Mauni Amavasya 2026: मौनी अमावस्येच्या दिवशी राशीनुसार करा उपाय, पितृदोषापासून मिळेल आराम

रविवार, 18 जानेवारी रोजी मौनी अमावस्येला स्नान आणि दान केले जाणार आहे. जर या दिवशी राशीनुसार काही उपाय केल्यास तुमच्या जीवनातील सर्व ताणतणाव दूर होतील. जाणून घ्या उपाय

Updated On: Jan 17, 2026 | 02:30 PM
फोटो सौजन्य- pinterest

  • मौनी अमावस्या कधी आहे
  • मौनी अमावस्येला राशीनुसार उपाय
  • पितृदोष दूर होणे
 

माघ महिन्यात येणाऱ्या अमावस्येला मौनी अमावस्या म्हणतात आणि यावेळी रविवार, 18 जानेवारी रोजी अमावस्या आहे. हिंदू धर्मात मौनी अमावस्या हा अत्यंत शुभ दिवस मानला जातो. धार्मिक श्रद्धेनुसार, या दिवशी पवित्र नद्यांमध्ये स्नान करणे, दान करणे. तसेच पूर्वजांची पूजा करणे आणि प्रार्थना करणे याला विशेष महत्त्व आहे. यावेळी पौष अमावस्येला, सर्व कार्ये पूर्ण करणारा सर्वार्थ सिद्धी योग आणि आनंद आणि सौभाग्य आणणारा हर्षण योग तयार होत आहेत, ज्यामुळे या दिवसाचे महत्त्व आणखी वाढले आहे. ज्योतिषशास्त्रात मौनी अमावस्येला राशीनुसार कोणते उपाय करावेत याबद्दल सांगण्यात आले आहे. या उपायांचे पालन केल्याने पूर्वजांचे आशीर्वाद मिळतात आणि पितृदोषापासून मुक्तता मिळते. वैयक्तिक आणि व्यावसायिक जीवनातील तणाव देखील दूर होतात. मौनी अमावस्येच्या दिवशी राशीनुसार कोणते उपाय करायचे ते जाणून घ्या

मेष आणि वृश्चिक रास

मेष आणि वृश्चिक राशीचा स्वामी ग्रह मंगळ आहे, म्हणून या राशीच्या लोकांनी मौनी अमावस्येला गरीब आणि गरजूंना शेंगदाणे, तीळ, गूळ, धान्य आणि फळे दान करा. तसेच मुंग्यांना साखर खाऊ घाला.

वृषभ आणि तूळ रास

वृषभ आणि तूळ राशीचा स्वामी ग्रह शुक्र आहे, म्हणून मौनी अमावस्येला तांब्याच्या भांड्यात पाणी भरून ते घरातील गुप्त ठिकाणी ठेवा. सकाळी आणि संध्याकाळी तुळशीची पूजा करा. तसेच या दिवशी पांढरे कपडे, तांदूळ, दूध, मोती, साखर इत्यादी दान करा.

Vastu Tips: सकाळी झोपेतून उठताच या गोष्टी दिसणे असते अशुभ, जीवनात येऊ शकतात समस्या

मिथुन आणि कन्या रास

मिथुन आणि कन्या राशीचा स्वामी बुध आहे, म्हणून मौनी अमावस्येला शिवलिंगाचा अभिषेक करा आणि ओम नमः शिवाय मंत्राचा जप करा. तसेच गाईला हिरवा चारा खायला द्या आणि संध्याकाळी घराच्या दक्षिण दिशेला पूर्वजांच्या नावाने दिवा लावा.

कर्क रास

चंद्र हा कर्क राशीचा स्वामी ग्रह आहे. म्हणून मौनी अमावस्येच्या दिवशी घर कच्च्या दुधाने स्वच्छ करा आणि तांदूळ, दूध, पांढरे तीळ दान करा आणि संध्याकाळी ‘ओम सोम सोमय नम:’ या मंत्राचा जप करत चंद्राला पाणी अर्पण करा.

सिंह रास

सूर्य देव सिंह राशीचा स्वामी ग्रह आहे, म्हणून मौनी अमावस्येला गरीब आणि गरजूंना गहू, लाल कपडे आणि गूळ दान करा. तसेच, तांब्याच्या भांड्यातून सूर्याची प्रार्थना करा. असे केल्याने आदर आणि सन्मान वाढतो आणि पूर्वजांचे आशीर्वाद देखील मिळतात.

धनु आणि मीन रास

धनु आणि मीन राशीचा स्वामी गुरू आहे, म्हणून मौनी अमावस्येच्या दिवशी नदी किंवा तलावात पूर्वजांच्या नावाने दिवा लावा आणि पूर्वजांच्या नावाने संतांना दान करा.

Garuda Purana: या लोकांच्या घरचे अन्न चुकूनही खाऊ नका, नाहीतर व्हाल पापाचे भागीदार

मकर आणि कुंभ रास

मकर आणि कुंभ राशीचा स्वामी ग्रह शनि आहे, म्हणून मौनी अमावस्येला गरीब आणि गरजू व्यक्तीला शुद्ध तूप, काळे तीळ, काळे कपडे, बूट इत्यादी दान करा. तसेच जवळच्या कडुलिंबाच्या झाडाला पाणी घाला.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Frequently Asked Questions

  • Que: मौनी अमावस्या कधी आहे

    Ans: मौनी अमावस्या रविवार, 18 जानेवारी रोजी आहे

  • Que: मौनी अमावस्येला उपाय करताना कोणत्या गोष्टी टाळाव्यात?

    Ans: या दिवशी क्रोध, खोटे बोलणे, निंदा आणि मद्यसेवन टाळावे. शक्य असल्यास मौन व्रत पाळावे.

  • Que: या दिवशी क्रोध, खोटे बोलणे, निंदा आणि मद्यसेवन टाळावे. शक्य असल्यास मौन व्रत पाळावे.

    Ans: मौनी अमावस्येला केलेल्या उपायांचा परिणाम कधी दिसतो?

Published On: Jan 17, 2026 | 02:30 PM

