Nashik Crime: नाशिकमध्ये खळबळ! डॉ. मनीषा जेजुरकरांची आत्महत्या, मनोविकारतज्ज्ञ पतीवर गंभीर आरोप; पती फरार

माहेरच्यांनी केलेलं आरोप काय?
डॉक्टर मनीषा जेजुरकर यांच्या आत्महत्येंनंतर माहेरच्यांनी त्यांच्या पती विरुद्ध गंभीर आरोप केले आहेत. मनीषा यांचे पती निलेश जेजुरकर हे वारंवार मनीषा यांना त्रास देत होते, हे त्यांच्या कुटुंबाला देखील माहिती होते.मात्र, आम्ही अनेकदा चर्चेसाठी त्यांना बोलावलं मात्र एक ना अनेक कारणांनी त्यांनी चर्चा होऊ दिली नाही. मनीषा यांना होणारा वारंवार मानसिक त्रास असह्य झाल्याने त्यांनी अखेर त्यांची जीवनयात्रा संपली. मात्र, या संपूर्ण प्रकरणात ही आत्महत्या मनीषा यांनी का केली, याची अनेक कारणे आहेत या संदर्भात पोलिसांनी सखोल तपास करावा आणि न्याय मिळवून द्यावा, अशी विनंती मनीषा यांच्या भावांकडून करण्यात आली. मनोविकारतज्ज्ञ म्हणून कार्यरत असलेल्या डॉ. निलेश जेजुरकर यांच्या वागणुकीमुळे त्यांच्या बहिणीला दीड वर्षांपासून मानसिक छळ सहन करावा लागत असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला आहे. या प्रकरणातील इतर आत्महत्येला जबाबदार असणाऱ्यांवर देखील कारवाई करत न्याय मिळावा, अशी मागणी मनीषा यांचे भाऊ हेमंत भास्कर यांनी केली.
पोलीस तपास सुरु
डॉक्टर मनीषा जेजुरकर यांनी उच्चभ्रू वस्ती असलेल्या गंगापूर रोड परिसरात असेलेल्या राहत्या घरात त्यांनी आत्महत्या केली. मनीषा यांच्या माहेरच्यांनी नक्षीच्या गंगापूर पोलीस ठाण्यामध्ये तक्रार दाखल केली आहे. गंगापूर पोलिसांनी मानसिक त्रास दिल्याच्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल केला आहे. संशयित आरोपी डॉक्टर निलेश जेजुरकर हे फरार आहे. गंगापूर पोलीस तसेच क्राइम ब्रांच हे शोध घेत आहे. पुढील तपास देखील करत आहेत.
Ans: नाशिक शहरातील गंगापूर रोड परिसरात ही घटना घडली.
Ans: डॉ. मनीषा जेजुरकर या डॉक्टर असून त्यांनी राहत्या घरी आत्महत्या केली.
Ans: त्यांच्या पती डॉ. निलेश जेजुरकर यांच्यावर मानसिक छळ आणि आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा आरोप कुटुंबीयांनी केला आहे.