Today’s Share Market: इराण-इस्रायल तणावाचा फटका! शेअर बाजारात मोठी पडझड; सेन्सेक्स १,८६२ अंकांनी घसरला 

Today’s Share Market: गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या इराण, इस्रायल आणि अमेरिका यांच्यातील वाढत्या तणावामुळे आणि युद्धाच्या शक्यतेमुळे जगभरातील शेअर बाजारांमध्ये मोठी घसरण झाली आहे. या गोंधळाचा परिणाम आज भारतीय शेअर बाजारातही दिसून आला आहे. ३० शेअर्सचा बीएसई सेन्सेक्स १,८६२ अंकांनी घसरून ७७,०५६ वर उघडला, तर ५० शेअर्सचा एनएसई निफ्टी ५८२ अंकांनी घसरून २३,८६८ वर उघडला.
निफ्टी फ्युचर्स त्यांच्या मागील बंदपेक्षा जवळजवळ ७२२ अंकांनी घसरून व्यवहार करत होते, जे देशांतर्गत शेअर बाजारात लक्षणीय घसरण दर्शवते. पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावामुळे आणि अमेरिका-इराण संघर्षामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती प्रति बॅरल १०० डॉलरच्या पुढे गेल्या आहेत, ज्यामुळे जागतिक शेअर बाजारात धोकादायक मालमत्तांची विक्री वाढली आहे.
सोमवारी आशियाई बाजार जवळजवळ ६% घसरले. जपानचा निक्केई २२५ निर्देशांक ६.२२% घसरून ५३,००० पातळीच्या खाली आला, तर टॉपिक्स ५.२७% घसरला. गेल्या आठवड्यात ११% घसरल्यानंतर सोमवारी कोरियाचा कोस्पी निर्देशांक ८% पेक्षा जास्त घसरला, ज्यामुळे सर्किट ब्रेकर आले आणि २० मिनिटांसाठी व्यवहार थांबले. हाँगकाँगचा हँग सेंग निर्देशांक फ्युचर्स देखील मोठ्या घसरणीसह उघडला. अमेरिकन शेअर बाजारातील फ्युचर्समध्येही मोठी घसरण दिसून आली. सुरुवातीच्या व्यवहारात डाओ जोन्स फ्युचर्स ९५० अंकांनी घसरले, एस अँड पी ५०० फ्युचर्स १०० पेक्षा जास्त अंकांनी घसरले आणि नॅस्डॅक फ्युचर्स ४०० अंकांनी घसरले.
कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्येही विक्रमी वाढ दिसून आली. होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद झाल्यानंतर आणि कुवेत, इराण आणि युएई सारख्या प्रमुख तेल उत्पादकांनी उत्पादन कपात केल्यानंतर, ब्रेंट क्रूड १८.०३% वाढून प्रति बॅरल $१०९.४० आणि यूएस डब्ल्यूटीआय क्रूड २०.२३% वाढून प्रति बॅरल $१०९.२९ वर पोहोचले. २०२२ मध्ये रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केल्यानंतरच्या सुरुवातीच्या महिन्यांनंतरची ही पातळी सर्वाधिक आहे. सुरू असलेल्या युद्धामुळे आखाती देशांना उत्पादन थांबवावे लागले तर तेलाच्या किमती प्रति बॅरल १५० डॉलरपर्यंत पोहोचू शकतात, असा इशारा कतारच्या ऊर्जामंत्र्यांनी दिला आहे.