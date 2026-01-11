Mauni Amavasya 2026: 17 की 18 कधी आहे मौनी अमावस्या, जाणून घ्या शुभ मुहूर्त आणि स्नान दान करण्याची वेळ

हिंदू धर्मात मौनी अमावस्या ही अत्यंत शुभ तिथी मानली जाते. माघ महिन्यातील अमावस्येला मौनी अमावस्या म्हणतात. या पवित्र दिवशी सूर्य आणि चंद्र मकर राशीत असतात. हा दिवस समुद्राच्या पाण्यात स्नान करण्यासाठी, दान करण्यासाठी, जप करण्यासाठी आणि पूर्वजांना प्रार्थना करण्यासाठी शुभ मानला जातो. मौनी अमावस्येला ब्रह्म मुहूर्तावर पवित्र नद्यांमध्ये स्नान करण्याचे विशेष महत्त्व आहे. यामुळे पुण्य लाभ होतात. जीवनात आनंद आणि समृद्धी येते. मौनी अमावस्या कधी आहे, मुहूर्त आणि स्नान दान करण्याची वेळ जाणून घ्या
पंचांगानुसार, माघ महिन्यातील कृष्ण पक्षातील अमावस्या तिथीची सुरुवात शनिवार 17 जानेवारी रोजी रात्री 12.4 वाजता होणार आहे आणि या तिथीची समाप्ती दुसऱ्या दिवशी म्हणजेच 18 जानेवारी रोजी पहाटे 1.22 वाजता संपणार आहे. अशा वेळी मौनी अमावस्या रविवार, 18 जानेवारी रोजी असणार आहे.
मौनी अमावस्येला ब्रह्म मुहूर्तापासून सूर्योदयापर्यंतचा काळ स्नानासाठी सर्वोत्तम मानला जातो. म्हणून, पहाटे 4.43 ते 5.23 पर्यंतचा काळ शुभ मानला जातो. या काळात पवित्र नद्यांमध्ये स्नान करण्याची प्रथा आहे. जर नदीत स्नान करणे शक्य नसल्यास तर घरामध्ये गंगेच्या पाण्यात मिसळून स्नान केल्यानेही पुण्य मिळते. या दिवशी तर्पण अर्पण करून दान केल्याने पूर्वजांना मोक्ष मिळतो आणि जीवनात सुख-समृद्धी येते.
मौनी अमावस्या ही पूर्वजांना प्रार्थना करण्यासाठी खूप शुभ मानली जाते. असे मानले जाते की या दिवशी पवित्र पाण्याने स्नान केल्याने, पूर्वजांना तीळ मिसळलेले पाणी अर्पण केल्याने आणि गरजूंना अन्न आणि कपडे इत्यादी दान केल्याने पूर्वजांकडून विशेष आशीर्वाद मिळतो.
मौनी अमावस्येच्या दिवशी स्नान केल्यानंतर दान करावे. या दिवशी तुम्ही तुमच्या क्षमतेनुसार अन्नदान करावे. पूर्वजांना पांढरे कपडेदेखील दान केले जातात. म्हणून, मौनी अमावस्येला तुम्ही तुमच्या पूर्वजांना उबदार पांढरे कपडे दान करावे.
मौनी अमावस्येच्या संध्याकाळी सूर्यास्त झाल्यावर पूर्वज पूर्वजांच्या जगात परतू लागतात. तुम्ही तुमच्या घराबाहेर दक्षिण दिशेला तुमच्या पूर्वजांसाठी मोहरीच्या तेलाचा दिवा लावावा. त्यामुळे ते प्रसन्न होतात आणि तुम्हाला आशीर्वाद देतात. या दिवशी पिंपळाच्या झाडाखाली दिवा देखील लावला जातो.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: मौनी अमावस्या रविवार, 18 जानेवारी रोजी आहे
Ans: पौराणिक श्रद्धेनुसार या दिवशी पवित्र नद्यांमध्ये (विशेषतः गंगा, यमुना) स्नान केल्याने शरीर, मन आणि आत्मा शुद्ध होतो आणि पाप नष्ट होतात
Ans: या दिवशी दान केल्यास पुण्यच प्राप्त होते आणि धार्मिक दृष्टिकोनातून हे दान पाप निवारण व पितृ प्रार्थनेसाठी विशेष फलदायी मानले जाते