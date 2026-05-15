Highway Safety : उन्हाळ्यात हायवेवर गाडी चालवताय? NHAI चा ‘हा’ सल्ला पाळा, नाहीतर प्रवास पडू शकतो महागात

NHAI Summer Driving Tips 2026 : सध्या संपूर्ण देशात उन्हाळ्याचा तडाखा वाढला असून पारा ४० अंशांच्या पार गेला आहे. अशा परिस्थितीत, राष्ट्रीय महामार्गांवर प्रवास करणे वाहन चालकांसाठी मोठे आव्हान ठरत आहे. वाढत्या उष्णतेमुळे केवळ थकवाच येत नाही, तर प्रखर सूर्यप्रकाशामुळे रस्ते अपघातांच्या संख्येतही वाढ होण्याची शक्यता असते. हीच बाब गांभीर्याने घेत, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने (NHAI) वाहन चालकांसाठी एक महत्त्वाची सुरक्षा अॅडव्हायझरी जारी केली आहे. महामार्गावरील पायाभूत सुविधांसोबतच लोकांचा प्रवास सुखकर आणि सुरक्षित व्हावा, याकडे आता प्राधिकरणाने विशेष लक्ष दिले आहे.
उन्हाळ्यात दुपारच्या वेळी गाडी चालवताना सूर्यप्रकाश थेट डोळ्यांवर येतो. इतकेच नाही तर रस्त्यावरील डांबर, समोरून येणारी वाहने आणि स्टीलच्या गार्डरेल्सवरून प्रकाश परावर्तित (Reflect) होतो. यामुळे चालकाला समोरचा रस्ता स्पष्ट दिसत नाही, ज्याला तांत्रिक भाषेत ‘ग्लेअर’ (Glare) असे म्हणतात. यामुळे डोळ्यांवर प्रचंड ताण येतो आणि डुलकी लागण्याची किंवा निर्णय चुकण्याची शक्यता असते. म्हणूनच NHAI ने चालकांना प्रवासादरम्यान चांगल्या दर्जाचे सनग्लासेस वापरण्याचा सल्ला दिला आहे. यामुळे केवळ डोळ्यांचे संरक्षण होत नाही, तर दृश्यमानता सुधारून अपघात टाळण्यास मदत होते.
आपल्यापैकी अनेकजण गाडीच्या विंडशील्डच्या (समोरील काच) स्वच्छतेकडे दुर्लक्ष करतात. मात्र, उन्हाळ्यात हीच काच तुमच्या सुरक्षेसाठी सर्वात महत्त्वाची ठरते. काचेवर जमा झालेली धूळ किंवा पाण्याचे सुकलेले डाग सूर्यप्रकाशाच्या संपर्कात आल्यावर प्रकाशाचे विकिरण (Scattering) करतात. यामुळे समोरून येणाऱ्या वाहनांचा अंदाज येत नाही. स्वच्छ विंडशील्डमुळे तुम्हाला रस्त्याचा ३६० डिग्री व्ह्यू स्पष्ट मिळतो. त्यामुळे प्रवासाला निघण्यापूर्वी काच पूर्णपणे साफ करणे अत्यंत आवश्यक आहे.
Beat the summer glare and ensure clear visibility! Use sun visors, wear sunglasses, and keep your windshield clean for optimal vision on the road during summer. #NHAI #BuildingANation #SummerDrivingTips pic.twitter.com/ALLcYpvDX0 — NHAI (@NHAI_Official) May 12, 2026
गाडीच्या आत समोरील बाजूला असलेले ‘सन वायझर्स’ हे केवळ शोभेसाठी नसून ते एक महत्त्वाचे सुरक्षा साधन आहे. विशेषतः सूर्योदय आणि सूर्यास्ताच्या वेळी जेव्हा सूर्य क्षितिजावर असतो, तेव्हा त्याचा प्रकाश थेट डोळ्यांत शिरतो. अशा वेळी सन वायझर खाली केल्यास थेट येणारा प्रकाश रोखला जातो. हायवेवर वेगाने गाडी चालवताना या लहान टिप्स तुमचे आयुष्य वाचवू शकतात.
NHAI ने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘X’ च्या माध्यमातून जनतेला आवाहन केले आहे की, केवळ बाह्य सुरक्षाच नाही तर गाडीची अंतर्गत स्थितीही तपासावी. उन्हाळ्यात टायर फुटण्याच्या घटना वारंवार घडतात, त्यामुळे टायरमधील हवेचा दाब (Air Pressure) योग्य ठेवावा. तसेच, गाडीचे एअर कंडिशनर (AC) व्यवस्थित काम करत असल्याची खात्री करावी. प्रवासात डिहायड्रेशन टाळण्यासाठी पुरेसे पाणी सोबत ठेवणे आणि दर दोन-तीन तासांनी छोटा ब्रेक घेणे आरोग्यासाठी आणि सुरक्षित ड्रायव्हिंगसाठी फायदेशीर ठरते.