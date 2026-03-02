Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Weekly Horoscope 2026: मार्च महिन्याचा पहिला आठवडा सर्व राशीच्या लोकांसाठी कसा राहील ते जाणून घ्या

वर्षाच्या तिसऱ्या महिन्याचा पहिल्या आठवड्याची सुरुवात आज 2 मार्चपासून होत आहे. हा आठवडा रविवार, 8 मार्चपर्यंत असेल. मेष ते मीन राशीपर्यंतच्या लोकांसाठी मार्च महिन्याचा पहिला आठवडा कसा राहील, जाणून घ्या

Updated On: Mar 02, 2026 | 07:05 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

मार्च महिन्याचा पहिला आठवडा सर्व राशीच्या लोकांसाठी खास राहणार आहे. या काळात तुम्हाला काही सकारात्मक परिणाम जाणवू शकतात. यावेळी तुमच्यामधील आत्मविश्वास वाढलेला राहील. ग्रह आणि नक्षत्रांच्या हालचालींमुळे हा आठवडा सकारात्मक राहणार आहे. या आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी सर्वत्र होळीचा सण मोठ्या उत्साहात साजरा केला जाणार आहे. मेष ते मीन राशीपर्यंतच्या लोकांसाठी मार्च महिन्याचा पहिला आठवडा कसा राहील, जाणून घ्या

मेष रास

मेष राशीच्या लोकांसाठी मार्च महिन्याचा पहिला आठवडा चांगला राहणार आहे. या आठवड्यात तुमची प्रलंबित कामे वेळेवर पूर्ण होतील. व्यवसायात असाल तर धोकादायक गुंतवणूक टाळा. आरोग्याची काळजी घ्यावी. नोकरी करणाऱ्या लोकांसाठी हा आठवडा चांगला राहील. या आठवड्यात कामाच्या ठिकाणी खूप मेहनत घ्यावी लागेल.

वृषभ रास

वृषभ राशीच्या लोकांसाठी मार्च महिन्याचा पहिला आठवडा सामान्य राहील. दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेली कामे या आठवड्यात पूर्ण होतील. नोकरी व्यवसाय करणाऱ्या लोकांना या आठवड्यात समस्येचा सामना करावा लागू शकतो. खूप मेहनत घेतल्यास अपेक्षित यश मिळेल. आरोग्याची काळजी घ्यावी. जोडीदारासोबत वेळ घालवाल. नातेसंबंध चांगले राहतील. तुम्ही धार्मिक आणि सामाजिक कार्यात अपेक्षित यश मिळेल.

मिथुन रास

मिथुन राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा मिश्रित राहील. करिअरमध्ये तुम्हाला नवीन संधी मिळू शकतात. नोकरदार लोकांना कामावर काही मोठी जबाबदारी मिळू शकते. कामाच्या ठिकाणी तुमची प्रगती होईल. आर्थिक अडचणी दूर होतील. तुम्हाला अचानक मोठी रक्कम मिळू शकते. व्यवसायात गुंतलेल्यांसाठी हा आठवडा अधिक फायदेशीर राहील. विद्यार्थ्यांना चांगली बातमी मिळू शकते. कुटुंबातील समस्या दूर होतील. धार्मिक कार्यामध्ये सहभागी होऊ शकता.

कर्क रास

कर्क राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा चांगला राहील. तुमच्या सुखसोयींवर बराच खर्च करू शकता. कुटुंबासह लांब किंवा कमी अंतराची सहल शक्य आहे. कुटुंब आणि मित्रांसोबत आनंदात घालवला जाईल. बऱ्याच काळानंतर तुमची एखाद्या प्रिय व्यक्तीशी भेट होण्याची शक्यता आहे. आरोग्य आणि नातेसंबंधांच्या बाबतीत हा आठवडा तुमच्यासाठी अनुकूल राहील. विद्यार्थ्यांसाठी हा आठवडा चांगला राहील.

सिंह रास

सिंह राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा चांगला राहील. या आठवड्यात व्यावसायिकांना लक्षणीय फायदा होईल. व्यवसायासाठी अचानक लांबचा प्रवास करावा लागू शकतो. भागीदारीमध्ये काम करणाऱ्यांसाठी हा आठवडा चांगला राहील. आर्थिक आणि इतर बाबींवर नियंत्रण ठेवणे चांगले. नोकरी आणि व्यवसाय करणाऱ्या लोकांसाठी हा आठवडा अनुकूल राहील. तुमच्या उत्कृष्ट कामाबद्दल तुमच्या वरिष्ठांकडून प्रशंसा मिळेल.

कन्या रास

कन्या राशीच्या लोकांसाठी लोकांसाठी हा आठवडा अनुकूल राहील. या आठवड्यात तुमचे करिअर आणि व्यवसाय पुढे नेण्याबद्दल तुम्हाला थोडी चिंता वाटेल. नोकरी करणाऱ्या लोकांची या आठवड्यात धावपळ होऊ शकते. अचानक तुमच्यावर अतिरिक्त कामाचा भार पडू शकतो. कामाच्या ठिकाणी वरिष्ठ आणि कनिष्ठांकडून पाठिंबा न मिळाल्याने मानसिक ताण निर्माण होईल. आर्थिक समस्या जाणवू शकतात.

तूळ रास

तूळ राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा सामान्य राहील. या आठवड्यात तुम्ही लांबचा प्रवास करू शकता. तूळ राशीच्या लोकांच्या पदोन्नती किंवा नोकरी बदलाच्या इच्छा या काळात पूर्ण होऊ शकतात. कोणत्याही कामात तुमचे सर्वोत्तम दिले पाहिजे. खूप मेहनत घेतल्यास तुम्हाला या आठवड्यात अपेक्षित यश मिळेल. आर्थिक स्थिती चांगली राहील. व्यवसायात अपेक्षित यश मिळेल. तुम्हाला जमीन, इमारत आणि वाहन मिळवण्याचा आनंद अनुभवता येईल.

वृश्चिक रास

वृश्चिक राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा विशेष राहील. तुम्हाला खूप मोठ्या आव्हानांना सामोरे जावे लागू शकते. कोणत्याही आव्हानावर किंवा अडचणीवर उपाय शोधण्याची क्षमता आहे. तुमच्या बुद्धिमत्तेचा आणि विवेकाचा वापर करून, तुम्ही तुमच्या विशिष्ट प्रयत्नांमध्ये इच्छित यश मिळवू शकता. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. या आठवड्यात नातेसंबंध चांगले राहतील.

धनु रास

धनु राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा फायदेशीर राहील. नोकरी करणाऱ्यांना कामाच्या ठिकाणी विविध अडचणी येऊ शकतात. कामाच्या ठिकाणी तुमच्या मेहनतीला आणि प्रयत्नांना मान्यता न मिळाल्याने तुम्ही निराश व्हाल. अचानक आर्थिक संकटामुळे मोठी चिंता निर्माण होऊ शकते. घरगुती समस्यांमुळे तुमचे करिअर आणि व्यवसाय दोन्ही प्रभावित होऊ शकतात.

मकर रास

मकर राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा मिश्रित राहील. कुटुंबातील लोकांना समस्यांना तोंड द्यावे लागू शकते. तुम्हाला शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्या थकवा जाणवेल. तुम्हाला अनावश्यक कायदेशीर अडचणीत अडकण्याची शक्यता आहे. कामाच्या ठिकाणी सहकारी आणि अधीनस्थांकडून पाठिंबा न मिळाल्याने त्यांना नैराश्य येईल.

कुंभ रास

कुंभ राशीच्या लोकांना या आठवड्यात नशिबाची साथ मिळेल. तुमचे काम सहज आणि इच्छित पद्धतीने पूर्ण होईल. लांब किंवा कमी अंतराचा प्रवास होण्याची शक्यता आहे. या काळात कुटुंबासह प्रवास शक्य आहे. व्यवसायाशी संबंधित लोकांसाठी हा आठवडा अत्यंत शुभ आणि फायदेशीर ठरेल. आरोग्य आणि नातेसंबंधांच्या दृष्टीने हा आठवडा तुमच्यासाठी अनुकूल राहील. आरोग्याची काळजी घ्यावी.

मीन रास

मीन राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा उत्तम राहील. तुमची नियोजित कामे वेळेवर पूर्ण होतील, ज्यामुळे तुमचा उत्साह आणि धैर्य वाढेल. व्यवसायात गुंतलेल्यांसाठी हा आठवडा चांगला राहील. तुमची आर्थिक परिस्थिती सुधारेल. नोकरी करणाऱ्यांना कामाच्या ठिकाणी वरिष्ठ आणि कनिष्ठ दोघांकडूनही उदार पाठिंबा आणि सहकार्य मिळेल. उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढतील. न्यायालयीन निर्णय तुमच्या बाजूने येऊ शकतात.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

 

 

Published On: Mar 02, 2026 | 07:05 AM

