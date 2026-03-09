Baramati Politics: संसदेतील बारामतीचा नवा ‘पवार’ पॅटर्न; आजोबा अन् नातू एकाचवेळी राज्यसभेवर

महाराष्ट्रातून राज्यसभेवर निवडून द्यायच्या सात जागांसाठी सातच उमेदवार राहिल्याने निवडणूक बिनविरोध झाली. अपेक्षेप्रमाणे भाजपाचे चार, शिवसेना शिंदे गटाचा एक. राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचा एक, राष्ट्रवादी शरद पवार (Sharad Pawar) गटाचा एक उमेदवार बिनविरोध झाला आहे. विधानसभेतील संख्याबळानुसार सातपैकी सहा महायुती व एक जागा महाविकास आघाडील मिळाली. सात सदस्यात बारामतीच्या पवार घराण्यातील दोघेही आहेत. महाविकास आघाडीच्या कोट्यातून शरद पवार तर महायुतीतून दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार (Parth Pawar) एकाचवेळी एकाच सभागृहात जाण्याचा योगायोग जुळून आला.
Wardha Crime: राष्ट्रवादीच्या नेत्याकडून ५ वर्ष मुलीवर लैंगिक अत्याचार; अश्लील फोटोही पाठवले
शरद पवार राज्यसभेवर तिसऱ्यांदा तर पार्थ पवार पहिल्यांदा जात आहेत. शरद पवार लोकसभेवर सहावेळा तर विधानसभेवर पाचवेळा निवडून गेले आहेत. पार्थ पवार यांनी मावळ मतदारसंघातून एकदा निवडणूक लढविली. मात्र शिवसेनेच्या श्रीरंग बारणे यांच्याकडून त्यांना पराभव पत्करावा लागला. बारामतीच्या विद्यमान खासदार व शरद पवार यांच्या कन्या सुप्रिया सुळे चार वेळा लोकसभेवर निवडून गेल्या आहेत.
एका टर्मला शरद पवार (Sharad Pawar) माढ्यातून तर सुप्रिया सुळे बारामतीतून एकाच वेळी लोकसभेवर निवडून गेल्या. शरद पवार केंद्रातून राज्यात आल्यानंतर झालेल्या पोटनिवडणुकीत अजित पवार लोकसभेवर निवडून गेले. त्यांनी बारामती विधानसभा मतदारसंघातून आठवेळा विजय मिळविला. पण त्यांच्या निधनानंतर रिक्त झालेल्या जागेवर होणारी पोटनिवडणूक पत्नी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार लढवू शकतात. सहा महिन्यांच्या आत त्यांना विधानसभा किंवा विधानपरिषदेचे सदस्य व्हावे लागणार आहे. त्या होमग्राऊंडवर अर्थात बारामती विधानसभेचे प्रतिनिधित्व करण्याला पसंती देतील. शरद पवार यांचे नातू व अजित पवार यांचे पुतणे रोहित पवार कर्जत जामखेड विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार आहेत. ते दुसऱ्यांदा या मतदारसंघातून विधानसभेवर निवडून गेले आहेत.
बारामतीतल्या रेकॉर्डवरील गुन्हेगाराची थेट नागपूर कारागृहात रवानगी, MPDA कायद्यांतर्गत १ वर्षासाठी जेल
सध्या एकाच घरात उपमुख्यमंत्री, लोकसभेचा एक, राज्यसभेचे तीन खासदार व विधानसभेचा एक आमदार आहे. बापलेकीसह आजोबा-नातू एकाचवेळी संसदेत असण्याचा देशाच्या राजकारणातील दुर्मिळ योगायोग म्हणावा लागेल. लोकसभा असो, राज्यसभा असो अथवा विधानसभा गेल्या ६० वर्षात पवार घराण्यातील सदस्याने सलग प्रतिनिधित्व केले आहे.
शरद पवार यांनी संसदीय कारकिर्दीची सहा दशके पूर्ण केली आहेत. लोकसभा, राज्यसभा किंवा विधानसभेत प्रतिनिधित्व करताना खंड पडला नाही. त्यांनी लोकसभा व विधानसभेच्या सर्व निवडणुका जिंकल्या तर राज्यसभेवर सलग सहावेळा बिनविरोध निवडून येण्याचा विक्रम आपल्या नावावर नोंदवला. वयाच्या २७ व्या पहिल्यांदा आमदार, ३२ व्या वर्षी राज्यमंत्री तर वयाच्या ३७ व्या वर्षी मुख्यमंत्री झाले. देशात प्रदीर्घ काळ संसदीय कारकिर्द गाजविणारे राजकारणी म्हणून पवार यांच्याकडे पाहिले जाते. त्यांनी सुमारे २८ वर्षे खासदार म्हणून आणि साधारण २५ वर्षे आमदार/मुख्यमंत्री म्हणून लोकसेवेची जबाबदारी पार पाडली आहे.