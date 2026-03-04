Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • World »
  • Ayatollah Khameneis Son Mojtaba Khamenei Elected As Irans Supreme Leader

Iran Leadership : अमेरिका-इस्रायलला झटका! अखेर खामेनेईंचा मुलगा मोजतबा खामेनेईच ठरले इराणचे नवे सुप्रीम लीडर

Iran's New Supreme Leader : इराणच्या सर्वोच्च नेत्याची निवड करण्यात आली आहे. माजी सर्वोच्च नेते खामेनेई यांचा मुलगा मोजतबा खामेनेईचीच निवड झाली असून यामुळे अमेरिका-इस्रायलला झटका बसला आहे.

Updated On: Mar 04, 2026 | 09:05 AM
Ayatollah Khamenei's Son, Mojtaba Khamenei elected as Iran’s Supreme Leader

Iran Leadership : अमेरिका-इस्रायलला झटका! अखेर खामेनेईंचा मुलगा मोजतबा खामेनेई ठरले इराणचे नवे सुप्रीम लीडर

Follow Us:
Follow Us:
  • मोजतबा खामेनेई यांची इराणचे नवे सुप्रीम लीडर म्हणून नियुक्ती
  • इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्सच्या दबावाखाली घेण्यात आला निर्णय?
  • अमेरिका-इस्रायलला झटका
Mojtaba Khamenei become Iran’s New Supreme Leader : तेहरान : गेल्या काही दिवसांपासून मध्यपूर्वेत अमेरिका-इस्रायल विरुद्ध इराणमध्ये संघर्षाचे वातावरण होते. या संघर्षात इराणचे माजी सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई (Ayatollah Ali Khamenei) यांचा मृत्यू झाला होता. यामुळे इराणला मोेठा झटका बसला होता. दरम्यान आता इराणच्या राजकीय घडामोडींमध्ये आता नवा अध्याय सुरु झाला आहे. अयातुल्ला खामेनेई यांच्या निधनानंतर त्यांचा पुत्र मोजतबा खामेनेई याची इराणचे नवे सुप्रीम लीडर म्हणून निवड करण्यात आली आहे. यामुळे संपूर्ण जगभरात खळबळ उडाली आहे. अमेरिका-इस्रायललासाठी हा मोठा झटका मानला जात आहे.

Iran Leadership : खामेनेईंचा अंत! मृत्यूनंतर मुलगा बनला नवा ‘सुप्रीम लीडर’? देशाची कमान घेतली हाती

इराण (Iran) इंटरनॅशनलने दिलेल्या वृत्तानुसार,सर्वोच्च नेत्याची निवड 80 सदस्यसीय तज्ज्ञांच्या समितचीने केली आहे.  परंतु यामुळे वंशपरंपरावाद निर्माण झाला आहे.

कोण आहे मोजतबा खामेनेई?

मोजतबा खामेनेई (वय 56) यांचे दुसरे मोठे सुपूत्र आहेत. त्यांनी धार्मिक शिक्षण घेतले असून त्यांना हुज्जतुल-इस्लाम ही उपाधी देण्यात आली आहे. तसेच त्यांना बैत-ए-रहबरी या सर्वोच्च नेत्याच्या कार्यालयीन कामकाजात त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. गेल्या अनेक वर्षांपासून मोजतबा यांनी पडद्यामागून इराणची सुत्रे संभाळली आहेत.

त्यांनी सरकारचे अनेक महत्त्वाचे कुटनीतिक निर्णय घेतले आहे. मोजतबा यांनी इराण-इराक युद्धात सैन्यात सेवा बजावली होती. त्यांचे इराणच्या रिव्होल्यूशनरी गार्ड्ससोबत अत्यंत जवळचे संबंध मानले जातात. तसेच खामेनेई यांचा देखील त्यांचा मुलगा मोजताबावर विश्वास होता. यामुळे मोजतबा खामेनेई यांनी देशाची सुत्रे तात्पुरती हाती घेतली आहे. परंतु त्यांच्या इराणच्या सुप्रीम लीडर बनण्याची शक्यता अधिक आहे.

IRGC च्या दबावाखाली नियुक्ती?

सध्या मोजतबा खामेनेई यांच्या सर्वोच्च नेता म्हणून नियुक्तीने जगभरात खळबळ उडाली आहे. तसेच हा निर्णय इराणच्या इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) दबावाखाली घेण्यात आला असल्याचे म्हटले जात आहे. IRGC ने मोजतबा यांची सर्वोच्च नेता म्हणून निवडीसाठी धर्मगुरूंवर दबाव  टाकल्याचा आरोप आहे. 2013 मध्ये या IRGC ला अमेरिकेने दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित केले होते. अली खामेनेई यांच्या काळाता या संघटनेने राजकारण, लष्कर आणि अर्थव्यवस्थेत मोठा प्रभाव वाढवला आहे.

अमेरिका-इस्रायलला झटका

दरम्यान मोजतबा यांच्या सुप्रीम लीडर म्हणून नियुक्तीने जगभरात खळबळ उडाली आहे. तसेच हा इस्रायल अमेरिकेला मोठा धक्का मानला जात आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) इराणमध्ये खामेनेईंची सत्ता उलथवून टाकण्याचा प्रयत्न करत होते. मात्र त्यांचे हे प्रयत्न अपयशी ठरताना दिसत आहे. सध्या प्रश्न पडला आहे की, इराणचे नवे सर्वोच्च नेते मोजतबा खामेनेई यांच्या नेतृत्वाखाली देशात स्थिरता निर्माण होते का? मोजतबा आपल्या वडिलांच्या हत्येचा बदला घेणार की अमेरिकेशी हातमिळवणी करुन शांतता प्रस्थापित करणार अशा चर्चा सध्या सुरु आहेत.

Khamenei Death : मोसादाच डेथ ट्रॅप! २० वर्षांचा पाठलाग अन् CIA च्या मदतीने रचलं चक्रव्यूह; ‘असा’ केला खामेनेईंचा गेम!

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: कोण आहेत मोजतबा खामेनेई?

    Ans: मोजतबा खामेनेई हे इराणचे माजी सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनेई यांचे धाकटे सुपूत्र आहेत.

  • Que: मोजतबा खामेनेईंच्या नियुक्तवर काय वाद सुरु आहे? का?

    Ans: मोजतबा खामेनेई यांची नियुक्ती इराणच्या इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्सच्या दबावाखाली झाली असल्याचा वाद सुरु आहे. तसेच या वादामुळे वंशपरंपरागत नेतृत्वाचा मुद्दा उपस्थित केला जात आहे.

  • Que: नव्या सर्वोच्च नेत्यासमोर कोणती आव्हाने आहेत?

    Ans: देशातील बेरोजगारी, महागाई, वाढते आर्थिक निर्बंध आणि अमेरिका-इस्रायल तणावात देशात स्थिरता निर्माण करण्याचे आव्हान इराणच्या नव्या सुप्रीम लीडर समोर आहे.

Web Title: Ayatollah khameneis son mojtaba khamenei elected as irans supreme leader

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 04, 2026 | 08:58 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

186 मिसाइल्स, 812 ड्रोन, 172 बॅलिस्टिक मिसाइल्स.. इराणच्या महासुडाच्या वादळाचा सामना UAE ने कसा केला?
1

186 मिसाइल्स, 812 ड्रोन, 172 बॅलिस्टिक मिसाइल्स.. इराणच्या महासुडाच्या वादळाचा सामना UAE ने कसा केला?

PM मोदी ॲक्शन मोडमध्ये! आखाती देशांच्या नेत्यांशी तातडीची चर्चा; युद्धस्थितीवर स्पष्ट केली भारताची भूमिका
2

PM मोदी ॲक्शन मोडमध्ये! आखाती देशांच्या नेत्यांशी तातडीची चर्चा; युद्धस्थितीवर स्पष्ट केली भारताची भूमिका

शत्रूची खैर नाही! Iran Israel तणावादरम्यान भारताची ‘या’ देशांसोबत शस्त्रास्त्र डील; चीन-पाकचे दणाणले धाबे
3

शत्रूची खैर नाही! Iran Israel तणावादरम्यान भारताची ‘या’ देशांसोबत शस्त्रास्त्र डील; चीन-पाकचे दणाणले धाबे

इराणमधील अणुकेंद्रांवर युद्धाचे सावट! अणू गळती झाल्यास ८ देशांत पसरणार ‘सायलेंट किलर’ विष; पिण्याच्या पाण्यासाठीही होणार हाहाकार
4

इराणमधील अणुकेंद्रांवर युद्धाचे सावट! अणू गळती झाल्यास ८ देशांत पसरणार ‘सायलेंट किलर’ विष; पिण्याच्या पाण्यासाठीही होणार हाहाकार

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
अरे बापरे! आज्जा मेला अन् पुतण्यानं जळत्या चितेसमोर लावला पट्ट्यांचा डाव… धक्कादायक घटनेचा Video Viral

अरे बापरे! आज्जा मेला अन् पुतण्यानं जळत्या चितेसमोर लावला पट्ट्यांचा डाव… धक्कादायक घटनेचा Video Viral

Mar 04, 2026 | 09:00 AM
Iran Leadership : अमेरिका-इस्रायलला झटका! अखेर खामेनेईंचा मुलगा मोजतबा खामेनेईच ठरले इराणचे नवे सुप्रीम लीडर

Iran Leadership : अमेरिका-इस्रायलला झटका! अखेर खामेनेईंचा मुलगा मोजतबा खामेनेईच ठरले इराणचे नवे सुप्रीम लीडर

Mar 04, 2026 | 08:58 AM
Stock Market Today: गुंतवणुकदारांनो सावध राहा! अशी होणार शेअर बाजाराची सुरुवात, तज्ज्ञांनी दिले संकेत

Stock Market Today: गुंतवणुकदारांनो सावध राहा! अशी होणार शेअर बाजाराची सुरुवात, तज्ज्ञांनी दिले संकेत

Mar 04, 2026 | 08:54 AM
Gondia News: गोंदिया जिल्ह्यात धुलिवंदनाला दुर्दैव! तलावात बुडून दोन अल्पवयीन मुलांचा मृत्यू

Gondia News: गोंदिया जिल्ह्यात धुलिवंदनाला दुर्दैव! तलावात बुडून दोन अल्पवयीन मुलांचा मृत्यू

Mar 04, 2026 | 08:48 AM
“माझ्यावर लैंगिक अत्याचाराचा प्रयत्न…”, ‘धुरंधर’ फेम आयेशा खानचा मोठा खुलासा; सेटवरील स्पॉटबॉयने केले धक्कादायक कृत्य

“माझ्यावर लैंगिक अत्याचाराचा प्रयत्न…”, ‘धुरंधर’ फेम आयेशा खानचा मोठा खुलासा; सेटवरील स्पॉटबॉयने केले धक्कादायक कृत्य

Mar 04, 2026 | 08:47 AM
zodiac sign: सुकर्मा योगाचा सिंह आणि धनु राशीसह या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

zodiac sign: सुकर्मा योगाचा सिंह आणि धनु राशीसह या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

Mar 04, 2026 | 08:40 AM
किडनीमध्ये साचून राहिलेले विषारी घटक बाहेर काढून टाकण्यासाठी करा ‘हे’ प्रभावी उपाय, लघवीवाटे मुतखडा पडून जाईल बाहेर

किडनीमध्ये साचून राहिलेले विषारी घटक बाहेर काढून टाकण्यासाठी करा ‘हे’ प्रभावी उपाय, लघवीवाटे मुतखडा पडून जाईल बाहेर

Mar 04, 2026 | 08:40 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sambhajinagar : आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ‘नाक खुपसणं महागात पडेल; संजय शिरसााठांचा राऊतांना टोला

Sambhajinagar : आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ‘नाक खुपसणं महागात पडेल; संजय शिरसााठांचा राऊतांना टोला

Mar 03, 2026 | 07:38 PM
Ahilyanagar : शनिशिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण सुरु

Ahilyanagar : शनिशिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण सुरु

Mar 03, 2026 | 07:25 PM
Solapur : आदिला नदीला नाला होऊ देणार नाही,महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात पर्यावरणप्रेमी आक्रमक

Solapur : आदिला नदीला नाला होऊ देणार नाही,महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात पर्यावरणप्रेमी आक्रमक

Mar 03, 2026 | 07:13 PM
Parbhani : परभणीत महायुतीचा फॉर्म्युला? जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी भाजपच्या हालचालींना वेग

Parbhani : परभणीत महायुतीचा फॉर्म्युला? जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी भाजपच्या हालचालींना वेग

Mar 03, 2026 | 07:07 PM
Jalna : फुलांची उधळण, डफड्यावर ठेका पाहा ; आमदार अर्जुन खोतकरांची अनोखी होळी

Jalna : फुलांची उधळण, डफड्यावर ठेका पाहा ; आमदार अर्जुन खोतकरांची अनोखी होळी

Mar 03, 2026 | 06:44 PM
Jalgaon : युद्ध संपताच सोन्याचे दर उतरणार? आकाश भंगाळे यांचे गुंतवणूकदारांना मोठे आवाहन

Jalgaon : युद्ध संपताच सोन्याचे दर उतरणार? आकाश भंगाळे यांचे गुंतवणूकदारांना मोठे आवाहन

Mar 03, 2026 | 06:39 PM
Ahilyanagar: थकीत वेतनासाठी शनि शिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण

Ahilyanagar: थकीत वेतनासाठी शनि शिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण

Mar 03, 2026 | 03:37 PM