Uttarpradesh Crime: थट्टेच्या एका वाक्याने मोडलं आयुष्य; पतीच्या अपमानानंतर तरुण विवाहितेने संपवलं जीवन

काय घडलं नेमकं?
आत्महत्या करणाऱ्या तनु आणि तिचा पती राहुल यांनी चार वर्षांपूर्वी लग्न झालं होत. दोघांनी आंतरजातीय लग्न केलं होत. सर्वात आधी एका कॉमन मित्राच्या माध्यमातून दोघांची भेट झाली होती. त्यांनतर ही भेट मैत्री आणि प्रेमात बदलली. यानंतर या दोघांनी प्रेम विवाह केला. तनुला मॉडेलिंगची आवड होती. ती आपल्या पती आणि सासरच्या मंडळींसोबत बाहेर सीतापूरला एका कार्यक्रमात गेली होती. तिथून घरी परतल्यानंतर सर्वजण गप्पा मारत बसले होते. मजा मस्ती सुरु होती. यावेळी राहुलने थट्टा- मस्करीत आपल्या पत्नीला ‘माकडीण’ म्हटलं. यानंतर तनु उठली आणि आपल्या खोलीत निघून गेली. सर्वांना वाटलं तिला राग आला आहे तिचा राग उतरला कि ती परत येईल.
मात्र बराच वेळ ती बाहेर आली नाही. त्यावेळी कुटुंबातील सदस्यांना काहीतरी गडबड असल्याची भीती वाटली. त्यांनी खोलीच दार उघडण्याचा प्रयत्न केला, तर दार आतून बंद होतं. त्यांनी खिडकीतून डोकावून पाहिलं तर तनुने गळफास घेतला होता. या घटनेने सर्वांना धक्काच बसला. या घटनेची माहिती पोलिसांना भेटताच पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवले. पोलीस या प्रकरणाचा तपास करत आहे. या घटनेने परिसरात खळबळ उडाली आहे.
Ans: उत्तर प्रदेशची राजधानी लखनऊ येथे ही घटना घडली.
Ans: पतीने थट्टा-मस्करीत पत्नीचा सार्वजनिक अपमान केला, ज्यामुळे ती मानसिकरित्या दुखावली गेली.
Ans: चार वर्षांपूर्वी दोघांनी प्रेमविवाह केला होता.