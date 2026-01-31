Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Religion »
  • Mangal Gochar 2026 Mars Will Enter Shatabhisha Nakshatra On Holi People Of This Zodiac Sign Will Benefit

Mangal Gochar 2026: होळीच्या दिवशी मंगळ बदलणार आपले नक्षत्र, या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

ग्रहांचा सेनापती मानला जाणारा मंगळ ग्रह 3 मार्च रोजी शतभिषा नक्षत्रात प्रवेश करणार आहे. होळीच्या सणासोबत होणारे हे संक्रमण काही राशीच्या लोकांसाठी शुभ असणार आहे. कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार जाणून घ्या

Updated On: Jan 31, 2026 | 09:30 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • मंगळ ग्रहांचे नक्षत्र संक्रमण
  • होळीच्या दिवशी मंगळ करणार संक्रमण
  • या राशीच्या लोकांना होणार फायदा
 

ज्योतिषशास्त्रात, मंगळाला ग्रहांचा सेनापती मानले जाते. हा ग्रह धैर्य, शक्ती, निर्णायकता आणि शौर्याचे प्रतीक आहे. जेव्हा मंगळ आपले नक्षत्र बदलतो तेव्हा तो व्यक्तीच्या जीवनात नवीन उत्साह आणि सकारात्मक बदल आणतो. या वेळेमुळे केवळ परिश्रम आणि धैर्य वाढतेच असे नाही तर निर्णयांमध्ये स्पष्टता येते आणि संधींची दिशा निश्चित होते.

3 मार्च रोजी मंगळ राहूच्या नक्षत्रात, शतभिषामध्ये प्रवेश करेल. होळीच्या शुभ मुहूर्तासह हे संक्रमण काही विशिष्ट राशींसाठी यश, प्रगती आणि नवीन शक्यतांचे दरवाजे उघडेल. या ग्रह परिवर्तनादरम्यान, काही राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे. मंगळ नक्षत्र संक्रमणाचा कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे ते जाणून घ्या

मेष रास

मेष राशीचा स्वामी ग्रह मंगळ आहे, त्यामुळे शतभिषा नक्षत्रात मंगळाचा प्रवेश या राशीच्या लोकांसाठी फायदेशीर राहील. या काळात तुमच्यामधील आत्मविश्वास वाढलेला राहील. तसेच करिअरशी संबंधित निर्णय फायदेशीर ठरतील. नोकरी बदलू इच्छिणाऱ्या किंवा नवीन व्यावसायिक संधी शोधणाऱ्यांना यावेळी महत्त्वपूर्ण संधी मिळतील. मालमत्ता किंवा रिअल इस्टेटशी संबंधित जुने वाद देखील सोडवले जाऊ शकतात. व्यवसायाच्या दृष्टिकोनातूनही हा काळ महत्त्वाचा आहे, कारण एखादा मोठा करार अंतिम होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे तुमची आर्थिक स्थिती मजबूत होईल.

मिथुन रास

मंगळाचे संक्रमण मिथुन राशीसाठी फायदेशीर राहील. दीर्घकाळापासून रखडलेल्या योजनांना अचानक गती मिळू शकते. कामाच्या ठिकाणी तुमची बुद्धिमत्ता, धैर्य आणि निर्णायकपणाचे कौतुक केले जाईल. जर तुमच्या कारकिर्दीत परदेश प्रवास करावा लागला तर ते शक्य आहे. कुटुंबासोबतचे नाते दृढ होईल आणि जुन्या गुंतवणुकीतून नफा मिळण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे तुमची आर्थिक परिस्थिती सुधारेल.

Zodiac Sign: जानेवारी महिन्याच्या शेवटच्या दिवशी तयार होणार धन योग, कन्या राशीसह या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

सिंह रास

सिंह राशीच्या लोकांसाठी मंगळाचे शतभिषा नक्षत्र फायदेशीर राहील. सामाजिक प्रतिष्ठा आणि सन्मान वाढवेल. जर तुम्ही राजकारण, प्रशासन किंवा कोणत्याही सरकारी क्षेत्रात गुंतलेले असाल तर तुमच्यावर महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्यांचा भार पडू शकतो. या काळात दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेले सरकारी किंवा प्रशासकीय काम पूर्ण होण्यास सुरुवात होईल.

वृश्चिक रास

मंगळ हा वृश्चिक राशीचा स्वामी आहे, म्हणून त्याचे नक्षत्र बदल वृश्चिक राशीच्या लोकांसाठी फायदेशीर ठरेल. उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढतील. जमीन, इमारत किंवा मालमत्ता खरेदी करण्याचा विचार करत असाल तर हा महिना तुमच्यासाठी चांगला राहील. तुम्हाला अचानक कुठेतरी अडकलेले पैसे मिळू शकतात, ज्यामुळे आर्थिक अडचणी कमी होतील. हा काळ व्यवसाय आणि करिअरमध्ये सकारात्मक बदल आणेल.

Numberlogy: मूलांक 5 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

कुंभ रास

कुंभ राशीच्या लोकांसाठी शतभिषा नक्षत्रात मंगळाचा प्रवेश उत्साहाचा राहील. तांत्रिक क्षेत्र, अभियांत्रिकी, वैद्यकशास्त्र किंवा विज्ञानाशी संबंधित असलेल्यांना या काळात लक्षणीय यश मिळेल. समाजात तुमची प्रतिष्ठा आणि प्रभाव वाढेल. होळीच्या काळात तुमची एक मोठी इच्छा पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. तुमच्या वैवाहिक जीवनात प्रेम आणि सुसंवाद राहील आणि वैयक्तिक संबंध सुधारतील.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: मंगळ ग्रहाचे नक्षत्र परिवर्तन कधी होणार आहे?

    Ans: होळीच्या दिवशी 2026 मध्ये मंगळ ग्रह आपले नक्षत्र बदलणार आहे. या परिवर्तनामुळे काही राशींच्या जीवनात सकारात्मक बदल पाहायला मिळतील.

  • Que: होळीच्या दिवशी मंगळ नक्षत्र परिवर्तनाचे विशेष महत्त्व काय?

    Ans: होळी हा उत्साह, विजय आणि नकारात्मकतेच्या नाशाचा सण आहे. या दिवशी मंगळाचे नक्षत्र परिवर्तन झाल्याने – नवी ऊर्जा , नवे संकल्प, जीवनात सकारात्मक बदल यांचे योग तयार होतात.

  • Que: मंगळाच्या नक्षत्र संक्रमणाचा कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे

    Ans: मंगळाच्या नक्षत्र संक्रमणाचा मेष, मिथुन, सिंह, वृश्चिक आणि कुंभ राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे

Web Title: Mangal gochar 2026 mars will enter shatabhisha nakshatra on holi people of this zodiac sign will benefit

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 31, 2026 | 09:30 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Zodiac Sign: जानेवारी महिन्याच्या शेवटच्या दिवशी तयार होणार धन योग, कन्या राशीसह या राशीच्या लोकांना होणार फायदा
1

Zodiac Sign: जानेवारी महिन्याच्या शेवटच्या दिवशी तयार होणार धन योग, कन्या राशीसह या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

Numberlogy: मूलांक 5 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या
2

Numberlogy: मूलांक 5 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

Budh Nakshatra Gochar: बुध करणार धनिष्ठा नक्षत्रात प्रवेश, या राशीच्या लोकांना मिळणार अपाट संपत्ती
3

Budh Nakshatra Gochar: बुध करणार धनिष्ठा नक्षत्रात प्रवेश, या राशीच्या लोकांना मिळणार अपाट संपत्ती

Chaturgrahi Rajyog 2026: कुंभ राशीमध्ये तयार होणार आहे चतुर्ग्रही योग, या राशीच्या लोकांना नोकरी व्यवसायामध्ये होणार फायदा
4

Chaturgrahi Rajyog 2026: कुंभ राशीमध्ये तयार होणार आहे चतुर्ग्रही योग, या राशीच्या लोकांना नोकरी व्यवसायामध्ये होणार फायदा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Recipe : सण-समारंभाची वाढवेल शान; घरी बनवा पौष्टिकतेने भरलेला ‘बदामाचा शिरा’

Recipe : सण-समारंभाची वाढवेल शान; घरी बनवा पौष्टिकतेने भरलेला ‘बदामाचा शिरा’

Jan 31, 2026 | 09:30 AM
Mangal Gochar 2026: होळीच्या दिवशी मंगळ बदलणार आपले नक्षत्र, या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

Mangal Gochar 2026: होळीच्या दिवशी मंगळ बदलणार आपले नक्षत्र, या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

Jan 31, 2026 | 09:30 AM
२० रुपयांमध्ये घरीच तयार करा नैसर्गिक बॉडी स्क्रबिंग! डेड स्किन निघून जाण्यासोबतच टॅनिंग होईल आठवडाभरात कमी

२० रुपयांमध्ये घरीच तयार करा नैसर्गिक बॉडी स्क्रबिंग! डेड स्किन निघून जाण्यासोबतच टॅनिंग होईल आठवडाभरात कमी

Jan 31, 2026 | 09:25 AM
मुंबईत बेशिस्त चालकांकडून वसूल केला तब्बल 2330 कोटींचा दंड; 50.96 लाख वाहनचालकांना ई-चलान

मुंबईत बेशिस्त चालकांकडून वसूल केला तब्बल 2330 कोटींचा दंड; 50.96 लाख वाहनचालकांना ई-चलान

Jan 31, 2026 | 09:24 AM
Moto ने उडवली सर्वांची झोप! तगड्या फीचर्ससह दोन नवे स्मार्टफोन्स लाँच, बजेट किंमत आणि दमदार बॅटरीने सुसज्ज…

Moto ने उडवली सर्वांची झोप! तगड्या फीचर्ससह दोन नवे स्मार्टफोन्स लाँच, बजेट किंमत आणि दमदार बॅटरीने सुसज्ज…

Jan 31, 2026 | 09:17 AM
आकाशातच हवेच्या राक्षसांमध्ये सुरु झाली भयानक फाईट, रोमांचक दृष्यांनी वेधलं युजर्सचं लक्ष; अद्भुत Video Viral

आकाशातच हवेच्या राक्षसांमध्ये सुरु झाली भयानक फाईट, रोमांचक दृष्यांनी वेधलं युजर्सचं लक्ष; अद्भुत Video Viral

Jan 31, 2026 | 09:03 AM
Uttarpradesh Crime: थट्टेच्या एका वाक्याने मोडलं आयुष्य; पतीच्या अपमानानंतर तरुण विवाहितेने संपवलं जीवन

Uttarpradesh Crime: थट्टेच्या एका वाक्याने मोडलं आयुष्य; पतीच्या अपमानानंतर तरुण विवाहितेने संपवलं जीवन

Jan 31, 2026 | 09:01 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
नेरूरमध्ये महायुतीला ग्रामविकास आघाडीचे आव्हान, शिवसेनेचा नेरुर पंचक्रोशी ग्रामविकास आघाडीला पाठिंबा

नेरूरमध्ये महायुतीला ग्रामविकास आघाडीचे आव्हान, शिवसेनेचा नेरुर पंचक्रोशी ग्रामविकास आघाडीला पाठिंबा

Jan 30, 2026 | 04:46 PM
Gondia : गोंदियात चोरांची टोळी सीसीटीव्हीत कैद, 1.86 लाखांचा ऐवज लंपास

Gondia : गोंदियात चोरांची टोळी सीसीटीव्हीत कैद, 1.86 लाखांचा ऐवज लंपास

Jan 30, 2026 | 04:38 PM
Khalapur : आत्करगाव जिल्हा परिषद गटात राष्ट्रवादीचा साधेपणाने प्रचार

Khalapur : आत्करगाव जिल्हा परिषद गटात राष्ट्रवादीचा साधेपणाने प्रचार

Jan 30, 2026 | 04:31 PM
उल्हासनगर महापालिका महापौर पदासाठी शिवसेना शिंदे गटाची अश्विनी निकम यांची उमेदवारी

उल्हासनगर महापालिका महापौर पदासाठी शिवसेना शिंदे गटाची अश्विनी निकम यांची उमेदवारी

Jan 30, 2026 | 04:11 PM
Mira Bhayandar : मिरा-भाईंदर महापालिकेत भाजपाची महापौर-उपमहापौर पदांसाठी नावे जाहीर

Mira Bhayandar : मिरा-भाईंदर महापालिकेत भाजपाची महापौर-उपमहापौर पदांसाठी नावे जाहीर

Jan 30, 2026 | 03:52 PM
Smita Patil : अजित दादा गेले अन्…आर.आर. आबांच्या कन्येचा कंठ दाटून आला..!

Smita Patil : अजित दादा गेले अन्…आर.आर. आबांच्या कन्येचा कंठ दाटून आला..!

Jan 30, 2026 | 03:46 PM
Ajit Pawar Last Rites : दादा परत या ना हो..! कार्यकर्त्याचा बारामतीत आक्रोश!

Ajit Pawar Last Rites : दादा परत या ना हो..! कार्यकर्त्याचा बारामतीत आक्रोश!

Jan 29, 2026 | 07:59 PM