यक मानले जाते.

माणिक रत्न धारण करण्याचा सल्ला

माणिक अर्थात रूबी हे सूर्य ग्रहाचं रत्न मानलं जातं. ज्योतिषशास्त्रानुसार, सूर्य हा आत्मविश्वास, नेतृत्वगुण, प्रतिष्ठा, मान सन्मान आणि वडिलांशी संबंधित ग्रह मानला जातो. त्यामुळे सूर्य बलवान करण्यासाठी माणिक धारण करण्याचा सल्ला दिला जातो. तसेच माणिक धारण करताना “ॐ घृणि सूर्याय नमः” या मंत्राचा जप करणे शुभ मानले जाते.

June Born Secrets: जूनमध्ये झालाय जन्म? 5 वैशिष्ट्य ठरतात खास, कोणत्याही परिस्थितीत तडजोड करण्याची ताकद

माणिक रत्न धारण करण्याचे फायदे

माणिक धारण केल्याने अनेक फायदे होतात त्यामुळे आत्मविश्वास वाढतो, नेतृत्वगुण क्षमता वाढते, प्रतिष्ठा, मान सन्मान वाढण्यास मदत मिळते, मानसिक स्थैर्य आणि सकारात्मकता ही वाढवण्यास मदत मिळते. करिअरमध्ये प्रगतीसाठी ते लाभदायक ठरतं.

कोणी धारण करावे

सिंह राशींसाठी विशेषतः माणिक शुभ मानलं जातं. कारण सूर्य हा सिंह राशींचा स्वामी आहे. काही ज्योतिषी मेष, वृश्चिक आणि धनु राशींच्या व्यक्तींनाही कुंडलीनुसार माणिक सुचवतात. फक्त राशी पाहून रत्न धारण करणं योग्य मानलं जात नाही. जन्मकुंडलीतील सूर्याची स्थिती दशा आणि इतर ग्रहांचा प्रभाव पाहूनच हे रत्न धारण करण्याचा सल्ला दिला जातो. काही व्यक्तींना माणिक अनुकूल नसेल तर त्याचे अपेक्षित परिणाम मिळतीलच असे नाही.

Guru Gochar 2026: कर्क राशीत गुरू गोचर, पंच महापुरुष राजयोगाचा संयोग; धनधान्य-सुखसमृद्धी पायाशी लोळणार

माणिक सोने किंवा तांब्याच्या अंगठीत बसवले जाते. रत्नधारणा ही धार्मिक आणि ज्योतिष शब्दांवरती आधारित परंपरा आहे त्याचे परिणाम व्यक्तीनिहाय वेगवेगळे असू शकतात आणि त्यासाठी ठोस वैज्ञानिक पुरावे उपलब्ध नाही. त्यामुळे रत्न धारण करण्यापूर्वी अनुभवी ज्योतिषाचा सल्ला घेणे उचित मानलं जातं.

माणिक धारण करताना घ्यावयाची काळजी

तडे गेलेले किंवा दोषयुक्त रत्न धारण करू नये.

दुसऱ्या व्यक्तीने वापरलेले रत्न थेट वापरणे टाळावे.

रत्नाची शुद्धता आणि अस्सलपणा तपासूनच खरेदी करावी.

कुंडलीला प्रतिकूल असल्यास हे रत्न धारण करू नये.

 

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: माणिक रत्न कोणत्या ग्रहाशी संबंधित आहे?

    Ans: माणिक (Ruby) हे सूर्य ग्रहाचे प्रमुख रत्न मानले जाते. ज्योतिषशास्त्रात ते तेज, आत्मविश्वास आणि नेतृत्वाचे प्रतीक समजले जाते.

  • Que: माणिक रत्न धारण केल्याने कोणते फायदे होतात?

    Ans: धार्मिक आणि ज्योतिषीय मान्यतेनुसार माणिक धारण केल्याने आत्मविश्वास वाढणे, मान-सन्मान मिळणे, नेतृत्वगुण विकसित होणे आणि करिअरमध्ये प्रगती होण्यास मदत मिळू शकते.

  • Que: माणिक रत्न धारण करण्यासाठी कोणता दिवस शुभ मानला जातो?

    Ans: रविवार हा दिवस माणिक धारण करण्यासाठी सर्वाधिक शुभ मानला जातो.

Web Title: Gemology ruby is an auspicious gemstone who should wear it

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 03, 2026 | 09:40 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Sankashti Chaturthi: संकष्टी चतुर्थीच्या रात्री करा खास उपाय, आर्थिक अडचणी होतील दूर
1

Sankashti Chaturthi: संकष्टी चतुर्थीच्या रात्री करा खास उपाय, आर्थिक अडचणी होतील दूर

Numberlogy: संकष्टी चतुर्थीच्या दिवशी या मुलांकाच्या लोकांना होईल फायदा
2

Numberlogy: संकष्टी चतुर्थीच्या दिवशी या मुलांकाच्या लोकांना होईल फायदा

Adhik Maas: अधिक मासात पुरुषोत्तम याग का करतात? काय आहे त्याचे महत्त्व
3

Adhik Maas: अधिक मासात पुरुषोत्तम याग का करतात? काय आहे त्याचे महत्त्व

June Shubh Muhurat: जून महिन्यात गृहप्रवेश, विवाह आणि वाहन खरेदीसाठी काय आहे मुहूर्त, जाणून घ्या
4

June Shubh Muhurat: जून महिन्यात गृहप्रवेश, विवाह आणि वाहन खरेदीसाठी काय आहे मुहूर्त, जाणून घ्या

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
लाजिरवाणे! महिलेवरील आक्षेपार्ह वक्तव्यावर हसणं प्रणीत मोरेला पडलं महागात; नेटकऱ्यांनी घेतला समाचार, अखेर कॉमेडियनने जोडले हात

लाजिरवाणे! महिलेवरील आक्षेपार्ह वक्तव्यावर हसणं प्रणीत मोरेला पडलं महागात; नेटकऱ्यांनी घेतला समाचार, अखेर कॉमेडियनने जोडले हात

Jun 03, 2026 | 09:45 AM
Junior College Teachers: शिक्षण विभागाच्या ‘त्या’ निर्णयाविरोधात कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांचा संताप!

Junior College Teachers: शिक्षण विभागाच्या ‘त्या’ निर्णयाविरोधात कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांचा संताप!

Jun 03, 2026 | 09:44 AM
Gemology: माणिक रत्न आहे शुभ, धारण करण्याचे काय आहेत नियम, जाणून घ्या

Gemology: माणिक रत्न आहे शुभ, धारण करण्याचे काय आहेत नियम, जाणून घ्या

Jun 03, 2026 | 09:40 AM
संत सोपानदेव पालखी सोहळ्याला वेग; पालखीचे 12 जुलै रोजी पंढरपूरकडे प्रस्थान

संत सोपानदेव पालखी सोहळ्याला वेग; पालखीचे 12 जुलै रोजी पंढरपूरकडे प्रस्थान

Jun 03, 2026 | 09:38 AM
चेहऱ्यावरील सूज १० दिवसांमध्ये होईल गायब! त्वचेचे आरोग्य सुधारण्यासाठी फॉलो करा ‘या’ सोप्या टिप्स, मिळेल परफेक्ट जॉ लाईन

चेहऱ्यावरील सूज १० दिवसांमध्ये होईल गायब! त्वचेचे आरोग्य सुधारण्यासाठी फॉलो करा ‘या’ सोप्या टिप्स, मिळेल परफेक्ट जॉ लाईन

Jun 03, 2026 | 09:34 AM
मुंबई 26/11 हल्ल्याची अनटोल्ड स्टोरी; अंगावर काटा आणणारा ‘भारत भाग्य विधाता’चा ट्रेलर प्रदर्शित, कंगनाचा नवा चित्रपट चर्चेत

मुंबई 26/11 हल्ल्याची अनटोल्ड स्टोरी; अंगावर काटा आणणारा ‘भारत भाग्य विधाता’चा ट्रेलर प्रदर्शित, कंगनाचा नवा चित्रपट चर्चेत

Jun 03, 2026 | 09:30 AM
रिलने केला घात! स्काॅरपिओची थारला जोरदार धडक, काही क्षणांतच आनंदाचे वातावरण शोकात बदलले, एकाचा मृत्यू; चित्तथरारक Video Viral

रिलने केला घात! स्काॅरपिओची थारला जोरदार धडक, काही क्षणांतच आनंदाचे वातावरण शोकात बदलले, एकाचा मृत्यू; चित्तथरारक Video Viral

Jun 03, 2026 | 09:30 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
SOLAPUR: महाविकास आघाडी एकदिलाने लढणार! फत्तेपूरकरांचा विजयाचा विश्वास

SOLAPUR: महाविकास आघाडी एकदिलाने लढणार! फत्तेपूरकरांचा विजयाचा विश्वास

Jun 02, 2026 | 03:19 PM
Mumbai: २०.७२ कोटींच्या ड्रग्ज रॅकेटचा पर्दाफाश, जहीराबादमध्ये छापा

Mumbai: २०.७२ कोटींच्या ड्रग्ज रॅकेटचा पर्दाफाश, जहीराबादमध्ये छापा

Jun 02, 2026 | 03:15 PM
Bhiwandi: विषारी दारू मृत्यू प्रकरणानंतर आठवलेंचे मोठे विधान

Bhiwandi: विषारी दारू मृत्यू प्रकरणानंतर आठवलेंचे मोठे विधान

Jun 02, 2026 | 03:10 PM
Palghar: प्रशासनाविरोधात आदिवासींचा एल्गार, जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुद्दत आंदोलन

Palghar: प्रशासनाविरोधात आदिवासींचा एल्गार, जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुद्दत आंदोलन

Jun 02, 2026 | 02:59 PM
Chandrashekhar Bawankule : त्या सर्व बहिणींची खाती पुन्हा सुरू होणार

Chandrashekhar Bawankule : त्या सर्व बहिणींची खाती पुन्हा सुरू होणार

Jun 01, 2026 | 03:47 PM
Amravati News : अमरावतीत वंचितचे शक्तीप्रदर्शन; डॉ. निलेश विश्वकर्मांचा अर्ज दाखल!

Amravati News : अमरावतीत वंचितचे शक्तीप्रदर्शन; डॉ. निलेश विश्वकर्मांचा अर्ज दाखल!

Jun 01, 2026 | 03:39 PM
Sanjay Shirsat On Ambadas Danve : आम्ही महायुतीतच राहणार, दानवेंनी त्यांच्या नेत्याला सांगावे

Sanjay Shirsat On Ambadas Danve : आम्ही महायुतीतच राहणार, दानवेंनी त्यांच्या नेत्याला सांगावे

Jun 01, 2026 | 03:37 PM