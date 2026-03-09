Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Maharashtra »
  • Baramatis Pawar Pattern In Parliament Grandfather Sharad Pawar And Grandson Parth Pawar In Rajya Sabha Simultaneously

Baramati Politics: संसदेतील बारामतीचा नवा ‘पवार’ पॅटर्न; आजोबा अन् नातू एकाचवेळी राज्यसभेवर

एका टर्मला शरद पवार माढ्यातून तर सुप्रिया सुळे बारामतीतून एकाच वेळी लोकसभेवर निवडून गेले. शरद पवार केंद्रातून राज्यात आल्यानंतर झालेल्या पोटनिवडणुकीत अजित पवार लोकसभेवर निवडून गेले.

Updated On: Mar 09, 2026 | 11:17 AM
Baramati Politics, Sharad Pawar, sunetra Pawar, Parth Pawar,

संसदेतील बारामतीचा पवार पॅटर्न; आजोबा शरद पवार आणि नातू पार्थ पवार एकाचवेळी राज्यसभेवर

Follow Us:
Follow Us:
  • बारामतीचं पवार घराणं नेहमीच राज्यासह केंद्राच्या राजकारणात केंद्रस्थानी
  • शरद पवार तर महायुतीतून पार्थ पवार एकाचवेळी एकाच सभागृहात
  • सध्या एकाच घरात उपमुख्यमंत्री, लोकसभेचा एक, राज्यसभेचे तीन खासदार व विधानसभेचा एक आमदार
संदीप पाटील- पुणे: सत्तेत असो वा नसो बारामतीचं पवार घराणं नेहमीच राज्यासह केंद्राच्या राजकारणात केंद्रस्थानी राहिलं आहे. चार खासदार, एक उपमुख्यमंत्री, एक आमदार असलेल्या घराण्याचा पॉवरप्ले राज्यसभा निवडणुकीत दिसून आला. एकाचवेळी आजोबा व नातू संसदेच्या वरीष्ठ सभागृहात गेल्याने बारामती पुन्हा चर्चेत आली आहे. बापलेकीसह मायलेक संसदेत जाण्याचा विक्रम पवार घराण्याने केला आहे.

महाराष्ट्रातून राज्यसभेवर निवडून द्यायच्या सात जागांसाठी सातच उमेदवार राहिल्याने निवडणूक बिनविरोध झाली. अपेक्षेप्रमाणे भाजपाचे चार, शिवसेना शिंदे गटाचा एक. राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचा एक, राष्ट्रवादी शरद पवार (Sharad Pawar) गटाचा एक उमेदवार बिनविरोध झाला आहे. विधानसभेतील संख्याबळानुसार सातपैकी सहा महायुती व एक जागा महाविकास आघाडील मिळाली. सात सदस्यात बारामतीच्या पवार घराण्यातील दोघेही आहेत. महाविकास आघाडीच्या कोट्यातून शरद पवार तर महायुतीतून दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार (Parth Pawar) एकाचवेळी एकाच सभागृहात जाण्याचा योगायोग जुळून आला.

Wardha Crime: राष्ट्रवादीच्या नेत्याकडून ५ वर्ष मुलीवर लैंगिक अत्याचार; अश्लील फोटोही पाठवले

शरद पवार राज्यसभेवर तिसऱ्यांदा तर पार्थ पवार पहिल्यांदा जात आहेत. शरद पवार लोकसभेवर सहावेळा तर विधानसभेवर पाचवेळा निवडून गेले आहेत. पार्थ पवार यांनी मावळ मतदारसंघातून एकदा निवडणूक लढविली. मात्र शिवसेनेच्या श्रीरंग बारणे यांच्याकडून त्यांना पराभव पत्करावा लागला. बारामतीच्या विद्यमान खासदार व शरद पवार यांच्या कन्या सुप्रिया सुळे चार वेळा लोकसभेवर निवडून गेल्या आहेत.

एका टर्मला शरद पवार (Sharad Pawar) माढ्यातून तर सुप्रिया सुळे बारामतीतून  एकाच वेळी लोकसभेवर निवडून गेल्या. शरद पवार केंद्रातून राज्यात आल्यानंतर झालेल्या पोटनिवडणुकीत अजित पवार लोकसभेवर निवडून गेले. त्यांनी बारामती विधानसभा मतदारसंघातून आठवेळा विजय मिळविला.  पण त्यांच्या निधनानंतर रिक्त झालेल्या जागेवर होणारी पोटनिवडणूक पत्नी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार लढवू शकतात. सहा महिन्यांच्या आत त्यांना विधानसभा किंवा विधानपरिषदेचे सदस्य व्हावे लागणार आहे. त्या होमग्राऊंडवर अर्थात बारामती विधानसभेचे प्रतिनिधित्व करण्याला पसंती देतील. शरद पवार यांचे नातू व अजित पवार यांचे पुतणे रोहित पवार कर्जत जामखेड विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार आहेत. ते दुसऱ्यांदा या मतदारसंघातून विधानसभेवर निवडून गेले आहेत.

बारामतीतल्या रेकॉर्डवरील गुन्हेगाराची थेट नागपूर कारागृहात रवानगी, MPDA कायद्यांतर्गत १ वर्षासाठी जेल

संसद, विधीमंडळातील प्रतिनिधित्व

सध्या एकाच घरात उपमुख्यमंत्री, लोकसभेचा एक, राज्यसभेचे तीन खासदार व विधानसभेचा एक आमदार आहे. बापलेकीसह आजोबा-नातू एकाचवेळी संसदेत असण्याचा देशाच्या राजकारणातील दुर्मिळ योगायोग म्हणावा लागेल. लोकसभा असो, राज्यसभा असो अथवा विधानसभा गेल्या ६० वर्षात पवार घराण्यातील सदस्याने सलग प्रतिनिधित्व केले आहे.

 

शरद पवारांची अखंडित कारकिर्द

शरद पवार यांनी संसदीय कारकिर्दीची सहा दशके पूर्ण केली आहेत. लोकसभा, राज्यसभा किंवा विधानसभेत प्रतिनिधित्व करताना खंड पडला नाही. त्यांनी लोकसभा व विधानसभेच्या सर्व निवडणुका जिंकल्या तर राज्यसभेवर सलग सहावेळा बिनविरोध निवडून येण्याचा विक्रम आपल्या नावावर नोंदवला.   वयाच्या २७ व्या पहिल्यांदा आमदार, ३२ व्या वर्षी राज्यमंत्री तर वयाच्या ३७ व्या वर्षी मुख्यमंत्री झाले. देशात प्रदीर्घ काळ संसदीय कारकिर्द गाजविणारे राजकारणी म्हणून पवार यांच्याकडे पाहिले जाते. त्यांनी सुमारे २८ वर्षे खासदार म्हणून आणि साधारण २५ वर्षे आमदार/मुख्यमंत्री म्हणून लोकसेवेची जबाबदारी पार पाडली आहे.

 

Web Title: Baramatis pawar pattern in parliament grandfather sharad pawar and grandson parth pawar in rajya sabha simultaneously

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 09, 2026 | 09:44 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

वाहतूक कोंडी कमी होणार! विद्यापीठ चौकातील एकात्मिक दुमजली उड्डाणपूल पुणेकरांच्या सेवेत
1

वाहतूक कोंडी कमी होणार! विद्यापीठ चौकातील एकात्मिक दुमजली उड्डाणपूल पुणेकरांच्या सेवेत

“हे सरता संपत नाही, चांदणे तुझ्या स्मरणांचे…”; अजितदादांच्या आठवणींने सुनीलकुमार मुसळे भावूक
2

“हे सरता संपत नाही, चांदणे तुझ्या स्मरणांचे…”; अजितदादांच्या आठवणींने सुनीलकुमार मुसळे भावूक

Pune ZP : पुणे ‘झेडपी’त राष्ट्रवादीचा ‘जुनाच पॅटर्न’; गटनेता अन् अध्यक्षदाबाबत मोठा निर्णय
3

Pune ZP : पुणे ‘झेडपी’त राष्ट्रवादीचा ‘जुनाच पॅटर्न’; गटनेता अन् अध्यक्षदाबाबत मोठा निर्णय

राष्ट्रवादीच्या पुणे जिल्हा परिषद गटनेतेपदी ‘या’ सदस्याची निवड; आमदार सुनील शेळके यांनी केली घोषणा
4

राष्ट्रवादीच्या पुणे जिल्हा परिषद गटनेतेपदी ‘या’ सदस्याची निवड; आमदार सुनील शेळके यांनी केली घोषणा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
उडे जब जब जुल्फे तेरी…! उझबेकिस्तानच्या चिमुरड्यांचा बॉलीवूड गाण्यावर भन्नाट डान्स, VIDEO पाहून व्हाल घायाळ

उडे जब जब जुल्फे तेरी…! उझबेकिस्तानच्या चिमुरड्यांचा बॉलीवूड गाण्यावर भन्नाट डान्स, VIDEO पाहून व्हाल घायाळ

Mar 09, 2026 | 11:16 AM
Eknathshashti 2026: एकनाथषष्ठी म्हणजे काय? हा पवित्र उत्सव साजरा करण्यामागे काय आहे परंपरा

Eknathshashti 2026: एकनाथषष्ठी म्हणजे काय? हा पवित्र उत्सव साजरा करण्यामागे काय आहे परंपरा

Mar 09, 2026 | 11:15 AM
IND vs NZ : ‘महिका आल्यापासून फक्त विजयाबद्दल विचार…’, विश्वविजेता झाल्यानंतर हार्दिक पांड्याने दिली मोठी कबुली

IND vs NZ : ‘महिका आल्यापासून फक्त विजयाबद्दल विचार…’, विश्वविजेता झाल्यानंतर हार्दिक पांड्याने दिली मोठी कबुली

Mar 09, 2026 | 11:09 AM
Block केल्याशिवाय फाल्तू कॉल्सपासून मिळवा सुटका, समोरच्याला वाटेल ‘नेटवर्क’ प्रॉब्लेम; जाणून घ्या Settings

Block केल्याशिवाय फाल्तू कॉल्सपासून मिळवा सुटका, समोरच्याला वाटेल ‘नेटवर्क’ प्रॉब्लेम; जाणून घ्या Settings

Mar 09, 2026 | 11:06 AM
Thane Crime: रक्ताने माखलेली कार सापडल्याने खळबळ; तपासात उघडकीस आला उबेर चालक हत्येचा धक्कादायक प्रकार

Thane Crime: रक्ताने माखलेली कार सापडल्याने खळबळ; तपासात उघडकीस आला उबेर चालक हत्येचा धक्कादायक प्रकार

Mar 09, 2026 | 11:05 AM
Women Finance Loan: क्रेडिट मार्केटमध्ये महिलांची एंट्री; महिलांचा आर्थिक आत्मविश्वासाने वाढला कर्जात सहभाग

Women Finance Loan: क्रेडिट मार्केटमध्ये महिलांची एंट्री; महिलांचा आर्थिक आत्मविश्वासाने वाढला कर्जात सहभाग

Mar 09, 2026 | 11:02 AM
अनुराग डोभालची भेट घेण्यासाठी रुग्णालयात पोहचली पत्नी रितिका चौहान; अपघाताबद्दल सोडले मौन, हात जोडून केले आवाहन

अनुराग डोभालची भेट घेण्यासाठी रुग्णालयात पोहचली पत्नी रितिका चौहान; अपघाताबद्दल सोडले मौन, हात जोडून केले आवाहन

Mar 09, 2026 | 10:59 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
SINDHUDURG : कोकणात आंबा बागायतदार संकटात; पालकमंत्री नितेश राणेंची बागांना भेट

SINDHUDURG : कोकणात आंबा बागायतदार संकटात; पालकमंत्री नितेश राणेंची बागांना भेट

Mar 08, 2026 | 02:51 PM
Kalyan : नारीशक्तीचा जल्लोष! डोंबिवलीत ९ हजारांहून अधिक विद्यार्थिनींनी केला वर्ल्ड रेकॉर्ड

Kalyan : नारीशक्तीचा जल्लोष! डोंबिवलीत ९ हजारांहून अधिक विद्यार्थिनींनी केला वर्ल्ड रेकॉर्ड

Mar 08, 2026 | 02:48 PM
Ahilyanagar : बिबट्यांच्या संख्येत गोंधळ ;माहिती लपवल्याचा वन्यजीव प्रेमींचा आरोप

Ahilyanagar : बिबट्यांच्या संख्येत गोंधळ ;माहिती लपवल्याचा वन्यजीव प्रेमींचा आरोप

Mar 07, 2026 | 07:03 PM
Karjat : कर्जत येथे महाराजस्व अभियानाला लाभार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद

Karjat : कर्जत येथे महाराजस्व अभियानाला लाभार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद

Mar 07, 2026 | 06:18 PM
Ratnagiri News : युद्धजन्य परिस्थितीमुळे एलपीजी गॅसचा तुटवडा होईल का ?

Ratnagiri News : युद्धजन्य परिस्थितीमुळे एलपीजी गॅसचा तुटवडा होईल का ?

Mar 07, 2026 | 06:12 PM
Parbhani : “महायुती म्हणून शिंदे गट, अजित पवार गट…”; सुरेश भुमरे यांचं मोठं विधान

Parbhani : “महायुती म्हणून शिंदे गट, अजित पवार गट…”; सुरेश भुमरे यांचं मोठं विधान

Mar 07, 2026 | 06:01 PM
Chiplun : लोटे MIDC च्या खान कंपनीतील स्फोटाचे कारण काय? पाहा इनसाईड स्टोरी

Chiplun : लोटे MIDC च्या खान कंपनीतील स्फोटाचे कारण काय? पाहा इनसाईड स्टोरी

Mar 07, 2026 | 05:54 PM