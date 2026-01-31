Mangal Gochar 2026: होळीच्या दिवशी मंगळ बदलणार आपले नक्षत्र, या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

ज्योतिषशास्त्रात, मंगळाला ग्रहांचा सेनापती मानले जाते. हा ग्रह धैर्य, शक्ती, निर्णायकता आणि शौर्याचे प्रतीक आहे. जेव्हा मंगळ आपले नक्षत्र बदलतो तेव्हा तो व्यक्तीच्या जीवनात नवीन उत्साह आणि सकारात्मक बदल आणतो. या वेळेमुळे केवळ परिश्रम आणि धैर्य वाढतेच असे नाही तर निर्णयांमध्ये स्पष्टता येते आणि संधींची दिशा निश्चित होते.
3 मार्च रोजी मंगळ राहूच्या नक्षत्रात, शतभिषामध्ये प्रवेश करेल. होळीच्या शुभ मुहूर्तासह हे संक्रमण काही विशिष्ट राशींसाठी यश, प्रगती आणि नवीन शक्यतांचे दरवाजे उघडेल. या ग्रह परिवर्तनादरम्यान, काही राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे. मंगळ नक्षत्र संक्रमणाचा कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे ते जाणून घ्या
मेष राशीचा स्वामी ग्रह मंगळ आहे, त्यामुळे शतभिषा नक्षत्रात मंगळाचा प्रवेश या राशीच्या लोकांसाठी फायदेशीर राहील. या काळात तुमच्यामधील आत्मविश्वास वाढलेला राहील. तसेच करिअरशी संबंधित निर्णय फायदेशीर ठरतील. नोकरी बदलू इच्छिणाऱ्या किंवा नवीन व्यावसायिक संधी शोधणाऱ्यांना यावेळी महत्त्वपूर्ण संधी मिळतील. मालमत्ता किंवा रिअल इस्टेटशी संबंधित जुने वाद देखील सोडवले जाऊ शकतात. व्यवसायाच्या दृष्टिकोनातूनही हा काळ महत्त्वाचा आहे, कारण एखादा मोठा करार अंतिम होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे तुमची आर्थिक स्थिती मजबूत होईल.
मंगळाचे संक्रमण मिथुन राशीसाठी फायदेशीर राहील. दीर्घकाळापासून रखडलेल्या योजनांना अचानक गती मिळू शकते. कामाच्या ठिकाणी तुमची बुद्धिमत्ता, धैर्य आणि निर्णायकपणाचे कौतुक केले जाईल. जर तुमच्या कारकिर्दीत परदेश प्रवास करावा लागला तर ते शक्य आहे. कुटुंबासोबतचे नाते दृढ होईल आणि जुन्या गुंतवणुकीतून नफा मिळण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे तुमची आर्थिक परिस्थिती सुधारेल.
सिंह राशीच्या लोकांसाठी मंगळाचे शतभिषा नक्षत्र फायदेशीर राहील. सामाजिक प्रतिष्ठा आणि सन्मान वाढवेल. जर तुम्ही राजकारण, प्रशासन किंवा कोणत्याही सरकारी क्षेत्रात गुंतलेले असाल तर तुमच्यावर महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्यांचा भार पडू शकतो. या काळात दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेले सरकारी किंवा प्रशासकीय काम पूर्ण होण्यास सुरुवात होईल.
मंगळ हा वृश्चिक राशीचा स्वामी आहे, म्हणून त्याचे नक्षत्र बदल वृश्चिक राशीच्या लोकांसाठी फायदेशीर ठरेल. उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढतील. जमीन, इमारत किंवा मालमत्ता खरेदी करण्याचा विचार करत असाल तर हा महिना तुमच्यासाठी चांगला राहील. तुम्हाला अचानक कुठेतरी अडकलेले पैसे मिळू शकतात, ज्यामुळे आर्थिक अडचणी कमी होतील. हा काळ व्यवसाय आणि करिअरमध्ये सकारात्मक बदल आणेल.
कुंभ राशीच्या लोकांसाठी शतभिषा नक्षत्रात मंगळाचा प्रवेश उत्साहाचा राहील. तांत्रिक क्षेत्र, अभियांत्रिकी, वैद्यकशास्त्र किंवा विज्ञानाशी संबंधित असलेल्यांना या काळात लक्षणीय यश मिळेल. समाजात तुमची प्रतिष्ठा आणि प्रभाव वाढेल. होळीच्या काळात तुमची एक मोठी इच्छा पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. तुमच्या वैवाहिक जीवनात प्रेम आणि सुसंवाद राहील आणि वैयक्तिक संबंध सुधारतील.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: होळीच्या दिवशी 2026 मध्ये मंगळ ग्रह आपले नक्षत्र बदलणार आहे. या परिवर्तनामुळे काही राशींच्या जीवनात सकारात्मक बदल पाहायला मिळतील.
Ans: होळी हा उत्साह, विजय आणि नकारात्मकतेच्या नाशाचा सण आहे. या दिवशी मंगळाचे नक्षत्र परिवर्तन झाल्याने – नवी ऊर्जा , नवे संकल्प, जीवनात सकारात्मक बदल यांचे योग तयार होतात.
Ans: मंगळाच्या नक्षत्र संक्रमणाचा मेष, मिथुन, सिंह, वृश्चिक आणि कुंभ राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे