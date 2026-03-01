Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Holi 2026: होळीच्या आधी घरी आणा या वस्तू, घरात नांदेल सुख समृद्धी आणि कधीही भासणार पैशाची कमतरता

होळी सोमवार, 2 मार्च रोजी आहे तर 3 मार्च रोजी धुलिवंदन आहे. या पवित्र सणांच्या आधी घरामध्ये काही गोष्टी आणणे शुभ मानले जाते. होळीच्या आधी घरी कोणत्या वस्तू आणाव्यात ते जाणून घ्या

Updated On: Mar 01, 2026 | 03:40 PM
फोटो सौजन्य- pinterest

यावर्षी होळी सोमवार, 2 मार्च रोजी आहे तर 3 मार्च रोजी धुलिवंदन आहे. वाईटावर चांगल्याचा विजय म्हणून होळीचा सण साजरा केला जातो. होळीच्या दिवशी लोक रंगांसोबतच त्यांचे रागही विसरतात. यासोबतच, होळीचा दिवस धार्मिक दृष्टिकोनातूनही खूप खास मानला जातो. धार्मिक श्रद्धेनुसार, होळीच्या आधी काही वस्तू घरी आणल्याने तुमच्या जीवनात सकारात्मक बदल होऊ शकतात आणि तुम्हाला देवी लक्ष्मीचा आशीर्वाद मिळू शकतो. होळीच्या आधी घरी कोणत्या वस्तू आणाव्यात ते जाणून घ्या

होळीच्या आधी लक्ष्मी आणि गणेशाची मूर्ती

होळीच्या पवित्र सणापूर्वी तुम्ही लक्ष्मी आणि गणेशाची मूर्ती घरी आणावी. होळीच्या दिवशी तुम्ही ही मूर्ती तुमच्या देव्हाऱ्यात किंवा तुमच्या तिजोरीत स्थापना करावी. असे केल्याने तुम्हाला धन आणि समृद्धी मिळेल आणि तुम्हाला लक्ष्मी आणि गणेशाचे आशीर्वाद मिळतील, अशी धार्मिक श्रद्धा आहे.

श्रीयंत्र घरी आणा

होळीच्या आधी तुम्ही तुमच्या घरात श्री यंत्राची स्थापना करावी. हे यंत्र ईशान्य दिशेला ठेवल्याने शुभ फळे मिळतात. हे यंत्र स्थापित केल्यानंतर तुम्ही दररोज त्याची पूजा करावी. असे मानले जाते की तुमच्या घरात श्री यंत्र असल्याने देवी लक्ष्मी प्रसन्न होते आणि आर्थिक समस्या दूर होण्यास मदत होते.

Holi 2026: शीख धर्माचे लोक कशी साजरी करतात होळी? काय आहे यातील वेगळेपण

कमळाच्या फुलांचा हार

होळीच्या आधी तुम्ही कमळाच्या बियांची माळ घरी आणावी. होळीच्या आधी ही माळ घरी आणल्याने तुम्हाला देवी लक्ष्मीचा आशीर्वाद मिळतो. होळीच्या आधी, तुम्ही ही माळ घरी आणून लक्ष्मीच्या मूर्तीसमोर ठेवावी आणि होळीच्या पूजेदरम्यान देवी लक्ष्मीला ही माळ घालायला लावावी.

हळदीची गाठ

होळीपूर्वी तुम्ही घरी हळदीची गाठ घरी आणावी. धार्मिक श्रद्धेनुसार, हळद संपत्ती आकर्षित करते. म्हणून, होळीपूर्वी घरी हळदीचा एक गोळा आणा, तो पिवळ्या कापडात गुंडाळा आणि तुमच्या तिजोरीत ठेवा. असे केल्याने तुमचे धन भरलेले राहील याची खात्री होईल.

March Shubh Muhurat: मार्चमध्ये विवाह, गृहप्रवेश आणि मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी कोणते शुभ मुहूर्त आहेत, जाणून घ्या

चांदीचा कासव घरी आणा

धार्मिक आणि वास्तुशास्त्रानुसार, घरात चांदीचा कासव आणणे अत्यंत शुभ मानले जाते. होळीपूर्वी तुम्ही घरी चांदीचा कासव आणून तो उत्तर दिशेला ठेवावा. असे केल्याने वर्षभर समृद्धी मिळते. शिवाय, कासव घरातून नकारात्मकता देखील दूर करतो.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Frequently Asked Questions

  • Que: होळीपूर्वी काही वस्तू घरी आणण्याची परंपरा का आहे?

    Ans: होलिका दहन हे नकारात्मकतेचे दहन आणि नवचैतन्याचे स्वागत मानले जाते. त्यामुळे या काळात शुभ वस्तू घरी आणल्यास सकारात्मक ऊर्जा वाढते, अशी श्रद्धा आहे.

  • Que: चांदीचे नाणे किंवा लक्ष्मी प्रतिमा का आणावी?

    Ans: धन आणि ऐश्वर्याची देवी लक्ष्मी यांचे प्रतीक म्हणून चांदी शुभ मानली जाते. होळीपूर्वी ती आणून पूजल्यास आर्थिक स्थैर्य वाढते, अशी धारणा आहे.

  • Que: कोणत्या वस्तू शुभ मानल्या जातात?

    Ans: नारळ, हळद-कुंकू, नवीन धान्य (गहू/हरभरा), लक्ष्मीचे चित्र किंवा चांदीचे नाणे, गोमूत्र/गंगाजल शुद्धीकरणासाठी या वस्तू समृद्धी आणि पवित्रतेचे प्रतीक मानल्या जातात.

Published On: Mar 01, 2026 | 03:40 PM

