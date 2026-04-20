Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Religion »
  • Monday Puja Rules On Which Flowers To Offer On Shivlinga And Which Ones To Avoid

Monday Puja: शिवलिंगावर कोणती फुले अर्पण करावीत आणि कोणती टाळावीत? जाणून घ्या नियम

भगवान शिव शंकराची सोमवारी मनोभावे पूजा केली जाते. कोणी मंदिरात जाऊन करतो. तर कोणी घरातच करतो. पण पूजेत भगवान शंकराला कोणती फुले अर्पण करावीत, कोणते फुल अर्पण करू नये, जाणून घेऊया

Updated On: Apr 20, 2026 | 09:30 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • शिवपूजेमध्ये कोणत्या फुलाचा वापर करावा
  • कोणत्या फुलाचा वापर करू नये
  • शिवपूजेत फुलांचा वापर करण्याचे महत्त्व
 

 

 

हिंदू धर्मात प्रत्येक पूजेला एक विशिष्ट महत्त्व आहे. मग ती गणपतीची असो महादेवाची किंवा देवीची प्रत्येक देवाला आवडणार फुलं त्यात असल्यास ती पूजा अधिक फलदायी ठरते. त्या पूजेला एक महत्त्व प्राप्त होते. त्याचबरोबर भक्तालाही देवाचा प्रसाद लवकर मिळतो.

शिव शंकराची पूजा करताना पांढरी आणि सुगंधित फुले अर्पण करणे शुभ मानले जाते. महादेव हे अत्यंत भोळे असून ते साध्या भक्तीने आणि विशिष्ट फुलांनी प्रसन्न होतात. शिव पूजेत अर्पण करावयाची मुख्य फुले आणि त्यांची कारणे जाणून घेऊया

धतुरा फूल (Datura Flower)

महादेवाला धतुराचे फूल अत्यंत प्रिय आहे. या फुलाचा उगम शिवाच्या छातीतून झाला असल्याचे मानले जाते. हे फूल अर्पण केल्याने जीवनातील विषारी विचार (अहंकार, मत्सर) दूर होतात.

पांढरी रुई (Calotropis/Aak Flower)

पांढऱ्या रुईची फुले शिवाच्या पूजेत विशेष मानली जातात. या फुलांनी पूजा केल्याने मोक्ष मिळतो आणि व्यभिचाराचे दोष नष्ट होतात, असे मानले जाते.

Chandra Gochar:  चंद्राने केला वृषभ राशीमध्ये प्रवेश, या राशींच्या लोकांना नोकरी व्यवसायात मिळणार अपेक्षित यश

बेलची पाने आणि फुले (Bel Leaves/Bilva Patra)

जरी हे फूल नसले तरी, बेलपत्र शिवाच्या पूजेत अनिवार्य आहे. यामुळे पाप नाहीसे होतात.

कणेरी फुल (Kaneri flower)

शिवाच्या पूजेमध्ये कणेरी फुल असणं हे शुभ मानले जाते. असे म्हटले जाते की पांढरे आणि लाल फुल वाहिल्यामुळे देव प्रसन्न होतो.

मोगरा आणि चमेली (Jasmine)

मोगऱ्याचे पांढरे फूल हे शुद्धतेचे प्रतीक आहे, त्यामुळे ते शिवाला अर्पण केले जाते.

कोणती फुले वाहू नयेत?

सूर्यफूल

शिवलिंगावर सूर्यफूल वाहण्यास मनाई केली जाते. कारण सूर्यफूल हे शाही मानले जाते. त्यामुळे शाही स्वरुपाशी संबंधित असलेल्या गोष्टी शिव पूजेमध्ये वापरल्या जात नाहीत.

Numberlogy:  मूलांक 3 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा असेल जाणून घ्या

कमळ फूल

भगवान विष्णू आणि माता लक्ष्मी यांना आपण कमळाचे फूल वाहतो. त्यामुळे शिवलिंगावर कधीही कमळ फूल ठेवू नये असे म्हटले जाते.

काटेरी फूल

धतुराशिवाय कोणतेही काटेरी फुल भगवान शिव यांना अर्पण करू नये असे म्हटले जाते. हे फूल वाहिल्यास कुटुंबात मतभेद होण्याची शक्यता असते.

केतकीचे फुल

शिवपूजेत केतकीचे फूल कधीही वापरू नये, असे धर्म शास्त्रात सांगितले आहे. यामागे एक पौराणिक कथा आहे.

श्रद्धेनुसार, शिवाला साधे, कमी सुगंधी परंतु पांढऱ्या रंगाचे फूल अधिक आवडतात, जे मन शांत करतात आणि भक्तीभाव वाढवतात.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: शिव पूजेत फुलांचे महत्त्व काय आहे?

    Ans: शिवपूजेत फुले ही भक्ती, शुद्धता आणि सकारात्मक ऊर्जेचे प्रतीक मानली जातात. योग्य फुले अर्पण केल्याने पूजा अधिक फलदायी होते.

  • Que: शिवलिंगावर कोणती फुले अर्पण करावीत?

    Ans: धतुरा, पांढरी रुई (आक), बेलपत्र, कणेरी फुले, मोगरा आणि चमेली ही फुले शिवाला प्रिय मानली जातात.

  • Que: कोणती फुले शिवलिंगावर अर्पण करू नयेत?

    Ans: केतकीचे फूल, कमळ, सूर्यफूल इतर काटेरी फुले (धतुराशिवाय)

Web Title: Monday puja rules on which flowers to offer on shivlinga and which ones to avoid

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 20, 2026 | 09:30 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Ganga Dahasara: गंगा दहशरा म्हणजे काय? जाणून घ्या धार्मिक महत्त्व
1

Ganga Dahasara: गंगा दहशरा म्हणजे काय? जाणून घ्या धार्मिक महत्त्व

Adhik Maas: अधिक मासाला का दिले गेले “धोंड्याचा मास” हे नाव? जाणून घ्या अधिक मासाचे महत्त्व
2

Adhik Maas: अधिक मासाला का दिले गेले “धोंड्याचा मास” हे नाव? जाणून घ्या अधिक मासाचे महत्त्व

Rahu Gochar 2026: मे महिन्याच्या अखेरीस राहू बदलणार आपली चाल, पुढील दोन महिने या राशींचे लोक होतील मालामाल
3

Rahu Gochar 2026: मे महिन्याच्या अखेरीस राहू बदलणार आपली चाल, पुढील दोन महिने या राशींचे लोक होतील मालामाल

Raj Matangi Mahayagya: राज मातंगी महायज्ञ का करतात? जाणून घ्या धार्मिक आणि तांत्रिक महत्त्व
4

Raj Matangi Mahayagya: राज मातंगी महायज्ञ का करतात? जाणून घ्या धार्मिक आणि तांत्रिक महत्त्व

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Usha Chavan : V. Shantaram मानाचा पुरस्कार शासनाला केला परत! दिग्गज अभिनेत्रीचा संताप, न्यायासाठी पोहचल्या ठाण्याच्या आनंदाश्रमात

Usha Chavan : V. Shantaram मानाचा पुरस्कार शासनाला केला परत! दिग्गज अभिनेत्रीचा संताप, न्यायासाठी पोहचल्या ठाण्याच्या आनंदाश्रमात

May 17, 2026 | 07:00 PM
Satara News : बॅडमिंटनप्रेमींसाठी पर्वणी; वाईची क्रीडा परंपरा अधिक समृद्ध करणारी जिल्हास्तरीय बॅडमिंटन स्पर्धा

Satara News : बॅडमिंटनप्रेमींसाठी पर्वणी; वाईची क्रीडा परंपरा अधिक समृद्ध करणारी जिल्हास्तरीय बॅडमिंटन स्पर्धा

May 17, 2026 | 06:57 PM
Breaking News: शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी! राज्यात ‘या’ तारखेपासून होणार कर्जमाफी, मुख्यमंत्र्यांनी केली मोठी घोषणा

Breaking News: शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी! राज्यात ‘या’ तारखेपासून होणार कर्जमाफी, मुख्यमंत्र्यांनी केली मोठी घोषणा

May 17, 2026 | 06:24 PM
Salman Khan : इतरांपेक्षा हटके सलमान! Industry त इतकं नाव कमावण्यामागचं Secret आलं समोर, ‘भाईजान आणि Script’

Salman Khan : इतरांपेक्षा हटके सलमान! Industry त इतकं नाव कमावण्यामागचं Secret आलं समोर, ‘भाईजान आणि Script’

May 17, 2026 | 06:12 PM
काँग्रेसच्या सात हजार नवनियुक्त पदाधिकाऱ्यांसाठी प्रशिक्षण शिबीर, विविध क्षेत्रातील तज्ञ मार्गदर्शन करणार.

काँग्रेसच्या सात हजार नवनियुक्त पदाधिकाऱ्यांसाठी प्रशिक्षण शिबीर, विविध क्षेत्रातील तज्ञ मार्गदर्शन करणार.

May 17, 2026 | 06:04 PM
RCB vs PBKS : ‘किंग’ Kohli चा नवा रेकॉर्ड, ‘ही’ कामगिरी करणारा जगातील पहिला खेळाडू

RCB vs PBKS : ‘किंग’ Kohli चा नवा रेकॉर्ड, ‘ही’ कामगिरी करणारा जगातील पहिला खेळाडू

May 17, 2026 | 05:58 PM
UAE Drone Attack : UAE पुन्हा हादरलं! ‘या’ महत्त्वाच्या अणुउर्जा प्रकल्पाजवळ भीषण ड्रोन हल्ला; इराणी हल्ल्याचा संशय

UAE Drone Attack : UAE पुन्हा हादरलं! ‘या’ महत्त्वाच्या अणुउर्जा प्रकल्पाजवळ भीषण ड्रोन हल्ला; इराणी हल्ल्याचा संशय

May 17, 2026 | 05:51 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM
Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

May 16, 2026 | 08:06 PM
Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

May 16, 2026 | 08:01 PM
Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

May 16, 2026 | 07:48 PM
Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

May 16, 2026 | 07:32 PM