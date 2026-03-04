Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Sankashti Chaturthi: फाल्गुन महिन्यातील संकष्टी चतुर्थी कधी आहे, जाणून घ्या पूजेची पद्धत आणि चंद्रोद्याची वेळ

फाल्गुन महिन्यातील संकष्टी चतुर्थीला भालचंद्र चतुर्थी म्हटले जाते. या दिवशी पूजा केल्याने जीवनातील संकटे दूर होतात. घरामध्ये सुख समृध्दी येते. संकष्टी चतुर्थी कधी आहे जाणून घ्या

Updated On: Mar 04, 2026 | 11:30 AM
  • संकष्टी चतुर्थी कधी आहे
  • संकष्टी चतुर्थी पूजा पद्धत
  • संकष्टी चतुर्थी चंद्रोद्याची वेळ
 

 

संकष्टी चतुर्थीचा दिवस गणपती बाप्पाला समर्पित आहे. या दिवशी गणपती बाप्पाची पूजा केली जाते. सनातन धर्मामध्ये कोणत्याही शुभ कार्याची सुरुवात करण्यापूर्वी गणपती बाप्पाचे स्मरण केले जाते. प्रत्येक महिन्यातील कृष्ण पक्षातील चतुर्थीला संकष्टी चतुर्थीचे व्रत पाळले जाते. मार्च महिन्यातील संकष्टी चतुर्थीला भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी असे म्हटले जाते.

भालचंद्रचा अर्थ असा होतो की, ज्याच्या डोक्यावर चंद्रदेव विराजमान आहे. असे मानले जाते की, या दिवशी व्रत पाळल्याने आणि गणपती बाप्पाची पूजा केल्याने मोठ्यातले मोठे संकट दूर होतात आणि घरामध्ये सुख समृद्धी नांदते. सर्व दुःखातून सुटका होते. भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी कधी आहे, मुहूर्त आणि महत्व जाणून घ्या

कधी आहे संकष्टी चतुर्थी

पंचांगानुसार फाल्गुन महिन्यातील कृष्ण पक्षातील चतुर्थी तिथीची सुरुवात शुक्रवार, 6 मार्च रोजी संध्याकाळी 7 वाजून 53 मिनिटांनी सुरू होते. या तिथीची समाप्ती शनिवार, 7 मार्च रोजी संध्याकाळी 7 वाजून 17 मिनिटांनी होणार आहे. यावेळी हे व्रत शुक्रवार, 6 मार्च रोजी पाळले जाणार आहे. या दिवशी चंद्रोदय रात्री 9.31वाजता असणार आहे.

Dream Science: स्वप्नात चंद्रग्रहण पाहणे शुभ की अशुभ, जाणून घ्या

संकष्टी चतुर्थी शुभ योग

कृष्ण पक्षातील चतुर्थी तिथीला दुर्मिळ असा भद्रावास योग तयार होत आहे. भद्रावास संध्याकाळी 5 वाजून 53 मिनिटापर्यंत आहे. यावेळी भद्रा पातळ लोकांमध्ये असेल. गणपती बाप्पाची पूजा केल्याने मनोकामना पूर्ण होते. भद्रावास योगासोबत वृद्धी योग देखील तयार होत आहे. हा योग सकाळी 7 वाजून 6 मिनिटांनी सुरू होत आहे. या योगात पूजा केल्याने सुख समृद्धी नांदते आणि संध्याकाळी शिववास योग तयार होणार आहे.

Kendra Trikon Rajyog: केंद्र त्रिकोण योगामुळे या राशीच्या लोकांना करिअर आणि व्यवसायात मिळेल अपेक्षित यश

संकष्टी चतुर्थी पूजा पद्धत

संकष्टी चतुर्थीच्या दिवशी सकाळी ब्रम्ह मुहूर्तावर उठून स्नान करावे आणि स्वच्छ कपडे परिधान करावे. त्यानंतर चौरंगावर लाल रंगाचे वस्त्र अंतरा. त्यावर गणपती बाप्पाची मूर्ती किंवा चित्राची स्थापना करा. म्हणजे गणपती बाप्पाच्या समोर तुपाचा दिवा किंवा तूप लावा. त्यानंतर त्यांना चंदनाचा टिळा लावा. गणपती बाप्पाला तांदूळ पिवळे फूल आणि दुर्वा अर्पण करा. गणपती बाप्पाला मोदक किंवा मोतीचूर लाडूचा नैवेद्य अर्पण करा. ओम भालचंद्राय नम: या मंत्राचा जप करा. संकष्ट चतुर्थीच्या व्रताची कथा वाचावी किंवा ऐकावी. पूजेच्या शेवटी कापूर लावून गणपती बाप्पाची आरती करावी. चंद्रोदयानंतर पाण्यामध्ये दूध आणि तांदूळ मिसळून ते अर्पण करा.

Sankashti Chaturthi: फाल्गुन महिन्यातील संकष्टी चतुर्थी कधी आहे, जाणून घ्या पूजेची पद्धत आणि चंद्रोद्याची वेळ

Sankashti Chaturthi: फाल्गुन महिन्यातील संकष्टी चतुर्थी कधी आहे, जाणून घ्या पूजेची पद्धत आणि चंद्रोद्याची वेळ

Mar 04, 2026 | 11:30 AM
