India vs New Zealand : प्रशिक्षक Gautam Gambhir च्या यशामागे कोण? विश्वचषक जिंकून फेडले ऋण, या दोघांना दिले पूर्ण श्रेय

विजेतेपद जिंकल्यानंतर प्रशिक्षक गौतम गंभीर खूप आनंदी झाले. सामन्यानंतरच्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी खेळाडूंचे भरभरून कौतुक केले. त्यांनी विजयाचे संपूर्ण श्रेय दोन व्यक्तींना दिले.

Updated On: Mar 09, 2026 | 09:46 AM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Press conference of Gautam Gambhir and Suryakumar Yadav : ८ मार्च २०२६ हा दिवस भारतीय क्रिकेट इतिहासाच्या सुवर्ण पानांमध्ये कोरला गेला आहे. भारतीय संघाने अंतिम सामन्यात न्यूझीलंडचा ९६ धावांनी पराभव करून २०२६ चा टी२० विश्वचषक जिंकला. या विजयासह भारताच्या संघाने अनेक रेकाॅर्ड नावावर केले आहेत. हा पहिलाच संघ आहे ज्याने तिसऱ्यांदा टी२० विश्वचषक ट्रॉफी जिंकली. त्याच वेळी, टीम इंडिया सलग दुसऱ्यांदा विजेतेपद जिंकणारा पहिला संघ बनला. 

१९ नोव्हेंबर २०२३ रोजी अहमदाबादमधील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर ८ मार्च रोजी सूर्याच्या नेतृत्वाखाली भारताला दारुण पराभव पत्करावा लागला, परंतु टीम इंडियाने विजेतेपद जिंकून गुणांची बरोबरी केली. विजेतेपद जिंकल्यानंतर प्रशिक्षक गौतम गंभीर खूप आनंदी झाले. सामन्यानंतरच्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी खेळाडूंचे भरभरून कौतुक केले. त्यांनी विजयाचे संपूर्ण श्रेय दोन व्यक्तींना दिले.

गौतम गंभीरने विजयाचे श्रेय २ जणांना दिले

खरं तर, पत्रकार परिषदेत प्रशिक्षक गंभीर म्हणाले, “मी ही ट्रॉफी राहुल द्रविड आणि व्हीव्हीएस लक्ष्मण यांना समर्पित करू इच्छितो. राहुल भाईंनी भारतीय संघाला एका मजबूत स्थितीत आणले आणि लक्ष्मणने सेंटर्स ऑफ एक्सलन्सच्या माध्यमातून खेळाडूंची एक उत्तम पिढी निर्माण केली.” गौतम गंभीरने मुख्य निवडकर्ता अजित आगरकर आणि आयसीसी अध्यक्ष जय शाह यांचेही आभार मानले. त्याने एक भावनिक खुलासा केला, तो म्हणाला, जेव्हा मी माझ्या कारकिर्दीच्या सर्वात वाईट काळातून जात होतो (२०२४ आणि २०२५ मध्ये न्यूझीलंड आणि दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध घरच्या मैदानावर कसोटी मालिका गमावल्यानंतर), तेव्हा जयभाईंनी मला फोन करून पाठिंबा दिला.

भारतीय संघाचे मुख्य प्रशिक्षक गंभीर यांनी सोशल मीडियावरील टीका फेटाळून लावली. ते म्हणाले, “माझी जबाबदारी सोशल मीडियावरील लोकांप्रती नाही, तर त्या ड्रेसिंग रूममधील ३० लोकांप्रती आहे. एक प्रशिक्षक त्याच्या संघाइतकाच चांगला असतो. खेळाडूंनी मला आज मी जो प्रशिक्षक आहे तो बनवले आहे.”

कर्णधार सूर्याबद्दल प्रशिक्षक काय म्हणाले?

गंभीर म्हणाला कर्णधार सूर्याबद्दल सूर्यकुमारने माझे काम सोपे केले आहे. तो एक कर्णधार आहे जो वडिलांसारखा आहे. अंतिम ध्येय ट्रॉफी जिंकणे आहे, वैयक्तिक कामगिरी साजरी करणे नाही. अनेक वर्षांपासून, आपण वैयक्तिक कामगिरी साजरी करत आहोत. मी तुम्हाला विनंती करतो की तुम्ही वैयक्तिक कामगिरी साजरी करणे थांबवा.

Published On: Mar 09, 2026 | 09:46 AM

Mar 09, 2026 | 09:46 AM
