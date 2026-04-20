Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Maharashtra »
  • Mumbai »
  • Mumbai Local Disruption Central Railway Empty Local Train Derails Near Dombivli Panvel Station Lift Collapse

आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी मुंबईकरांना दुहेरी धक्का! लोकल रुळावरून घसरल्याने मध्य रेल्वे ठप्प; पनवेल स्थानकातील लिफ्ट कोसळली…

आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी मोठा बिघाड झाल्याने प्रवाशांचे हाल झाले. डोंबिवलीजवळ लोकल रुळावरून घसरल्याने मध्य रेल्वेची वाहतूक ठप्प झाली, तर पनवेल रेल्वे स्थानक येथे लिफ्ट कोसळल्याने भीतीचे वातावरण निर्माण झाले.

Updated On: Apr 20, 2026 | 10:02 AM
आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी मुंबईकरांना दुहेरी धक्का! लोकल रुळावरून घसरल्याने मध्य रेल्वे ठप्प; पनवेल स्थानकातील लिफ्ट कोसळली...

आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी मुंबईकरांना दुहेरी धक्का! लोकल रुळावरून घसरल्याने मध्य रेल्वे ठप्प; पनवेल स्थानकातील लिफ्ट कोसळली...

Follow Us:
Follow Us:
  • डोंबिवली-कल्याण मार्गावर लोकलचा डबा रुळावरून घसरला
  • मध्य रेल्वेची वाहतूक पूर्णपणे विस्कळीत
  • पनवेल स्थानकात प्रवाशांनी भरलेली लिफ्ट कोसळली
आठवड्याच्या सुरुवातीलाच मुंबई लोकलने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांचे हाल होत आहेत. मुंबईची लाइफलाइन असणारी मुंबई लोकलबाबत एक मोठी दुर्घटना घडली आहे. त्यामुळे मध्य रेल्वेने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहेत. तर दुसरी घटना म्हणजे पनवेल स्थानकात प्रवाशांनी भरलेली लिफ्टच खाली कोसळली. या दोन्ही घटनांचा रेल्वे वाहतूकीवर मोठ्या प्रमाणात परिणाम झाला आहे. हजारो प्रवाशांना याचा फटका बसला आहे.

Solapur News : कोणी पाणी देतं का पाणी ; 872 कोटी रुपये खर्च करुनही नागरिकांची पाण्यासाठी वणवण

मिळालेल्या माहितीनुसार, डोंबिवलीहून कल्याणच्या दिशेने जाणारी एक डाऊन स्लो लोकल रुळावरून घसरल्याचे समोर आले आहे. या घटनेमुळे मध्य रेल्वेची वाहतूक विस्कळीत झाली आहे. डबा रुळावरून घसरल्याने डाऊन स्लो मार्गावरील वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली असल्याची माहिती मिळत आहे. आज आठवड्याचा पहिला दिवस आहे. कामावर जाणाऱ्या प्रवाशांची लगबग सुरु आहे. अशाच परिस्थितीत मध्य रेल्वेची वाहतूक विस्कळीत झाल्याने प्रवाशांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. (फोटो सौजन्य – X) 

दुसरी घटना म्हणजे, नवी मुंबईतील पनवेल रेल्वे स्थानकातील प्रवाशांना ने-आण करणारी लिफ्ट अचानक खाली कोसळली आहे. या घटनेबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार, या लिफ्टमध्ये 4 प्रवासी अडकले होते. अचानक लिफ्ट खाली कोसळल्याने प्रवाशांमध्ये भितीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. सुदैवाने, या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाल्याचे वृत्त अद्याप समोर आले नाही.

मिळालेल्या माहितीनुसार, आज सकाळी 8.30 वाजण्याच्या सुमारास डोंबिवली रेल्वे स्थनकाजवळ मोठी दिर्घटना घडली. या घटनेमुळे मध्य रेल्वेची वाहतूक विस्कळीत झाली असून प्रवाशांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. आज सकाळी डोंबिवली रेल्वे स्थनकाजवळ कल्याणच्या दिशेने जाणाऱ्या लोकलचे ३ डबे रुळावरून घसरल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. ही लोकल कळवा कारशेडमधून अंबरनाथ रेल्वे स्थानकाच्या दिशेने जात होती. या घटनेत कोणतीही जिवीत नाही घडली नाही. तरी देखील याचा परिणाम मध्य रेल्वेच्या वाहतूकीवर झाला आहे. या घटनेनंतर मध्य रेल्वेची वाहतूक विस्कळीत झाली असून प्लॅटफॉर्मवर प्रवाशांची गर्दी झाली आहे.

२७ वर्षांत मुंबईचे तापमान २ अंशांनी वाढले! ‘काँक्रिटच्या जंगला’मुळे मुंबईकरांचा श्वास कोंडला; आजारांचा धोका वाढण्याची शक्यता

सध्या रेल्वे प्रशासनाकडून दुरुस्तीचे काम सुरू आहे, लवकरच परिस्थिती पूर्वपदावर येईल, अशी शक्यता आहे. या घटनेनंतर छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसच्या दिशेने जाणाऱ्या रेल्वेसेवेवर परिणाम झाला आहे. याचा परिणाम प्रवाशांवर होत आहे.

पनवेल रेल्वे स्थानकातील प्लॅटफॉर्म क्रमांक 7 वरील लिफ्ट अचानक कोसळल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. यामुळे सर्वत्र गोंधळाचं वातावरण निर्माण झालं होतं. या लिफ्टमध्ये अडकलेल्या चार प्रवाशांना सुरक्षित बाहेर काढण्यात आलं आहे आणि या घटनेक कोणतीही जिवीतहानी झाली नाही.

Web Title: Mumbai local disruption central railway empty local train derails near dombivli panvel station lift collapse

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 20, 2026 | 09:28 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Railway Recruitment: रेल्वेत २२,१९५ जागांसाठी मेगा भरती! १० वी, १२ वी पास असणाऱ्यांना सुवर्णसंधी; पाहा कोणत्या पदाला किती पगार..
1

Railway Recruitment: रेल्वेत २२,१९५ जागांसाठी मेगा भरती! १० वी, १२ वी पास असणाऱ्यांना सुवर्णसंधी; पाहा कोणत्या पदाला किती पगार..

मुंबईची तहान भागणार! समुद्राचे पाणी गोड होणार; मनोरी समुद्रजल निःक्षारीकरण प्रकल्पाला अखेर CRZ ची मंजुरी
2

मुंबईची तहान भागणार! समुद्राचे पाणी गोड होणार; मनोरी समुद्रजल निःक्षारीकरण प्रकल्पाला अखेर CRZ ची मंजुरी

Railway Mega Block : रविवारच्या मेगाब्लॉकची मोठी अपडेट! लोकलने प्रवास करण्यापूर्वी जाणून घ्या वेळापत्रक
3

Railway Mega Block : रविवारच्या मेगाब्लॉकची मोठी अपडेट! लोकलने प्रवास करण्यापूर्वी जाणून घ्या वेळापत्रक

Navi Mumbai Cidco : नवी मुंबईकर रेल्वे प्रवाशांचा प्रवास होणार सुखकर; मध्ये रेल्वे आणि सिडको प्रशासनाचा मोठा निर्णय
4

Navi Mumbai Cidco : नवी मुंबईकर रेल्वे प्रवाशांचा प्रवास होणार सुखकर; मध्ये रेल्वे आणि सिडको प्रशासनाचा मोठा निर्णय

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
“पुढील वर्षापासून ‘पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…”; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

“पुढील वर्षापासून ‘पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…”; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

May 19, 2026 | 02:35 AM
Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

May 19, 2026 | 12:30 AM
SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

May 18, 2026 | 11:40 PM
विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

May 18, 2026 | 10:23 PM
“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

May 18, 2026 | 09:46 PM
SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

May 18, 2026 | 09:28 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM