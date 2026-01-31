SL vs ENG : W,W,W… सॅम करणची कमाल! हॅटट्रिक घेऊन केला कहर; असे करणारा तो दुसरा खेळाडू

Highlights of the first T20 match between Sri Lanka and England : सॅम करनच्या हॅटट्रिकच्या जोरावर, इंग्लंडने श्रीलंकेविरुद्ध पावसामुळे व्यत्यय आलेल्या पहिल्या टी२० सामन्यात ११ धावांनी (डीएलएस) विजय मिळवला. पल्लेकेले आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर खेळल्या गेलेल्या या सामन्यात, श्रीलंकेला प्रथम फलंदाजी करताना पूर्ण षटकेही खेळता आली नाहीत आणि त्यांना १३३ धावांवर सर्वबाद व्हावे लागले. पावसामुळे सामना प्रत्येकी १७ षटकांचा करण्यात आला. इंग्लंडने १५ षटकांत ४ गडी गमावून १२५ धावा केल्या होत्या, परंतु पुन्हा पाऊस पडला आणि सामना होऊ शकला नाही. डीएलएस समतुल्य स्कोअरमध्ये इंग्लंड पुढे असल्याने त्यांना विजयी घोषित करण्यात आले. तीन सामन्यांच्या मालिकेत इंग्लंडने १-० अशी आघाडी घेतली आहे.
इंग्लंडचा अष्टपैलू खेळाडू सॅम करनने १६ व्या षटकातील शेवटच्या तीन चेंडूत तीन विकेट घेत हॅटट्रिक पूर्ण केली. टी२० मध्ये इंग्लंडसाठी हॅटट्रिक घेणारा तो क्रिस जॉर्डननंतरचा दुसरा गोलंदाज ठरला. त्याने षटकातील चौथ्या चेंडूवर कर्णधार दासुन शनाकाला बाद केले. त्यानंतर त्याने महेश थीकशन आणि मथिशा पाथिराना यांना गोल्डन डकमध्ये बाद करून आपली हॅटट्रिक पूर्ण केली. तथापि, करन या सामन्यात खूपच महागडा ठरला. त्याने ३ षटकात ३८ धावा देत हे तीन विकेट घेतले.
सॅम करनच्या हॅटट्रिक असूनही, आदिल रशीदला सामनावीराचा पुरस्कार देण्यात आला. रशीदने त्याच्या चार षटकांमध्ये फक्त १९ धावा देत तीन महत्त्वाच्या विकेट्स घेतल्या. त्याने श्रीलंकेच्या फलंदाजांवर पूर्ण नियंत्रण ठेवले आणि यजमानांना मोठी धावसंख्या उभारण्यापासून रोखले. रशीदच्या सामन्यातील महत्त्वपूर्ण कामगिरीमुळे त्याला सामनावीराचा पुरस्कार मिळाला.
१३४ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना इंग्लंडचा सलामीवीर फिल सॉल्टने ३५ चेंडूत ४६ धावांची शानदार खेळी केली, ज्यामध्ये तीन चौकार आणि दोन षटकार मारले. त्याच्या खेळीने इंग्लंडच्या विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावली. सॉल्टनंतर संघाचा सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज टॉम बेंटन होता, ज्याने २९ धावा केल्या.
Hat-trick 🚨 Sam Curran becomes just the second player to take a men’s T20I hat-trick for England 👏 More 📲 https://t.co/MJ1omKB5SM pic.twitter.com/dabzVPQOoP — ICC (@ICC) January 31, 2026
इंग्लंडकडून सॅम करनने आपल्या तीन षटकांत सर्वाधिक धावा दिल्या आणि तीन फलंदाजांना बाद केले. आदिल रशीदनेही आपल्या चार षटकांत १९ धावा देत तीन बळी घेतले. दोन्ही गोलंदाजांनी मिळून श्रीलंकेच्या फलंदाजांना त्रास दिला.