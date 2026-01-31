Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Zodiac Sign: जानेवारी महिन्याच्या शेवटच्या दिवशी तयार होणार धन योग, कन्या राशीसह या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

आज शनिवार, 31 जानेवारी रोजी शनि दिवसरात्र मीन राशीतून संक्रमण करणार आहे. शुक्र देखील धनिष्ठा नक्षत्रात प्रवेश करणार आहे. धन योगाचा कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे ते जाणून घ्या

Updated On: Jan 31, 2026 | 09:00 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

शनिवार, 31 जानेवारीचा दिवस. शुक्र धनिष्ठा नक्षत्रात प्रवेश करणार आहे. आजचा शनिवारचा दिवस असल्याने आजच्या दिवसाचा स्वामी ग्रह शनि आहे. स्वामी ग्रह शनिदेव असेल जो मीन राशीत संक्रमण करणार आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार चंद्र मिथुन राशीतून कर्क राशीत संक्रमण करणार आहे. त्यामुळे गजकेसरी आणि गौरी योग तयार होणार आहे. संध्याकाळी चंद्र कर्क राशीत प्रवेश करत असताना, चंद्र आणि मंगळ यांच्यामध्ये समसप्तक योग आणि धन योग तयार होईल. पुनर्वसु नक्षत्राच्या संयोगाने रवि योग देखील तयार होईल. जानेवारी महिन्याच्या शेवटचा दिवस या राशीच्या लोकांसाठी कसा राहील. जाणून घ्या

वृषभ रास

वृषभ राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस फायदेशीर राहील. यावेळी तुम्हाला नशिबाची साथ मिळेल. कामाच्या ठिकाणी परिस्थिती अनुकूल असेल आणि उत्पन्नातही वाढ होईल. तुमची इच्छा पूर्ण होईल. व्यवसायामध्ये नवीन संधी मिळतील. तुम्ही नवीन नोकरी किंवा व्यवसाय देखील सुरू करू शकता आणि नशीब तुम्हाला साथ देईल. तुमच्या वक्तृत्वामुळे तुम्हाला यश मिळेल. वैवाहिक जीवन चांगले राहील.

Numberlogy: मूलांक 5 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

कर्क रास

कर्क राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस अनुकूल राहील. नशिबाची तुम्हाला साथ मिळेल. एखादा मित्र किंवा ओळखीचा व्यक्ती तुम्हाला समस्या सोडवण्यास मदत करू शकतो. चंद्र तुमच्या राशीत प्रवेश केल्याने तुम्हाला अनपेक्षित फायदे होतील. तुम्ही तुमच्या शैक्षणिक क्षेत्रात चांगले प्रदर्शन कराल. आज जोडीदारासोबत चांगला वेळ घालवाल.

कन्या रास

कन्या राशीच्या लोकांचा आजचा दिवस चांगला राहील. करिअर आणि कमाईच्या बाबतीत आजचा दिवस चांगला राहील. नशीब तुम्हाला आर्थिक लाभ देईल. तुमच्यासाठी ज्ञान आणि अनुभवाचा लाभ घेण्याचा दिवस असेल. तुम्हाला मागील गुंतवणुकीतूनही फायदा होईल. तुम्ही उच्च शिक्षणात प्रगती करू शकाल आणि अनुभवी व्यक्तीकडून मार्गदर्शन मिळवू शकाल. तुम्ही उच्च शिक्षणात प्रगती करू शकाल आणि अनुभवी लोकांचे मार्गदर्शन मिळवू शकाल.

मकर रास

मकर राशीच्या लोकांचा आजचा दिवस फायदेशीर राहील. तुमचा सामाजिक प्रभाव आणि आदर वाढेल. तुम्ही स्वतःसाठी काही खरेदी देखील कराल आणि तुमच्या घरी भौतिक वस्तू येऊ शकतात. तुम्हाला कामाच्या ठिकाणी विरुद्ध लिंगाच्या सहकाऱ्यांकडून पाठिंबा मिळत राहील. तुमचे कुटुंब आणि वैवाहिक जीवन अनुकूल राहील. तुम्हाला एखाद्या ज्येष्ठ व्यक्तीचे आशीर्वाद मिळतील.

Budh Nakshatra Gochar: बुध करणार धनिष्ठा नक्षत्रात प्रवेश, या राशीच्या लोकांना मिळणार अपाट संपत्ती

मीन रास

मीन राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस आनंदाचा राहील. आज तुम्ही कुटुंबासोबत वेळ घालवू शकता. प्रलंबित कामे पूर्णकरण्यातही तुम्ही यशस्वी व्हाल. तुम्हाला मित्र आणि शेजाऱ्यांकडून पाठिंबा मिळेल. तुम्हाला तुमच्या जोडीदाराकडून अपेक्षित सहकार्य मिळेल आणि तुमच्या सासरच्या लोकांकडून तुम्हाला फायदा होईल. वाहनाची खरेदी करू शकता. कुटुंबात आनंदाचे वातावरण राहील.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Web Title: Last day of january dhan yoga people of this zodiac sign will benefit

Published On: Jan 31, 2026 | 09:00 AM

Topics:  

Jan 31, 2026 | 09:00 AM
