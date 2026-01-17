Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Garuda Purana: या लोकांच्या घरचे अन्न चुकूनही खाऊ नका, नाहीतर व्हाल पापाचे भागीदार

काही लोकांच्या घरी चुकूनही जेवण्याचे टाळावे. अन्यथा, तुम्हाला विविध आर्थिक आणि आरोग्य समस्यांना तोंड द्यावे लागू शकते. गरुड पुराणानुसार कोणाच्या घरी अन्न खाऊ नये ते जाणून घ्या

Updated On: Jan 17, 2026 | 11:16 AM
  • कोणत्या लोकांच्या घरी चुकूनही जेवू नये
  • गरुड पुराणातील नियम
  • गरुड पुराणाचे महत्त्व
 

गरुड पुराण हे हिंदू धर्मातील 18 महापुराणांपैकी एक आहे. ते भगवान विष्णू आणि पक्षी राजा गरुड यांच्यातील संवादावर आधारित आहे. हिंदू धर्मात, मृत्यूनंतर घरी गरुड पुराणाचे पठण अनिवार्य आहे. या मंत्राचा जप केल्याने व्यक्तीच्या आत्म्याला मोक्ष मिळतो आणि तो जन्म-मृत्यूच्या चक्रातून मुक्त होतो अशी धार्मिक श्रद्धा आहे. गरुड पुराणात जीवन, मृत्यू, पाप आणि पुण्य यांचे सविस्तर वर्णन केले आहे.

हे नीतिमत्ता, नियम, धर्म आणि मानवता याबद्दल उपयुक्त माहिती देखील प्रदान करते. गरुड पुराणात असेही म्हटले आहे की एखाद्याने काही लोकांच्या घरी जेवण करणे टाळावे. अन्यथा, तुम्हाला संपत्ती, आरोग्य इत्यादींशी संबंधित विविध समस्यांना तोंड द्यावे लागू शकते. शिवाय, तुमची पापे वाढतात आणि तुमच्या कृतींवर परिणाम होतो. गरुड पुराणानुसार कोणाच्या घरी अन्न खाऊ नये ते जाणून घ्या

चोर किंवा गुन्हेगार

गरुड पुराणानुसार, चोर किंवा मोठ्या गुन्ह्यात सहभागी असलेल्या गुन्हेगाराच्या घरी जेऊ नये. असे केल्याने पापे वाढतात आणि जीवनात अनेक संकटे येतात.

Panchak 2026: पंचक दोष टाळायचा असेल तर 20 जानेवारीपूर्वी पूर्ण करून घ्या तुमची महत्त्वाची कामे

देवाची निंदा करणारे

गरुड पुराणात देवावर टीका करणाऱ्या लोकांच्या घरी अन्न खाणे निषिद्ध मानले आहे. गरुड पुराणानुसार, देवाची टीका करणाऱ्या किंवा ज्यांचे आचरण अधार्मिक आहे अशा लोकांच्या ठिकाणी अन्न खाल्ल्याने समाजात बदनामी होते.

रुग्ण किंवा व्याज घेणारी व्यक्ती

आजारी असलेल्या किंवा इतरांच्या अडचणींचा फायदा घेणाऱ्या आणि अनावश्यक व्याज वसूल करणाऱ्यांच्या घरी जेवणे देखील टाळावे. आजारी व्यक्तीच्या घरी जेवणे हे आरोग्यासाठी हानिकारक आहे.

दुसऱ्याबद्दल वाईट चिंतणारा

दुसऱ्यांबद्दल गप्पा मारणाऱ्याच्या घरी कधीही जेऊ नये. निंदा करणारे स्वतःचा आनंद घेत असताना इतरांना त्रास देतात. शास्त्रात याला पाप म्हणून वर्गीकृत केले गेले आहे.

Navpancham Rajyog 2026 : नवपंचम योगामुळे या राशीच्या लोकांचे चमकणार नशीब, यश आणि संपत्तीत वाढ

औषध विक्रेते

ड्रग्ज विक्रेत्याच्या घरी कधीही जेवू नये. ड्रग्ज अनेक कुटुंबे उद्ध्वस्त करतात आणि त्यासाठी ड्रग्ज विक्रेतेच जबाबदार असतात. ड्रग्ज विक्रेत्यांच्या घरी जेवण खाल्ल्याने जीवनावर सकारात्मक परिणाम होत नाही.

चारित्र्यहीन व्यक्ती

चारित्र्यहीन व्यक्तीच्या घरातील अन्न मानसिक अशुद्धता आणते. गरुड पुराणात म्हटल्यानुसार अशा व्यक्तीचा सहवास आणि अन्न दोन्ही आध्यात्मिक अधोगतीला कारणीभूत ठरतात.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Frequently Asked Questions

  • Que: गरुड पुराणानुसार कोणाच्या घरचे अन्न खाऊ नये?

    Ans: गरुड पुराणानुसार पाप कर्म करणारे, अनैतिक जीवन जगणारे, हिंसा करणारे किंवा अपवित्र आचरण असलेल्या व्यक्तींच्या घरचे अन्न सेवन टाळावे असे सांगितले आहे.

  • Que: अशा लोकांच्या घरचे अन्न खाल्ल्यास काय परिणाम होतात?

    Ans: धार्मिक मान्यतेनुसार अशा अन्नामुळे नकारात्मक कर्म वाढते, पुण्य कमी होते आणि मानसिक अस्थैर्य निर्माण होऊ शकते.

  • Que: कोणत्या प्रकारचे अन्न सर्वाधिक शुभ मानले जाते?

    Ans: कोणत्या प्रकारचे अन्न सर्वाधिक शुभ मानले जाते?

Published On: Jan 17, 2026 | 11:16 AM

