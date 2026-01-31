Maharashtra Breaking News LIVE Updates Today: राजकारणात उलथापालथ! सुनेत्रा पवार होणार राज्याच्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री

31 Jan 2026 09:42 AM (IST)
मुंबई : वाहतुकीच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर वाहतूक पोलिसांकडून वर्षभरात ५० लाख ९६ हजार ई-चलान जारी करत तब्बल ४९६ कोटींचा दंड ठोठावला आहे. तर गेल्या आठ महिन्यांत ४ कोटी २९ लाख १६ हजार जणांना २ हजार ३३० कोटी ८२ लाखांचा दंड केला. पण, ५४ टक्के दंड वसूली झाली. गेल्या वर्षात मुंबईत २ हजार ६४५ अपघात घडले. त्यात ३६३ जणांचा मृत्यू, तर १ हजार ९७४ जण गंभीर जखमी झाले.
सुनेत्रा पवार यांच्या उपमुख्यमंत्री पदाच्या शपथेबाबत कोणतीही माहिती मिळाली नाही. सध्याच्या स्थिती आमच्यासाठी आव्हानात्मक आहे. जो गेला त्याला परत आणू शकत नाही. कुणी ना कुणी अजित पवार यांची जबाबदारी घेतली पाहिजे, म्हणून हे निर्णय घेतले जात असावेत, अशी प्रतिक्रीया राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी दिली आहे. ते सकाळी माध्यमांशी बोलत होते.
अजित पवार यांच्या अकाली निधनानंतर, त्यांच्या राजकीय वारसदार म्हणून सुनेत्रा पवार आज (३१ जानेवारी २०२६) राज्याच्या उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेणार आहेत. त्यांच्या या प्रवासातील महत्त्वाचे टप्पे खालीलप्रमाणे आहेत. सुनेत्रा पवार यांचा जन्म १८ ऑक्टोबर १९६३ रोजी झाला. त्यांचे माहेर धाराशिवमधील एका प्रतिष्ठित राजकीय घराण्यातील आहे. त्या माजी मंत्री आणि खासदार पद्मसिंह पाटील यांच्या भगिनी आहेत. १९८० मध्ये त्यांचा विवाह अजित पवार यांच्याशी झाला. तेव्हापासून त्या पवार कुटुंबाचा आणि बारामतीचा अविभाज्य भाग बनल्या.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर राज्याच्या राजकारणात एक ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे. अजितदादांच्या रिक्त झालेल्या पदावर त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांची वर्णी लागली असून, त्या आज उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेणार आहेत.
या शपथविधी सोहळ्याचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे, शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेसला या प्रक्रियेपासून दूर ठेवण्यात आल्याचे चित्र दिसत आहे. अजित पवारांच्या निधनापूर्वी दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये जवळीक वाढली होती.