केसांची खुंटलेली वाढ होईल झपाट्याने! वाटीभर दह्याचा ‘या’ पद्धतीने करा वापर, केस होतील लांबलचक आणि मजबूत

सर्वच महिलांना कायमच केसांच्या समस्या उद्भवतात. केसांमध्ये कोंडा होणे, केस गळणे, केस तुटणे इत्यादी केसांसंबधित असंख्य समस्या उद्भवू लागतात. केस गळण्यास सुरुवात झाल्यानंतर महिला बाजारात उपलब्ध असलेल्या वेगवेगळ्या प्रॉडक्टचा वापर करतात. कधी हेअर केअर रुटीनमध्ये बदल केला जातो तर कधी केमिकल युक्त शाम्पू लावून केसांची काळजी घेतली जाते. केसांच्या समस्या वाढू लागल्यानंतर त्याकडे दुर्लक्ष न करता वेळीच योग्य ते उपचार करणे आवश्यक आहे. वातावरणात होणारे बदल, धूळ, मातीचा परिणाम केसांच्या वाढीवर लगेच दिसून येतो. त्यामुळे बदलत्या ऋतूनुसार केसांची काळजी घेणे फार आवश्यक आहे. केसांमध्ये वाढलेल्या कोंड्यामुळे केस खूप जास्त गळतात. केस गळण्यास सुरुवात झाल्यानंतर सुरुवातीच्या दिवसांमध्ये अजिबात लक्ष दिले जात नाही. कालांतराने केसांमध्ये टक्कल किंवा केस खूप जास्त विरळ झाल्यानंतर केसांची काळजी घेतली जाते.(फोटो सौजन्य – istock)
केसांची वाढ खुंटल्यानंतर लवकर केस वाढत नाही. केस वाढवण्यासाठी महिला विविध ट्रीटमेंट आणि उपाय करतात. पण याचा फारसा परिणाम केसांच्या वाढीवर दिसून येत नाही. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला केसांची खुंटलेली वाढ पुन्हा नव्याने होण्यासाठी वाटीभर दह्याचा कशा पद्धतीने वापर करावा, याबद्दल सविस्तर माहिती सांगणार आहोत. दही केस हायड्रेट आणि चमकदार करण्यासाठी मदत करते. केस चमकदार आणि मजबूत होण्यासाठी महिला पार्लरमध्ये जाऊन हजारो रुपये खर्च करतात. पण फारसा परिणाम दिसून येत नाही. त्याऐवजी घरगुती उपाय करावेत.
जेवणाला फोडणी देण्यासाठी कढीपत्त्याचा वापर केला जातो. कढीपत्त्याच्या फोडणीमुळे पदार्थाची चव आणि सुगंध वाढतो. तसेच कढीपत्ता केसांच्या वाढीवर सकारात्मक परिणाम करतो. त्यामुळे कढीपत्याचा हेअर मास्क आठवड्यातून एकदा केसांवर लावावा. कढीपत्यामध्ये बीटा-कॅरोटीन आणि प्रोटीन युक्त घटक मुबलक प्रमाणात आढळून येतात. कढीपत्ता दही हेअर मास्क बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, वाटीमध्ये दही घेऊन त्यात कढीपत्त्याच्या पानांची पेस्ट टाकून व्यवस्थित मिक्स करा. तयार केलेले मिश्रण व्यवस्थित मिक्स करून केसांवर लावा. काहीवेळ ठेवल्यानंतर हलक्या हाताने मसाज करून केस पाण्याने स्वच्छ धुवून टाका. यामुळे केस झपाट्याने वाढण्यास मदत होईल आणि केस चमकदार होतील.
केसांच्या वाढीसाठी मेथी दाण्यांचा वापर कायमच केला जातो. मेथी दाणे सर्वच आजारांवर रामबाण उपाय आहेत. केसांची खुंटलेली वाढ पुन्हा होण्यासाठी मेथी दाण्यांचा वापर करावा. भिजवून घेतलेले मेथी दाणे मिक्सरमध्ये टाकून त्यांची बारीक पेस्ट तयार करा. तयार केलेल्या पेस्टमध्ये दही मिक्स करून केसांवर लावा. काहीवेळ तसेच ठेवल्यानंतर केस पाण्याने स्वच्छ धुवून टाका. यामुळे टाळूवर वाढलेला कोंडा किंवा इन्फेक्शन कमी होण्यास मदत होईल. केसांमधील नैसर्गिक चमक कायम टिकवून ठेवण्यासाठी मेथी दाण्यांचा वापर करावा.