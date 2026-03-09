Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Crime »
  • Nashik Crime Sensation In Nashik Dr Manisha Jejurkar Commits Suicide Serious Allegations Against Psychiatrist Husband Husband Absconding

Nashik Crime: नाशिकमध्ये खळबळ! डॉ. मनीषा जेजुरकरांची आत्महत्या, मनोविकारतज्ज्ञ पतीवर गंभीर आरोप; पती फरार

नाशिकमधील गंगापूर रोड परिसरात डॉ. मनीषा जेजुरकर यांनी आत्महत्या केल्याची घटना समोर आली. पती डॉ. निलेश जेजुरकर यांच्या मानसिक छळामुळे आत्महत्येस प्रवृत्त झाल्याचा आरोप कुटुंबीयांनी केला असून पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे

Updated On: Mar 09, 2026 | 09:34 AM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
Follow Us:
Follow Us:
  • नाशिकच्या गंगापूर रोड परिसरात डॉक्टर महिलेची आत्महत्या
  • मृत महिलेचे नाव डॉ. मनीषा जेजुरकर
  • पती डॉ. निलेश जेजुरकर यांच्यावर मानसिक छळाचा आरोप
नाशिक: नाशिकमधून एक खळबळजनक घटना समोर आली आहे. एका विवाहित महिला डॉक्टरने पतीच्या त्रासाला कंटाळून आत्महत्या केल्याचे समोर आले आहे. आत्महत्या करणाऱ्या महिलेचे नाव डॉक्टर मनीषा निलेश जेजुरकर असे आहे. या नाशिक शहरात एकच खळबळ उडाली आहे. आत्महत्या करण्याऱ्या डॉक्टरचे पती डॉक्टर निलेश जेजुरकर आहे. ते शहरातील प्रसिद्ध मनोविकारतज्ज्ञ आहेत. दोघेही दाम्पत्य नाशिकच्या जिल्ह्या रुग्णलयात कार्यरत असून या दोघांमध्ये गेल्या दोन वर्षांपासून वाद सुरु होते. आणि याच वादातून डॉक्टर मनीषा यांनी आत्महत्या केली असे माहेरच्या नातेवाईकांनी निलेश जेजुरकर यांच्यावर केले आहे.

स्वस्तात सोने देण्याच्या आमिषाने ज्येष्ठ महिलेची फसवणूक; तब्बल 1 कोटी 34 लाखांना घातला गंडा

माहेरच्यांनी केलेलं आरोप काय?

डॉक्टर मनीषा जेजुरकर यांच्या आत्महत्येंनंतर माहेरच्यांनी त्यांच्या पती विरुद्ध गंभीर आरोप केले आहेत. मनीषा यांचे पती निलेश जेजुरकर हे वारंवार मनीषा यांना त्रास देत होते, हे त्यांच्या कुटुंबाला देखील माहिती होते.मात्र, आम्ही अनेकदा चर्चेसाठी त्यांना बोलावलं मात्र एक ना अनेक कारणांनी त्यांनी चर्चा होऊ दिली नाही. मनीषा यांना होणारा वारंवार मानसिक त्रास असह्य झाल्याने त्यांनी अखेर त्यांची जीवनयात्रा संपली. मात्र, या संपूर्ण प्रकरणात ही आत्महत्या मनीषा यांनी का केली, याची अनेक कारणे आहेत या संदर्भात पोलिसांनी सखोल तपास करावा आणि न्याय मिळवून द्यावा, अशी विनंती मनीषा यांच्या भावांकडून करण्यात आली. मनोविकारतज्ज्ञ म्हणून कार्यरत असलेल्या डॉ. निलेश जेजुरकर यांच्या वागणुकीमुळे त्यांच्या बहिणीला दीड वर्षांपासून मानसिक छळ सहन करावा लागत असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला आहे. या प्रकरणातील इतर आत्महत्येला जबाबदार असणाऱ्यांवर देखील कारवाई करत न्याय मिळावा, अशी मागणी मनीषा यांचे भाऊ हेमंत भास्कर यांनी केली.

पोलीस तपास सुरु

डॉक्टर मनीषा जेजुरकर यांनी उच्चभ्रू वस्ती असलेल्या गंगापूर रोड परिसरात असेलेल्या राहत्या घरात त्यांनी आत्महत्या केली. मनीषा यांच्या माहेरच्यांनी नक्षीच्या गंगापूर पोलीस ठाण्यामध्ये तक्रार दाखल केली आहे. गंगापूर पोलिसांनी मानसिक त्रास दिल्याच्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल केला आहे. संशयित आरोपी डॉक्टर निलेश जेजुरकर हे फरार आहे. गंगापूर पोलीस तसेच क्राइम ब्रांच हे शोध घेत आहे. पुढील तपास देखील करत आहेत.

Wardha Crime: राष्ट्रवादीच्या नेत्याकडून ५ वर्ष मुलीवर लैंगिक अत्याचार; अश्लील फोटोही पाठवले

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: नाशिक शहरातील गंगापूर रोड परिसरात ही घटना घडली.

  • Que: मृत महिला कोण होत्या?

    Ans: डॉ. मनीषा जेजुरकर या डॉक्टर असून त्यांनी राहत्या घरी आत्महत्या केली.

  • Que: कुटुंबीयांनी कोणावर आरोप केले?

    Ans: त्यांच्या पती डॉ. निलेश जेजुरकर यांच्यावर मानसिक छळ आणि आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा आरोप कुटुंबीयांनी केला आहे.

Web Title: Nashik crime sensation in nashik dr manisha jejurkar commits suicide serious allegations against psychiatrist husband husband absconding

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 09, 2026 | 09:34 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

स्वस्तात सोने देण्याच्या आमिषाने ज्येष्ठ महिलेची फसवणूक; तब्बल 1 कोटी 34 लाखांना घातला गंडा
1

स्वस्तात सोने देण्याच्या आमिषाने ज्येष्ठ महिलेची फसवणूक; तब्बल 1 कोटी 34 लाखांना घातला गंडा

गोळीबार करणाऱ्या ‘त्या’ दोघांच्या आवळल्या मुसक्या; पुणे पोलिसांनी सापळा रचून पकडले
2

गोळीबार करणाऱ्या ‘त्या’ दोघांच्या आवळल्या मुसक्या; पुणे पोलिसांनी सापळा रचून पकडले

Nanded News : अवैध रेती उत्खननावर छापे! DIGच्या पथकाची कारवाई, १ कोटी ४ लाखांचा मुद्देमाल जप्त
3

Nanded News : अवैध रेती उत्खननावर छापे! DIGच्या पथकाची कारवाई, १ कोटी ४ लाखांचा मुद्देमाल जप्त

धक्कादायक ! तरुणीवर सातत्याने अत्याचार; अत्याचाराचे फोटोही काढले अन् तेच नंतर पॉर्न साईटवर अपलोड केले
4

धक्कादायक ! तरुणीवर सातत्याने अत्याचार; अत्याचाराचे फोटोही काढले अन् तेच नंतर पॉर्न साईटवर अपलोड केले

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Nashik Crime: नाशिकमध्ये खळबळ! डॉ. मनीषा जेजुरकरांची आत्महत्या, मनोविकारतज्ज्ञ पतीवर गंभीर आरोप; पती फरार

Nashik Crime: नाशिकमध्ये खळबळ! डॉ. मनीषा जेजुरकरांची आत्महत्या, मनोविकारतज्ज्ञ पतीवर गंभीर आरोप; पती फरार

Mar 09, 2026 | 09:34 AM
Grah Gochar: 15 मार्चला सूर्याच्या राशीत शुक्र आणि चंद्राचे नक्षत्र संक्रमण, या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

Grah Gochar: 15 मार्चला सूर्याच्या राशीत शुक्र आणि चंद्राचे नक्षत्र संक्रमण, या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

Mar 09, 2026 | 09:30 AM
IND vs NZ : भारताकडून अंतिम सामना गमावल्यानंतर न्यूझीलंड पाकिस्तानच्या लज्जास्पद क्लबमध्ये सामील, या कलंकाने कलंकित

IND vs NZ : भारताकडून अंतिम सामना गमावल्यानंतर न्यूझीलंड पाकिस्तानच्या लज्जास्पद क्लबमध्ये सामील, या कलंकाने कलंकित

Mar 09, 2026 | 09:26 AM
World War 3: युद्धाच्या गदारोळात अमेरिकेची संसाधन शिकार! इराण युद्धामागे फक्त ‘डर्टी पॉलिटिक्स’; ट्रम्प यांच्या सहकाऱ्याने कबुली

World War 3: युद्धाच्या गदारोळात अमेरिकेची संसाधन शिकार! इराण युद्धामागे फक्त ‘डर्टी पॉलिटिक्स’; ट्रम्प यांच्या सहकाऱ्याने कबुली

Mar 09, 2026 | 09:18 AM
US Iran War : इराणमध्ये रक्ताचा सडा! मृतांचा आकडा १३०० पार ; १० व्या दिवशीही युद्धाने गाठली भीषण पातळी

US Iran War : इराणमध्ये रक्ताचा सडा! मृतांचा आकडा १३०० पार ; १० व्या दिवशीही युद्धाने गाठली भीषण पातळी

Mar 09, 2026 | 09:05 AM
zodiac sign: हर्षण आणि सर्वार्थ सिद्धी योगाचा या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

zodiac sign: हर्षण आणि सर्वार्थ सिद्धी योगाचा या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

Mar 09, 2026 | 09:00 AM
International Law: कायद्याची ऐशीतैशी! पुतिन यांच्या प्रवक्त्याने फुंकले धोक्याचे रणशिंग; UNSC च्या P5 महासत्तांची आपत्कालीन बैठक

International Law: कायद्याची ऐशीतैशी! पुतिन यांच्या प्रवक्त्याने फुंकले धोक्याचे रणशिंग; UNSC च्या P5 महासत्तांची आपत्कालीन बैठक

Mar 09, 2026 | 08:51 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
SINDHUDURG : कोकणात आंबा बागायतदार संकटात; पालकमंत्री नितेश राणेंची बागांना भेट

SINDHUDURG : कोकणात आंबा बागायतदार संकटात; पालकमंत्री नितेश राणेंची बागांना भेट

Mar 08, 2026 | 02:51 PM
Kalyan : नारीशक्तीचा जल्लोष! डोंबिवलीत ९ हजारांहून अधिक विद्यार्थिनींनी केला वर्ल्ड रेकॉर्ड

Kalyan : नारीशक्तीचा जल्लोष! डोंबिवलीत ९ हजारांहून अधिक विद्यार्थिनींनी केला वर्ल्ड रेकॉर्ड

Mar 08, 2026 | 02:48 PM
Ahilyanagar : बिबट्यांच्या संख्येत गोंधळ ;माहिती लपवल्याचा वन्यजीव प्रेमींचा आरोप

Ahilyanagar : बिबट्यांच्या संख्येत गोंधळ ;माहिती लपवल्याचा वन्यजीव प्रेमींचा आरोप

Mar 07, 2026 | 07:03 PM
Karjat : कर्जत येथे महाराजस्व अभियानाला लाभार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद

Karjat : कर्जत येथे महाराजस्व अभियानाला लाभार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद

Mar 07, 2026 | 06:18 PM
Ratnagiri News : युद्धजन्य परिस्थितीमुळे एलपीजी गॅसचा तुटवडा होईल का ?

Ratnagiri News : युद्धजन्य परिस्थितीमुळे एलपीजी गॅसचा तुटवडा होईल का ?

Mar 07, 2026 | 06:12 PM
Parbhani : “महायुती म्हणून शिंदे गट, अजित पवार गट…”; सुरेश भुमरे यांचं मोठं विधान

Parbhani : “महायुती म्हणून शिंदे गट, अजित पवार गट…”; सुरेश भुमरे यांचं मोठं विधान

Mar 07, 2026 | 06:01 PM
Chiplun : लोटे MIDC च्या खान कंपनीतील स्फोटाचे कारण काय? पाहा इनसाईड स्टोरी

Chiplun : लोटे MIDC च्या खान कंपनीतील स्फोटाचे कारण काय? पाहा इनसाईड स्टोरी

Mar 07, 2026 | 05:54 PM