Vastu Tips: सकाळी झोपेतून उठताच या गोष्टी दिसणे असते अशुभ, जीवनात येऊ शकतात समस्या

सकाळी झोपेतून उठताच जर तुम्हाला या गोष्टी दिसल्यास त्याचा परिणाम व्यक्तींच्या जीवनावर होऊ शकतात. वास्तुशास्त्रात अशा काही गोष्टी सांगितल्या आहेत ज्या झोपेतून उठताच पाहणे अनिष्ट मानले जाते. कोणत्या आहेत गोष्टी जाणून घ्या

Updated On: Jan 17, 2026 | 12:59 PM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

  • झोपेतून उठताच या गोष्टी पाहणे असते अशुभ
  • जीवनात येतात  समस्या
  • वास्तुशास्त्रातील नियम
 

वास्तुशास्त्र हे एक प्राचीन शास्त्र आहे जे मानवी जीवनासाठी खूप महत्त्वाचे मानले जाते. सकाळी उठल्यानंतर घराच्या पहिल्या दर्शनाला ते खूप महत्त्व देते. वास्तुशास्त्राच्या नियमांचे पालन करणे महत्त्वाचे मानले जाते. सकाळी उठल्यानंतर डोळ्यांसमोर दिसणाऱ्या गोष्टींचा व्यक्तीच्या मनावर, उर्जेवर आणि दैनंदिन कामांवर परिणाम होतो, असे वास्तुशास्त्रात म्हटले आहे. असे म्हणतात की सकाळी डोळ्यांसमोर येणाऱ्या गोष्टींचा दैनंदिन विचारांवर आणि परिणामांवर परिणाम होतो. सकाळी झोपेतून उठल्यानंतर लगेच पाहणे अशुभ मानले जाते अशा काही गोष्टी वास्तुशास्त्रात सांगितल्या आहेत. सकाळी उठल्यानंतर कोणत्या गोष्टी पाहणे अशुभ आहेत ते जाणून घ्या

सकाळी उठल्याबरोबर या गोष्टी दिसणे असते अशुभ

सावली दिसणे

सकाळी अंथरुणातून उठल्यानंतर लगेच स्वतःचे प्रतिबिंब कधीही पाहू नये. उठल्यानंतर लगेच स्वतःचे प्रतिबिंब पाहणे अशुभ मानले जाते. वास्तुशास्त्रात असे म्हटले आहे की, तुमच्या सावलीकडे पाहून दिवसाची सुरुवात करणे चांगले नाही. यामुळे जीवनात नकारात्मक ऊर्जा वाढते.

Vastu Tips: घरात काळा-निळा रंग वापरण्यापूर्वी जाणून घ्या वास्तू नियम

तुटलेला आरसा

जेव्हा तुम्ही सकाळी बाहेर जाण्याच्या तयारीत असता तेव्हा तुटलेल्या आरशात पाहणे टाळावे. वास्तुशास्त्रात असे करणे अशुभ मानले जाते आणि त्यामुळे आधीच केलेले कोणतेही काम खराब होऊ शकते.

खरकटी भांडी

वास्तुशास्त्रानुसार, सकाळी उठल्यानंतर लगेच स्वयंपाकघरात घाणेरडी भांडी दिसणे शुभ नाही. म्हणून, सकाळी उठल्यानंतर लगेच स्वयंपाकघरातील घाणेरडी भांडी पाहू नये. असे केल्याने घरात दुःख आणि दारिद्र्य येते.

बंद घड्याळ

वास्तुमध्ये घड्याला खूप महत्त्व दिले जाते. घरात बंद पडलेले घड्याळ ठेवणे किंवा पाहणे शुभ नाही असे म्हटले जाते. म्हणून, सकाळी उठल्यावर बंद पडलेले घड्याळ पाहणे टाळावे. असे केल्याने जीवनात मोठ्या समस्या उद्भवू शकतात.

तुटलेली मूर्ती

सकाळी लवकर देवतांच्या तुटलेल्या मूर्ती पाहणे किंवा त्यांना स्पर्श करणेदेखील टाळावे. घरातील तुटलेल्या मूर्ती नकारात्मक ऊर्जा वाढवतात. तुटलेल्या मूर्ती पवित्र नदीत विसर्जित कराव्यात.

Garuda Purana: या लोकांच्या घरचे अन्न चुकूनही खाऊ नका, नाहीतर व्हाल पापाचे भागीदार

नकारात्मक वर्तन टाळा

सकाळी उठल्याबरोबर भांडणे, राग, खोटे बोलणे, अहंकार इत्यादी टाळा. वेळेवर उठा. स्नान केल्यानंतर सूर्यदेवाला जल अर्पण करा. उशिरापर्यंत झोपू नका. तुमच्या दारात येणाऱ्या कोणाशीही गैरवर्तन करू नका. कधीही कोणाचा अपमान किंवा अनादर करू नका.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Frequently Asked Questions

  • Que: वास्तुशास्त्रानुसार सकाळी उठताच काय पाहणे अशुभ मानले जाते?

    Ans: वास्तुशास्त्रानुसार सकाळी उठताच काय पाहणे अशुभ मानले जाते?

  • Que: सकाळी उठल्यावर कोणत्या दिशेकडे पाहणे टाळावे?

    Ans: उठताच दक्षिण किंवा नैऋत्य दिशा दिसणे टाळावे. पूर्व किंवा ईशान्य दिशा दिसणे अधिक शुभ मानले जाते.

  • Que: सकाळी उठताच कोणत्या गोष्टी पाहिल्याने सकारात्मक ऊर्जा वाढते?

    Ans: सूर्यप्रकाश, हिरवी झाडे, ताजे फुल, गाय, पवित्र जल किंवा देवघर पाहिल्याने सकारात्मक ऊर्जा वाढते.

Published On: Jan 17, 2026 | 12:59 PM

