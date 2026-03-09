Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Lifestyle »
  • Stunted Hair Will Grow Faster Use A Bowl Of Curd In This Way Hair Will Be Long And Strong

केसांची खुंटलेली वाढ होईल झपाट्याने! वाटीभर दह्याचा ‘या’ पद्धतीने करा वापर, केस होतील लांबलचक आणि मजबूत

केसांची खुंटलेली वाढ पुन्हा नव्याने करण्यासाठी दही हेअर मास्क केसांवर लावावे. याशिवाय त्यात कढीपत्त्याची पाने किंवा मेथी दाणे मिक्स करून लावल्यास टाळूवरील इन्फेक्शन कमी होईल. जाणून घ्या सविस्तर.

Updated On: Mar 09, 2026 | 09:41 AM
केसांची खुंटलेली वाढ होईल झपाट्याने! वाटीभर दह्याचा 'या' पद्धतीने करा वापर, केस होतील लांबलचक आणि मजबूत

केसांची खुंटलेली वाढ होईल झपाट्याने! वाटीभर दह्याचा 'या' पद्धतीने करा वापर, केस होतील लांबलचक आणि मजबूत

Follow Us:
Follow Us:

सर्वच महिलांना कायमच केसांच्या समस्या उद्भवतात. केसांमध्ये कोंडा होणे, केस गळणे, केस तुटणे इत्यादी केसांसंबधित असंख्य समस्या उद्भवू लागतात. केस गळण्यास सुरुवात झाल्यानंतर महिला बाजारात उपलब्ध असलेल्या वेगवेगळ्या प्रॉडक्टचा वापर करतात. कधी हेअर केअर रुटीनमध्ये बदल केला जातो तर कधी केमिकल युक्त शाम्पू लावून केसांची काळजी घेतली जाते. केसांच्या समस्या वाढू लागल्यानंतर त्याकडे दुर्लक्ष न करता वेळीच योग्य ते उपचार करणे आवश्यक आहे. वातावरणात होणारे बदल, धूळ, मातीचा परिणाम केसांच्या वाढीवर लगेच दिसून येतो. त्यामुळे बदलत्या ऋतूनुसार केसांची काळजी घेणे फार आवश्यक आहे. केसांमध्ये वाढलेल्या कोंड्यामुळे केस खूप जास्त गळतात. केस गळण्यास सुरुवात झाल्यानंतर सुरुवातीच्या दिवसांमध्ये अजिबात लक्ष दिले जात नाही. कालांतराने केसांमध्ये टक्कल किंवा केस खूप जास्त विरळ झाल्यानंतर केसांची काळजी घेतली जाते.(फोटो सौजन्य – istock)

 PCOD पासून केसांपर्यंत…. महिलांसाठी वरदान आहेत हे ‘लाडू’, रेसिपी नोट करा आणि आजपासूनच खायला सुरुवात करा

केसांची वाढ खुंटल्यानंतर लवकर केस वाढत नाही. केस वाढवण्यासाठी महिला विविध ट्रीटमेंट आणि उपाय करतात. पण याचा फारसा परिणाम केसांच्या वाढीवर दिसून येत नाही. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला केसांची खुंटलेली वाढ पुन्हा नव्याने होण्यासाठी वाटीभर दह्याचा कशा पद्धतीने वापर करावा, याबद्दल सविस्तर माहिती सांगणार आहोत. दही केस हायड्रेट आणि चमकदार करण्यासाठी मदत करते. केस चमकदार आणि मजबूत होण्यासाठी महिला पार्लरमध्ये जाऊन हजारो रुपये खर्च करतात. पण फारसा परिणाम दिसून येत नाही. त्याऐवजी घरगुती उपाय करावेत.

केसांच्या वाढीसाठी दही कढीपत्त्याच्या हेअर मास्क:

जेवणाला फोडणी देण्यासाठी कढीपत्त्याचा वापर केला जातो. कढीपत्त्याच्या फोडणीमुळे पदार्थाची चव आणि सुगंध वाढतो. तसेच कढीपत्ता केसांच्या वाढीवर सकारात्मक परिणाम करतो. त्यामुळे कढीपत्याचा हेअर मास्क आठवड्यातून एकदा केसांवर लावावा. कढीपत्यामध्ये बीटा-कॅरोटीन आणि प्रोटीन युक्त घटक मुबलक प्रमाणात आढळून येतात. कढीपत्ता दही हेअर मास्क बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, वाटीमध्ये दही घेऊन त्यात कढीपत्त्याच्या पानांची पेस्ट टाकून व्यवस्थित मिक्स करा. तयार केलेले मिश्रण व्यवस्थित मिक्स करून केसांवर लावा. काहीवेळ ठेवल्यानंतर हलक्या हाताने मसाज करून केस पाण्याने स्वच्छ धुवून टाका. यामुळे केस झपाट्याने वाढण्यास मदत होईल आणि केस चमकदार होतील.

Hair Care Tips: अभिनेत्री माधुरी दीक्षित केसांना लावते किचनमधील ‘हे’ नैसर्गिक पदार्थ, पहा सुंदर केसांचे ब्युटी सीक्रेट

दही मेथी दाण्यांचा हेअर मास्क:

केसांच्या वाढीसाठी मेथी दाण्यांचा वापर कायमच केला जातो. मेथी दाणे सर्वच आजारांवर रामबाण उपाय आहेत. केसांची खुंटलेली वाढ पुन्हा होण्यासाठी मेथी दाण्यांचा वापर करावा. भिजवून घेतलेले मेथी दाणे मिक्सरमध्ये टाकून त्यांची बारीक पेस्ट तयार करा. तयार केलेल्या पेस्टमध्ये दही मिक्स करून केसांवर लावा. काहीवेळ तसेच ठेवल्यानंतर केस पाण्याने स्वच्छ धुवून टाका. यामुळे टाळूवर वाढलेला कोंडा किंवा इन्फेक्शन कमी होण्यास मदत होईल. केसांमधील नैसर्गिक चमक कायम टिकवून ठेवण्यासाठी मेथी दाण्यांचा वापर करावा.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

Web Title: Stunted hair will grow faster use a bowl of curd in this way hair will be long and strong

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 09, 2026 | 09:41 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Hair Care Tips: अभिनेत्री माधुरी दीक्षित केसांना लावते किचनमधील ‘हे’ नैसर्गिक पदार्थ, पहा सुंदर केसांचे ब्युटी सीक्रेट
1

Hair Care Tips: अभिनेत्री माधुरी दीक्षित केसांना लावते किचनमधील ‘हे’ नैसर्गिक पदार्थ, पहा सुंदर केसांचे ब्युटी सीक्रेट

वयाच्या तिशीनंतर महिलांनी आहारात करायला हव्यात ‘या’ विटामिन युक्त पदार्थांचे सेवन, चेहऱ्यावर तारुण्य राहील कायम टिकून
2

वयाच्या तिशीनंतर महिलांनी आहारात करायला हव्यात ‘या’ विटामिन युक्त पदार्थांचे सेवन, चेहऱ्यावर तारुण्य राहील कायम टिकून

महिनाभरात कमी होईल पोट मांड्यावर वाढलेले वजन! सकाळी उठल्यानंतर कोमट पाण्यात मिक्स करा ‘हा’ चिमूटभर पदार्थ
3

महिनाभरात कमी होईल पोट मांड्यावर वाढलेले वजन! सकाळी उठल्यानंतर कोमट पाण्यात मिक्स करा ‘हा’ चिमूटभर पदार्थ

अभिनेत्री प्रियांका चोप्राने लावलेल्या ब्लॅक डायमंड मास्कची मोठी चर्चा, जाणून घेऊया ग्लोईंग चेहऱ्याचे रहस्य
4

अभिनेत्री प्रियांका चोप्राने लावलेल्या ब्लॅक डायमंड मास्कची मोठी चर्चा, जाणून घेऊया ग्लोईंग चेहऱ्याचे रहस्य

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
केसांची खुंटलेली वाढ होईल झपाट्याने! वाटीभर दह्याचा ‘या’ पद्धतीने करा वापर, केस होतील लांबलचक आणि मजबूत

केसांची खुंटलेली वाढ होईल झपाट्याने! वाटीभर दह्याचा ‘या’ पद्धतीने करा वापर, केस होतील लांबलचक आणि मजबूत

Mar 09, 2026 | 09:41 AM
Nashik Crime: नाशिकमध्ये खळबळ! डॉ. मनीषा जेजुरकरांची आत्महत्या, मनोविकारतज्ज्ञ पतीवर गंभीर आरोप; पती फरार

Nashik Crime: नाशिकमध्ये खळबळ! डॉ. मनीषा जेजुरकरांची आत्महत्या, मनोविकारतज्ज्ञ पतीवर गंभीर आरोप; पती फरार

Mar 09, 2026 | 09:34 AM
Grah Gochar: 15 मार्चला सूर्याच्या राशीत शुक्र आणि चंद्राचे नक्षत्र संक्रमण, या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

Grah Gochar: 15 मार्चला सूर्याच्या राशीत शुक्र आणि चंद्राचे नक्षत्र संक्रमण, या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

Mar 09, 2026 | 09:30 AM
IND vs NZ : भारताकडून अंतिम सामना गमावल्यानंतर न्यूझीलंड पाकिस्तानच्या लज्जास्पद क्लबमध्ये सामील, या कलंकाने कलंकित

IND vs NZ : भारताकडून अंतिम सामना गमावल्यानंतर न्यूझीलंड पाकिस्तानच्या लज्जास्पद क्लबमध्ये सामील, या कलंकाने कलंकित

Mar 09, 2026 | 09:26 AM
World War 3: युद्धाच्या गदारोळात अमेरिकेची संसाधन शिकार! इराण युद्धामागे फक्त ‘डर्टी पॉलिटिक्स’; ट्रम्प यांच्या सहकाऱ्याने कबुली

World War 3: युद्धाच्या गदारोळात अमेरिकेची संसाधन शिकार! इराण युद्धामागे फक्त ‘डर्टी पॉलिटिक्स’; ट्रम्प यांच्या सहकाऱ्याने कबुली

Mar 09, 2026 | 09:18 AM
US Iran War : इराणमध्ये रक्ताचा सडा! मृतांचा आकडा १३०० पार ; १० व्या दिवशीही युद्धाने गाठली भीषण पातळी

US Iran War : इराणमध्ये रक्ताचा सडा! मृतांचा आकडा १३०० पार ; १० व्या दिवशीही युद्धाने गाठली भीषण पातळी

Mar 09, 2026 | 09:05 AM
zodiac sign: हर्षण आणि सर्वार्थ सिद्धी योगाचा या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

zodiac sign: हर्षण आणि सर्वार्थ सिद्धी योगाचा या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

Mar 09, 2026 | 09:00 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
SINDHUDURG : कोकणात आंबा बागायतदार संकटात; पालकमंत्री नितेश राणेंची बागांना भेट

SINDHUDURG : कोकणात आंबा बागायतदार संकटात; पालकमंत्री नितेश राणेंची बागांना भेट

Mar 08, 2026 | 02:51 PM
Kalyan : नारीशक्तीचा जल्लोष! डोंबिवलीत ९ हजारांहून अधिक विद्यार्थिनींनी केला वर्ल्ड रेकॉर्ड

Kalyan : नारीशक्तीचा जल्लोष! डोंबिवलीत ९ हजारांहून अधिक विद्यार्थिनींनी केला वर्ल्ड रेकॉर्ड

Mar 08, 2026 | 02:48 PM
Ahilyanagar : बिबट्यांच्या संख्येत गोंधळ ;माहिती लपवल्याचा वन्यजीव प्रेमींचा आरोप

Ahilyanagar : बिबट्यांच्या संख्येत गोंधळ ;माहिती लपवल्याचा वन्यजीव प्रेमींचा आरोप

Mar 07, 2026 | 07:03 PM
Karjat : कर्जत येथे महाराजस्व अभियानाला लाभार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद

Karjat : कर्जत येथे महाराजस्व अभियानाला लाभार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद

Mar 07, 2026 | 06:18 PM
Ratnagiri News : युद्धजन्य परिस्थितीमुळे एलपीजी गॅसचा तुटवडा होईल का ?

Ratnagiri News : युद्धजन्य परिस्थितीमुळे एलपीजी गॅसचा तुटवडा होईल का ?

Mar 07, 2026 | 06:12 PM
Parbhani : “महायुती म्हणून शिंदे गट, अजित पवार गट…”; सुरेश भुमरे यांचं मोठं विधान

Parbhani : “महायुती म्हणून शिंदे गट, अजित पवार गट…”; सुरेश भुमरे यांचं मोठं विधान

Mar 07, 2026 | 06:01 PM
Chiplun : लोटे MIDC च्या खान कंपनीतील स्फोटाचे कारण काय? पाहा इनसाईड स्टोरी

Chiplun : लोटे MIDC च्या खान कंपनीतील स्फोटाचे कारण काय? पाहा इनसाईड स्टोरी

Mar 07, 2026 | 05:54 PM