Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Maharashtra »
  • Maharashtra Breaking News Live Updates Today Marathi Political National International War Sports Crime Maharashtra Zilla Parishad Election 2026 Union Budget 2026 Live Updates

Maharashtra Breaking News LIVE Updates Today: राजकारणात उलथापालथ! सुनेत्रा पवार होणार राज्याच्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री

Marathi news Live Blog- आज संध्याकाळी ५ वाजता राजभवनावर हा शपथविधी सोहळा पार पडणार आहे. सुनेत्रा पवार या महाराष्ट्राच्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री म्हणून इतिहासात नाव नोंदवणार आहेत.

Updated On: Jan 31, 2026 | 09:42 AM
LIVE
Maharashtra breaking News Marathi

Maharashtra breaking News Marathi (Credit- AI)

Follow Us:
Follow Us:

  • 31 Jan 2026 09:42 AM (IST)

    31 Jan 2026 09:42 AM (IST)

    मुंबईत बेशिस्त चालकांकडून वसूल केला तब्बल 2330 कोटींचा दंड

    मुंबई : वाहतुकीच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर वाहतूक पोलिसांकडून वर्षभरात ५० लाख ९६ हजार ई-चलान जारी करत तब्बल ४९६ कोटींचा दंड ठोठावला आहे. तर गेल्या आठ महिन्यांत ४ कोटी २९ लाख १६ हजार जणांना २ हजार ३३० कोटी ८२ लाखांचा दंड केला. पण, ५४ टक्के दंड वसूली झाली. गेल्या वर्षात मुंबईत २ हजार ६४५ अपघात घडले. त्यात ३६३ जणांचा मृत्यू, तर १ हजार ९७४ जण गंभीर जखमी झाले.

  • 31 Jan 2026 09:03 AM (IST)

    31 Jan 2026 09:03 AM (IST)

    सुनेत्रा पवार यांच्या शपथविधीबाबत कोणतीही माहिती नाही- शरद पवार

    सुनेत्रा पवार यांच्या उपमुख्यमंत्री पदाच्या शपथेबाबत कोणतीही माहिती मिळाली नाही. सध्याच्या स्थिती आमच्यासाठी आव्हानात्मक आहे.  जो गेला त्याला परत आणू  शकत नाही.  कुणी ना कुणी अजित पवार यांची जबाबदारी घेतली पाहिजे, म्हणून हे निर्णय घेतले जात असावेत, अशी प्रतिक्रीया राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी दिली आहे. ते सकाळी माध्यमांशी बोलत होते.

     

     

     

  • 31 Jan 2026 08:48 AM (IST)

    31 Jan 2026 08:48 AM (IST)

     एक अष्टपैलू व्यक्तिमत्व ते महाराष्ट्राच्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री

    अजित पवार यांच्या अकाली निधनानंतर, त्यांच्या राजकीय वारसदार म्हणून सुनेत्रा पवार आज (३१ जानेवारी २०२६) राज्याच्या उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेणार आहेत. त्यांच्या या प्रवासातील महत्त्वाचे टप्पे खालीलप्रमाणे आहेत.  सुनेत्रा पवार यांचा जन्म १८ ऑक्टोबर १९६३ रोजी झाला. त्यांचे माहेर धाराशिवमधील एका प्रतिष्ठित राजकीय घराण्यातील आहे. त्या माजी मंत्री आणि खासदार पद्मसिंह पाटील यांच्या भगिनी आहेत. १९८० मध्ये त्यांचा विवाह अजित पवार यांच्याशी झाला. तेव्हापासून त्या पवार कुटुंबाचा आणि बारामतीचा अविभाज्य भाग बनल्या.

Maharashtra to World Breaking News:  

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर राज्याच्या राजकारणात एक ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे. अजितदादांच्या रिक्त झालेल्या पदावर त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांची वर्णी लागली असून, त्या आज उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेणार आहेत.

राजकीय समीकरणे आणि शरद पवार गटाची भूमिका

या शपथविधी सोहळ्याचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे, शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेसला या प्रक्रियेपासून दूर ठेवण्यात आल्याचे चित्र दिसत आहे. अजित पवारांच्या निधनापूर्वी दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये जवळीक वाढली होती.

 

 

 

Web Title: Maharashtra breaking news live updates today marathi political national international war sports crime maharashtra zilla parishad election 2026 union budget 2026 live updates

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 31, 2026 | 08:46 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

सुनेत्रा पवार होणार राज्याच्या उपमुख्यमंत्री; आज होणार शपथविधी सोहळा?
1

सुनेत्रा पवार होणार राज्याच्या उपमुख्यमंत्री; आज होणार शपथविधी सोहळा?

Maharashtra Politics: सुनेत्रा पवार रचणार इतिहास! पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री म्हणून घेणार शपथ
2

Maharashtra Politics: सुनेत्रा पवार रचणार इतिहास! पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री म्हणून घेणार शपथ

Maharashtra Politics: सुनेत्रा पवार उपमुख्यमंत्री होणार? सुनील तटकरे म्हणाले, “दादांच्या अनुपस्थितीत…”
3

Maharashtra Politics: सुनेत्रा पवार उपमुख्यमंत्री होणार? सुनील तटकरे म्हणाले, “दादांच्या अनुपस्थितीत…”

Maharashtra Politics : कोण सांभाळणार उपमुख्यमंत्रिपदाची धुरा? प्रफुल्ल पटेल अन् छगन भुजबळांनी घेतली मुख्यमंत्र्यांची भेट
4

Maharashtra Politics : कोण सांभाळणार उपमुख्यमंत्रिपदाची धुरा? प्रफुल्ल पटेल अन् छगन भुजबळांनी घेतली मुख्यमंत्र्यांची भेट

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
निरुपयोगी म्हणून फेकून दिल्या जाणाऱ्या भोपळ्याच्या पानांपासून बनवा कुरकुरीत चमचमीत भजी, नोट करून घ्या रेसिपी

निरुपयोगी म्हणून फेकून दिल्या जाणाऱ्या भोपळ्याच्या पानांपासून बनवा कुरकुरीत चमचमीत भजी, नोट करून घ्या रेसिपी

Jan 31, 2026 | 09:49 AM
खंबाटकी घाटातून प्रवास करणाऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी; नवा बोगदा जूनपासून होणार खुला, ‘इतका’ वेळ वाचणार

खंबाटकी घाटातून प्रवास करणाऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी; नवा बोगदा जूनपासून होणार खुला, ‘इतका’ वेळ वाचणार

Jan 31, 2026 | 09:46 AM
Birthday Special: ‘देवखेळ’ ते ‘डबल सीट’ अंकुश चौधरींच्या अभिनयातील बहुआयामीपण दाखवणाऱ्या 5 must-watch भूमिका

Birthday Special: ‘देवखेळ’ ते ‘डबल सीट’ अंकुश चौधरींच्या अभिनयातील बहुआयामीपण दाखवणाऱ्या 5 must-watch भूमिका

Jan 31, 2026 | 09:39 AM
Iran Nuclear Secret: इराणचा ‘अणू’ डाव! उद्ध्वस्त केंद्रांवर उभारली रहस्यमय छप्परं; अमेरिकेची झोप उडवणारा सॅटेलाईट फोटो आला समोर

Iran Nuclear Secret: इराणचा ‘अणू’ डाव! उद्ध्वस्त केंद्रांवर उभारली रहस्यमय छप्परं; अमेरिकेची झोप उडवणारा सॅटेलाईट फोटो आला समोर

Jan 31, 2026 | 09:35 AM
IND vs PAK सामन्यात इलिंगवर्थ आणि धर्मसेना पंच म्हणून काम पाहणार! T20 World Cup 2026 स्पर्धेसाठी सामना अधिकाऱ्यांची यादी जाहीर

IND vs PAK सामन्यात इलिंगवर्थ आणि धर्मसेना पंच म्हणून काम पाहणार! T20 World Cup 2026 स्पर्धेसाठी सामना अधिकाऱ्यांची यादी जाहीर

Jan 31, 2026 | 09:31 AM
Recipe : सण-समारंभाची वाढवेल शान; घरी बनवा पौष्टिकतेने भरलेला ‘बदामाचा शिरा’

Recipe : सण-समारंभाची वाढवेल शान; घरी बनवा पौष्टिकतेने भरलेला ‘बदामाचा शिरा’

Jan 31, 2026 | 09:30 AM
Mangal Gochar 2026: होळीच्या दिवशी मंगळ बदलणार आपले नक्षत्र, या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

Mangal Gochar 2026: होळीच्या दिवशी मंगळ बदलणार आपले नक्षत्र, या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

Jan 31, 2026 | 09:30 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
नेरूरमध्ये महायुतीला ग्रामविकास आघाडीचे आव्हान, शिवसेनेचा नेरुर पंचक्रोशी ग्रामविकास आघाडीला पाठिंबा

नेरूरमध्ये महायुतीला ग्रामविकास आघाडीचे आव्हान, शिवसेनेचा नेरुर पंचक्रोशी ग्रामविकास आघाडीला पाठिंबा

Jan 30, 2026 | 04:46 PM
Gondia : गोंदियात चोरांची टोळी सीसीटीव्हीत कैद, 1.86 लाखांचा ऐवज लंपास

Gondia : गोंदियात चोरांची टोळी सीसीटीव्हीत कैद, 1.86 लाखांचा ऐवज लंपास

Jan 30, 2026 | 04:38 PM
Khalapur : आत्करगाव जिल्हा परिषद गटात राष्ट्रवादीचा साधेपणाने प्रचार

Khalapur : आत्करगाव जिल्हा परिषद गटात राष्ट्रवादीचा साधेपणाने प्रचार

Jan 30, 2026 | 04:31 PM
उल्हासनगर महापालिका महापौर पदासाठी शिवसेना शिंदे गटाची अश्विनी निकम यांची उमेदवारी

उल्हासनगर महापालिका महापौर पदासाठी शिवसेना शिंदे गटाची अश्विनी निकम यांची उमेदवारी

Jan 30, 2026 | 04:11 PM
Mira Bhayandar : मिरा-भाईंदर महापालिकेत भाजपाची महापौर-उपमहापौर पदांसाठी नावे जाहीर

Mira Bhayandar : मिरा-भाईंदर महापालिकेत भाजपाची महापौर-उपमहापौर पदांसाठी नावे जाहीर

Jan 30, 2026 | 03:52 PM
Smita Patil : अजित दादा गेले अन्…आर.आर. आबांच्या कन्येचा कंठ दाटून आला..!

Smita Patil : अजित दादा गेले अन्…आर.आर. आबांच्या कन्येचा कंठ दाटून आला..!

Jan 30, 2026 | 03:46 PM
Ajit Pawar Last Rites : दादा परत या ना हो..! कार्यकर्त्याचा बारामतीत आक्रोश!

Ajit Pawar Last Rites : दादा परत या ना हो..! कार्यकर्त्याचा बारामतीत आक्रोश!

Jan 29, 2026 | 07:59 PM