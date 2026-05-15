भाऊ नागमणी घेऊनच मानणार! मित्राच्या वरातीत पठ्ठ्याचा खतरनाक नागिन डान्स ; VIDEO पाहून नेटकऱ्यांना हसू आवरेना

Funny Viral Video : सोशल मीडियावर एक अत्यंत मजेशीर व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. मित्राच्या लग्नात पठ्ठ्यानं असा डान्स केला आहे पाहून वऱ्हाडीही थक्क झाले आहे. नेटकऱ्यांना तर हसू आवरणे कठीण झाले आहे.

Updated On: May 15, 2026 | 02:25 PM
Funny Barat Viral Video

  • सोशल मीडियावर धुमाकूळ
  • घोडीवर बसून पठ्ठ्यानं केला खतरनाक नागिन डान्स
  • व्हिडिओ एकाद बघाच
Funny Barat Viral Video : सोशल मीडियावर सतत काही ना काही व्हायरल होत असते. कधी मजेशीर तर कधी चित्र-विचित्र प्रकारच्या रिल्स यावर पाहायला मिळतात. यावर तुम्ही भारतीय लग्नांचे अनेक व्हिडिओ पाहिले असतील. सध्या असाच एक भारतातील लग्नाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे. हा व्हिडिओ पाहून नेटकऱ्यांना त्यांचे हसू आवरणे कठीण झाले आहे.

काय आहे व्हिडिओत?

भारतीय लग्नांमध्ये नागिन डान्स क्रेझ काही नवीन नाही. डीजेवर नागिन डान्सची धून लावली की अनेकांचे पाय थिरकायला लागतात. या व्हिडिओमध्येही असेच काहीसे दृश्य पाहायला मिळत आहे. नवरदेव घोडीवर आरामात बसलेला असताना त्याच्या एका उत्साही मित्राने थेट घोडीवर चढून असा काही डान्स केला आहे की वऱ्हाड्यांनाही हसू आवरेना.

व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओत तुम्ही पाहू शकता की, नवरदेव घोडीवर दिमाखात बसला आहे. वरातही जोशात पुढे चालली आहे. इतक्यात नवरदेवाचा एक मित्र पुढे योते आणि थेट नवरदेवाच्या घोडीवर पुढे जाऊन बसतो. घोडीवर बसल्यावर पुढच्या क्षणी त्याच्या अंगात भूत शिरते.

आणि तो अतरंगी स्टेप्स करत नागिन डान्स सुरु करतो. त्याचा डान्स पाहून वऱ्हाडी देखील थक्क होतात. तो कधी उजव्या बाजूला, तर कधी डाव्या बाजूला सापासारखे हावभाव करत पडत असतो. त्याचे हा डान्स पाहून वऱ्हाड्यांना प्रचंड हसू सुटते. त्यांचे चांगले मनोरंजन होते. हा व्हिडिओ पाहून नेटकऱ्यांनाही हसून हसून वेड लागले आहे.

व्हायरल व्हिडिओ


नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया 

व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर @RebelliousPari8 या अकाऊंटवर शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओला हजारो लाईक्स आणि व्ह्यूज मिळाले असून अनेकांनी मजेशीर कमेंट्स केल्या आहेत. एका नेटकऱ्याने हा तर नेक्स लेव्हल नागिन डान्स आहे असे म्हटले आहे, तर दुसऱ्या एका नेटकऱ्याने  भाऊ आता नागमणी घेऊनच मानणार वाटतं? असे म्हटले आहे. तर एकाने एकता कपूराच्या शो मध्ये पाठवा याला असे म्हटले आहे. लोक या तरुणाची चांगली फिरकी घेत आहे.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Published On: May 15, 2026 | 02:25 PM

Russia Ukraine युद्धाचा भडका! मॉस्कोवर युक्रेनचा भीषण ड्रोन हल्ला; एका भारतीय नागरिकाचा मृत्यू

Babul Nath Temple: मुंबईतील प्राचीन शिवधाम बाबुलनाथ मंदिराचा काय आहे इतिहास, जाणून घेऊया धार्मिक महत्त्व

पुण्यात 'स्पोकन पोइट्री'चा वाढता ट्रेंड; तरुणाईला मिळतेय अभिव्यक्तीचे नवे व्यासपीठ

Uttarpradesh Crime: माणुसकीला काळिमा! लग्नाला नकार दिल्याचा राग; झोपेत असलेल्या कुटुंबावर अ‍ॅसिड हल्ला, 4 जण गंभीर

Sanjay Raut PC: 'अजित पवारांचा पक्ष मुळात कधी अस्तित्वातच नव्हता; संजय राऊतांचे महायुतीवर टीकास्त्र

Viral Photo: 'दार उघड…' पैठणीची हाफचड्डी झाली व्हायरल, 'बांदेकर भाऊजीं'च्या फोटोसह मीम्सचा पाऊस

NEET पेपरफुटी प्रकरणात मोठी अपडेट, अखेर शिवराज मोटेगावकरला सीबीआयकडून अटक

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : "जरांगेंच्या 'सेटिंग' पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण"

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

