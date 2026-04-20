Monday Puja: शिवलिंगावर कोणती फुले अर्पण करावीत आणि कोणती टाळावीत? जाणून घ्या नियम

हिंदू धर्मात प्रत्येक पूजेला एक विशिष्ट महत्त्व आहे. मग ती गणपतीची असो महादेवाची किंवा देवीची प्रत्येक देवाला आवडणार फुलं त्यात असल्यास ती पूजा अधिक फलदायी ठरते. त्या पूजेला एक महत्त्व प्राप्त होते. त्याचबरोबर भक्तालाही देवाचा प्रसाद लवकर मिळतो.
शिव शंकराची पूजा करताना पांढरी आणि सुगंधित फुले अर्पण करणे शुभ मानले जाते. महादेव हे अत्यंत भोळे असून ते साध्या भक्तीने आणि विशिष्ट फुलांनी प्रसन्न होतात. शिव पूजेत अर्पण करावयाची मुख्य फुले आणि त्यांची कारणे जाणून घेऊया
महादेवाला धतुराचे फूल अत्यंत प्रिय आहे. या फुलाचा उगम शिवाच्या छातीतून झाला असल्याचे मानले जाते. हे फूल अर्पण केल्याने जीवनातील विषारी विचार (अहंकार, मत्सर) दूर होतात.
पांढऱ्या रुईची फुले शिवाच्या पूजेत विशेष मानली जातात. या फुलांनी पूजा केल्याने मोक्ष मिळतो आणि व्यभिचाराचे दोष नष्ट होतात, असे मानले जाते.
जरी हे फूल नसले तरी, बेलपत्र शिवाच्या पूजेत अनिवार्य आहे. यामुळे पाप नाहीसे होतात.
शिवाच्या पूजेमध्ये कणेरी फुल असणं हे शुभ मानले जाते. असे म्हटले जाते की पांढरे आणि लाल फुल वाहिल्यामुळे देव प्रसन्न होतो.
मोगऱ्याचे पांढरे फूल हे शुद्धतेचे प्रतीक आहे, त्यामुळे ते शिवाला अर्पण केले जाते.
शिवलिंगावर सूर्यफूल वाहण्यास मनाई केली जाते. कारण सूर्यफूल हे शाही मानले जाते. त्यामुळे शाही स्वरुपाशी संबंधित असलेल्या गोष्टी शिव पूजेमध्ये वापरल्या जात नाहीत.
भगवान विष्णू आणि माता लक्ष्मी यांना आपण कमळाचे फूल वाहतो. त्यामुळे शिवलिंगावर कधीही कमळ फूल ठेवू नये असे म्हटले जाते.
धतुराशिवाय कोणतेही काटेरी फुल भगवान शिव यांना अर्पण करू नये असे म्हटले जाते. हे फूल वाहिल्यास कुटुंबात मतभेद होण्याची शक्यता असते.
शिवपूजेत केतकीचे फूल कधीही वापरू नये, असे धर्म शास्त्रात सांगितले आहे. यामागे एक पौराणिक कथा आहे.
श्रद्धेनुसार, शिवाला साधे, कमी सुगंधी परंतु पांढऱ्या रंगाचे फूल अधिक आवडतात, जे मन शांत करतात आणि भक्तीभाव वाढवतात.
Ans: शिवपूजेत फुले ही भक्ती, शुद्धता आणि सकारात्मक ऊर्जेचे प्रतीक मानली जातात. योग्य फुले अर्पण केल्याने पूजा अधिक फलदायी होते.
Ans: धतुरा, पांढरी रुई (आक), बेलपत्र, कणेरी फुले, मोगरा आणि चमेली ही फुले शिवाला प्रिय मानली जातात.
Ans: केतकीचे फूल, कमळ, सूर्यफूल इतर काटेरी फुले (धतुराशिवाय)