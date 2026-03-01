March Shubh Muhurat: मार्चमध्ये विवाह, गृहप्रवेश आणि मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी कोणते शुभ मुहूर्त आहेत, जाणून घ्या

Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
2026 मधील तिसरा महिना मार्च हा खूप खास असणार आहे. कारण या महिन्यामध्ये अनेक मोठे सण साजरे केले जाणार आहे. या महिन्यात विवाह, गृहप्रवेश आणि मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी कोणते शुभ मुहूर्त आहेत ते जाणून घ्या

Updated On: Mar 01, 2026 | 01:14 PM
फोटो सौजन्य- pinterest

  • मार्च महिन्यामध्ये किती शुभ मुहूर्त आहेत
  • विवाह, गृहप्रवेश आणि मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी मुहूर्त
  • एकूण किती मुहूर्त आहेत
 

2026 मधील मार्च हा तिसरा महिना आहे. हा महिना धार्मिक दृष्टिकोनातून खूप खास आहे. कारण या महिन्यात होळी आणि गुढीपाडवा म्हणजे हिंदू नववर्षाची सुरुवात होणार आहे. या महिन्यात पापमोचनी एकादशी आणि राम नवमीसारखे अनेक मोठे सण व्रत वैकल्य देखील साजरे केले जाणार आहे. खार महिना देखील या महिन्यात येतो, त्यामुळे शुभ कार्यक्रमांसाठी खूप मर्यादित संधी उपलब्ध होतात. दरम्यान, चैत्र नवरात्रीमध्ये काही शुभ कार्ये केली जाऊ शकतात. या महिन्यामध्ये विवाहासाठी 14 मुहूर्त, गृहप्रवेशासाठी 6 मुहूर्त, मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी 6 मुहूर्त, वाहन खरेदी करण्यासाठी 10 मुहूर्त आहेत.  मार्च महिन्यात विवाह, गृहप्रवेश आणि मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी कोणते शुभ मुहूर्त आहेत ते जाणून घ्या

विवाह मुहूर्त

मार्चमध्ये लग्नासाठी फक्त आठ शुभ मुहूर्त आहेत. कारण 14 तारखेला सूर्य मीन राशीत प्रवेश करेल, म्हणजेच खार महिन्याची सुरुवात होईल, ज्यामुळे लग्नासारख्या शुभ घटनांना विराम मिळेल. या महिन्यात लग्नासाठी शुभ काळ आहेत: 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11 आणि 12.

गृहप्रवेशासाठी मुहूर्त

मार्च महिन्यामध्ये गृहप्रवेशासाठी शुभ मुहूर्त खूप कमी शुभ काळ असणार आहे. जर तुम्हाला या महिन्यात स्थलांतर करायचे असल्यास 6 सर्वोत्तम मुहूर्त आहेत. 4, 5, 6, 9, 13, 14 हे सर्वोत्तम मुहूर्त आहेत. या शुभ मुहूर्तावर गृहप्रवेश करणे खूप शुभ मानले जाते.

मालमत्तेची खरेदी करण्यासाठी मुहूर्त

मार्च महिन्यामध्ये मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी शुभ मुहूर्तावर परिणाम होणार नाही. या महिन्यातही मालमत्ता खरेदी करता येऊ शकते. मार्च महिन्यात मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी शुभ मुहूर्त 12, 13, 19, 20, 26, 27 हे सहा सर्वोत्तम मुहूर्त आहेत. या मुहूर्तावर मालमत्ता खरेदी करणे खूप फायदेशीर असल्याचे मानले जाते.

वाहन खरेदी करण्यासाठी मुहूर्त

जर तुम्ही मार्चमध्ये नवीन वाहनाची खरेदी करण्यासाठी मार्च महिन्यामध्ये दहा शुभ मुहूर्त आहेत. 1, 5, 6, 8, 9, 15, 16, 23, 25, 27 वाहनांची खरेदी करण्यासाठी हे दहा सर्वोत्तम शुभ मुहूर्त आहेत. शुभ वेळेत खरेदी केल्याने वाहनाशी संबंधित अडचणी, वारंवार बिघाड किंवा अपघात टळतात, अशी धार्मिक समजूत आहे.

मार्च महिन्यातील शुभ मुहूर्त

मार्च महिन्यातील इतर शुभ कामे करण्यासाठी काही शुभ मुहूर्त आहेत. या मुहूर्तावर शुभ कार्य करणे फायदेशीर असते.

नामकरण सोहळा- 4, 5, 16, 19, 25

अन्नप्राशन – 4, 5, 6, 20, 25

उपनयन – 27 आणि 29

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Frequently Asked Questions

  • Que: मार्च महिन्यात विवाहासाठी शुभ मुहूर्त कसे ठरवले जातात?

    Ans: विवाहासाठी तिथी, नक्षत्र, वार, योग आणि करण यांचा विचार केला जातो. तसेच गुरु आणि शुक्र ग्रह अस्त नसणे महत्त्वाचे मानले जाते. कुंडली जुळवून वैयक्तिक मुहूर्त ठरवणे अधिक योग्य ठरते.

  • Que: मार्चमध्ये मुहूर्त नसल्यास काय करावे?

    Ans: जर संपूर्ण शुभ मुहूर्त उपलब्ध नसेल, तर अभिजित मुहूर्त किंवा शुभ चौघडिया वेळेत कार्य सुरू करता येते.

  • Que: मुहूर्त पाहणे आवश्यक आहे का?

    Ans: ही श्रद्धा आणि परंपरेशी संबंधित बाब आहे. धार्मिक दृष्टिकोनातून शुभ वेळेला कार्य सुरू केल्यास यश आणि सकारात्मकता वाढते, अशी मान्यता आहे. मात्र व्यावहारिक तयारी आणि नियोजन तितकेच महत्त्वाचे आहे.

