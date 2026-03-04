Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Viral »
  • Video Viral Uncle Died And Nephew Threw Played Cards In Front Of The Burning Pyre Viral News In Marathi

अरे बापरे! आज्जा मेला अन् पुतण्यानं जळत्या चितेसमोर लावला पट्ट्यांचा डाव… धक्कादायक घटनेचा Video Viral

Shocking Viral Video : काकांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी पुतण्याने चक्क स्मशानभूमीत लावला पत्त्यांचा डाव. चिता जळत राहिली अन्... व्हिडिओतील दृश्यांनी युजर्सना केलं चकित.

Updated On: Mar 04, 2026 | 09:00 AM
अरे बापरे! आज्जा मेला अन् पुतण्यानं जळत्या चितेसमोर लावला पट्ट्यांचा डाव... धक्कादायक घटनेचा Video Viral

(फोटो सौजन्य: Instagram)

Follow Us:
Follow Us:
  • अंत्यसंस्काराच्या वेळी दिसून आला अजब-गजब प्रकार.
  • काकांची आवड पुतण्याने मृत्यूंनंतरही जपली.
  • थेट स्मशानभूमीत लावला गेला पत्त्यांचा डाव.
प्रत्येकाचा आपल्या आयुष्यात कोणता ना कोणता छंद हा असतोच. एखाद्याचा छंद फारच दृढ असेल तर त्याच्या मृत्यूनंतरही लोकांना तो लक्षात राहतो. आता हेच पाहा ना व्यक्ती जगाचा निरोप घेऊन गेला पण त्याच्या पुतण्याने त्याचा छंद लक्षात ठेवून थेट स्मशानभूमीत त्या छंदाला जोपासायला सुरुवात केली. अलिकडेच इंटरनेटवर एक नवीन व्हिडिओ शेअर करण्यात आला आहे ज्यात काही लोक स्मशानभूमीत बसून पत्ते खेळताना दिसून आले. व्यक्तीने दावा केला आहे की मृत्यू पावलेला व्यक्ती त्याचा काका असून त्यांना पत्ते खेळायला फार आवडायचे. त्यांची हीच आवड ध्यायान ठेवून श्रद्धांजली देण्यासाठी पुतण्यांने चक्क जळत्या चितेसमोर स्मशानभूमीत बसून पत्ते खेळायला सुरुवात केली.

क्रूरतेचा मर्यादा ओलांडल्या… होळीच्या उत्सवात गौमातेला जबरदस्तीने पाजली दारू, Video Viral होताच नेटकरी भडकले

काय घडलं व्हिडिओत?

सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ वेगाने व्हायरल होत आहे, ज्यामध्ये स्मशानभूमीत अंत्यसंस्काराची चिता जाळताना दिसत आहे, जिथे काही लोक पत्ते खेळताना दिसत आहेत. व्हिडिओमध्ये असा दावा केला आहे की पुतण्याने त्याच्या काकांचा छंद त्याच्या मृत्यूनंतरही जिवंत ठेवला. ज्या काकांची चिता जळत आहे ते कुटुंबातील सदस्य होते आणि त्यांना पत्ते खेळण्याची खूप आवड होती. त्यांच्या मृत्यूनंतर, पुतण्याने स्मशानभूमीत पत्त्यांचा खेळ मांडला, ज्यामध्ये संपूर्ण कुटुंब आणि मित्र पत्ते खेळण्यासाठी बसले होते. या घटनेचा व्हिडिओ आता सोशल मिडियावर चांगलाच व्हायरल होत आहे.

छतावर लपून बसलेल्या विद्यार्थ्यांला शिक्षिकेने पकडले, मग काय त्याने थेट वीटंच हातात घेतली… Video Viral

हा व्हिडिओ @sandeep_beniwal_98133 नावाच्या एक्स अकाऊंटवरून शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये लिहिण्यात आले आहे की, ‘माझ्या मोठ्या काकांचे आज निधन झाले. त्यांना पत्ते खेळण्याची खूप आवड होती, म्हणून त्यांनी शेवटचे पत्ते खेळून श्रद्धांजली वाहिली’. व्हिडिओला आतापर्यंत लाखो व्युज मिळाल्या असून हजारो युजर्सने व्हिडिओवर कमेंट करत यावर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. एका युजरने लिहिले आहे, “वेळ कोणाचाही मित्र नाही, पार्थ” तर दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “त्यांची आत्मा हे सगळं पाहत असेल” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “सांभाळा नाय तर काकांची आत्मा पण पत्ते खेळायला यायची”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही. 

Web Title: Video viral uncle died and nephew threw played cards in front of the burning pyre viral news in marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 04, 2026 | 09:00 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

दुबई मॉलमध्ये खळबळ! इराणच्या मिसाईल हल्ल्यांदरम्यान राष्ट्राध्यक्ष आले अन्….; पहा काय घडलं? VIDEO VIRAL
1

दुबई मॉलमध्ये खळबळ! इराणच्या मिसाईल हल्ल्यांदरम्यान राष्ट्राध्यक्ष आले अन्….; पहा काय घडलं? VIDEO VIRAL

Video: दुबईत मिसाईल अटॅकच्या भीतीमध्येही भारतीयांचा हटके अंदाज; भोजपुरी स्टाईलमध्ये तरुणांनी केली कमेंट्री
2

Video: दुबईत मिसाईल अटॅकच्या भीतीमध्येही भारतीयांचा हटके अंदाज; भोजपुरी स्टाईलमध्ये तरुणांनी केली कमेंट्री

क्रूरतेचा मर्यादा ओलांडल्या… होळीच्या उत्सवात गौमातेला जबरदस्तीने पाजली दारू, Video Viral होताच नेटकरी भडकले
3

क्रूरतेचा मर्यादा ओलांडल्या… होळीच्या उत्सवात गौमातेला जबरदस्तीने पाजली दारू, Video Viral होताच नेटकरी भडकले

जनार्दन वाघमारे यांच्या निधनाने शिक्षण, साहित्य अन् समाजकारणातील उत्तुंग व्यक्तिमत्व हरपले; हर्षवर्धन सपकाळ यांची प्रतिक्रीया
4

जनार्दन वाघमारे यांच्या निधनाने शिक्षण, साहित्य अन् समाजकारणातील उत्तुंग व्यक्तिमत्व हरपले; हर्षवर्धन सपकाळ यांची प्रतिक्रीया

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
अरे बापरे! आज्जा मेला अन् पुतण्यानं जळत्या चितेसमोर लावला पट्ट्यांचा डाव… धक्कादायक घटनेचा Video Viral

अरे बापरे! आज्जा मेला अन् पुतण्यानं जळत्या चितेसमोर लावला पट्ट्यांचा डाव… धक्कादायक घटनेचा Video Viral

Mar 04, 2026 | 09:00 AM
Iran Leadership : अमेरिका-इस्रायलला झटका! अखेर खामेनेईंचा मुलगा मोजतबा खामेनेईच ठरले इराणचे नवे सुप्रीम लीडर

Iran Leadership : अमेरिका-इस्रायलला झटका! अखेर खामेनेईंचा मुलगा मोजतबा खामेनेईच ठरले इराणचे नवे सुप्रीम लीडर

Mar 04, 2026 | 08:58 AM
Stock Market Today: गुंतवणुकदारांनो सावध राहा! अशी होणार शेअर बाजाराची सुरुवात, तज्ज्ञांनी दिले संकेत

Stock Market Today: गुंतवणुकदारांनो सावध राहा! अशी होणार शेअर बाजाराची सुरुवात, तज्ज्ञांनी दिले संकेत

Mar 04, 2026 | 08:54 AM
Gondia News: गोंदिया जिल्ह्यात धुलिवंदनाला दुर्दैव! तलावात बुडून दोन अल्पवयीन मुलांचा मृत्यू

Gondia News: गोंदिया जिल्ह्यात धुलिवंदनाला दुर्दैव! तलावात बुडून दोन अल्पवयीन मुलांचा मृत्यू

Mar 04, 2026 | 08:48 AM
“माझ्यावर लैंगिक अत्याचाराचा प्रयत्न…”, ‘धुरंधर’ फेम आयेशा खानचा मोठा खुलासा; सेटवरील स्पॉटबॉयने केले धक्कादायक कृत्य

“माझ्यावर लैंगिक अत्याचाराचा प्रयत्न…”, ‘धुरंधर’ फेम आयेशा खानचा मोठा खुलासा; सेटवरील स्पॉटबॉयने केले धक्कादायक कृत्य

Mar 04, 2026 | 08:47 AM
zodiac sign: सुकर्मा योगाचा सिंह आणि धनु राशीसह या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

zodiac sign: सुकर्मा योगाचा सिंह आणि धनु राशीसह या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

Mar 04, 2026 | 08:40 AM
किडनीमध्ये साचून राहिलेले विषारी घटक बाहेर काढून टाकण्यासाठी करा ‘हे’ प्रभावी उपाय, लघवीवाटे मुतखडा पडून जाईल बाहेर

किडनीमध्ये साचून राहिलेले विषारी घटक बाहेर काढून टाकण्यासाठी करा ‘हे’ प्रभावी उपाय, लघवीवाटे मुतखडा पडून जाईल बाहेर

Mar 04, 2026 | 08:40 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sambhajinagar : आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ‘नाक खुपसणं महागात पडेल; संजय शिरसााठांचा राऊतांना टोला

Sambhajinagar : आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ‘नाक खुपसणं महागात पडेल; संजय शिरसााठांचा राऊतांना टोला

Mar 03, 2026 | 07:38 PM
Ahilyanagar : शनिशिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण सुरु

Ahilyanagar : शनिशिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण सुरु

Mar 03, 2026 | 07:25 PM
Solapur : आदिला नदीला नाला होऊ देणार नाही,महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात पर्यावरणप्रेमी आक्रमक

Solapur : आदिला नदीला नाला होऊ देणार नाही,महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात पर्यावरणप्रेमी आक्रमक

Mar 03, 2026 | 07:13 PM
Parbhani : परभणीत महायुतीचा फॉर्म्युला? जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी भाजपच्या हालचालींना वेग

Parbhani : परभणीत महायुतीचा फॉर्म्युला? जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी भाजपच्या हालचालींना वेग

Mar 03, 2026 | 07:07 PM
Jalna : फुलांची उधळण, डफड्यावर ठेका पाहा ; आमदार अर्जुन खोतकरांची अनोखी होळी

Jalna : फुलांची उधळण, डफड्यावर ठेका पाहा ; आमदार अर्जुन खोतकरांची अनोखी होळी

Mar 03, 2026 | 06:44 PM
Jalgaon : युद्ध संपताच सोन्याचे दर उतरणार? आकाश भंगाळे यांचे गुंतवणूकदारांना मोठे आवाहन

Jalgaon : युद्ध संपताच सोन्याचे दर उतरणार? आकाश भंगाळे यांचे गुंतवणूकदारांना मोठे आवाहन

Mar 03, 2026 | 06:39 PM
Ahilyanagar: थकीत वेतनासाठी शनि शिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण

Ahilyanagar: थकीत वेतनासाठी शनि शिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण

Mar 03, 2026 | 03:37 PM