Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Lifestyle »
  • Why Does Illness Increase During Changing Seasons Follow These Simple Measures To Take Care Of The Body

बदलत्या ऋतूंमध्ये आजारपण का वाढते? शरीराची काळजी घेण्यासाठी फॉलो करा ‘हे’ सोपे उपाय, इन्फेक्शनचा धोका होईल कमी

हवामानात होणाऱ्या बदलांचा थेट परिणाम आरोग्यावर लगेच दिसून येतो. त्यामुळे शरीराची काळजी घेण्यासोबतच आहारात बदल करणे सुद्धा आवश्यक आहे. चला तर जाणून घेऊया सविस्तर.

Updated On: Apr 20, 2026 | 08:42 AM
बदलत्या ऋतूंमध्ये आजारपण का वाढते? शरीराची काळजी घेण्यासाठी फॉलो करा 'हे' सोपे उपाय

बदलत्या ऋतूंमध्ये आजारपण का वाढते? शरीराची काळजी घेण्यासाठी फॉलो करा 'हे' सोपे उपाय

Follow Us:
Follow Us:

हवामानातील बदलांचा आरोग्यावर कसा परिणाम होतो?
शरीराची काळजी कशी घ्यावी?
रोगप्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठी काय खावे?

वर्षाच्या बाराही महिने वातावरणात सतत काहींना काही बदल होत असतात. सर्दी, खोकला, ताप इत्यादी अनेक समस्या उद्भवतात. शरीराची रोगप्रतिकारशक्ती कमकुवत झाल्यानंतर संपूर्ण शरीराला हानी पोहचते. त्यामुळे आरोग्याची काळजी घेणे फार आवश्यक आहे. कधी ऊन तर कधी पाऊस पडत असल्यामुळे आरोग्य पूर्णपणे बिघडून जाते. हवामानातील बदल, जीवाणू-विषाणूंचा संसर्ग आणि चुकीचा आहार, शारीरिक हालचालींचा अभाव शरीराच्या रोगप्रतिकारशक्तीवर थेट परिणाम करतो. ज्याच्या परिणामामुळे काहीवेळा शरीराला गंभीर आजारांची लागण होते. शरीराचे संतुलन बिघडल्यानंतर संपूर्ण आरोग्याला हानी पोहचते. त्यामुळे बदलत्या ऋतूनुसार आहारात बदल करून शरीराची योग्य काळजी घेणे फार आवश्यक आहे. चला तर जाणून घेऊया वातावरणात होणाऱ्या बदलांमुळे आजारपण का वाढते? शरीराची काळजी घेण्यासाठी कोणते उपाय करावेत, जाणून घेऊया सविस्तर माहिती.(फोटो सौजन्य – istock)

उघड्यावर ठेवलेल्या नारळ पाण्यात काही तासांमध्ये तयार होतात विषारी घटक! जाणून घ्या शरीरावर होणारे दुष्परिणाम

ऋतूमध्ये बदल झाल्यानंतर हवामानात सुद्धा अनेक बदल होतात. हे बदल थेट शरीरावर परिणाम करतात. थोडासा पाऊस पडून गेल्यानंतर काहींना लगेच सर्दी, खोकला होतो. कितीही उपाय केले तरीसुद्धा सर्दी खोकला थांबत नाही. बाहेरील वातावरण बदलल्यानंतर सुद्धा शरीर आतून स्वतःचे संतुलन राखण्यासाठी प्रयत्न करते. याला होमियोस्टॅसिस असे म्हणतात. बाहेरच्या वातावरणातील बदलांमुळे किंवा संसर्गामुळे शरीराच्या यंत्रणेत अनेक बिघाड होतात. शरीराची रोगप्रतिकारशक्ती कमकुवत झाल्यामुळे इम्युनोग्लोब्युलिन नावाच्या प्रथिनांच्या मदतीने विषाणू आणि जीवाणूंशी लढले जाते.

बदलत्या हवामानानुसार शरीरात होणारे बदल:

सूर्याच्या प्रखर उष्णतेमुळे शरीरातील पाण्याची पातळी कमी होऊन जाते. ज्याचा परिणाम संपूर्ण आरोग्यावर लगेच दिसून येतो. याशिवाय पाण्याची पातळी कमी झाल्यामुळे शरीरात काहीवेळा पित्त वाढण्याची जास्त शक्यता असते. यामुळे ऍसिडिटी, अपचन होऊन वारंवार डोकेदुखी, उलट्या, मळमळ जाणवू लागतात. शरीरातील पाण्याची पातळी कमी झाल्यानंतर शरीराला पाण्याची आणि इलेक्ट्रोलाइट्सची खूप जास्त आवश्यकता असते.

पावसाळ्यात हवा आणि पाण्याद्वारे पसरणाऱ्या जिवाणू आणि विषाणूंचा जास्त धोका असतो. हे विषाणू थेट रोगप्रतिकारशक्तीवर परिणाम करतात. संसर्गाची पातळी वाढल्यामुळे रोगप्रतिकारशक्ती पूर्णपणे कमकुवत होऊन जाते. डेंग्यू, मलेरिया, कावीळ इत्यादी आजार दूषित पाण्याच्या सेवनामुळे होतात. त्यामुळे पावसाळ्यात आरोग्याची जास्त काळजी घ्यावी.

हिवाळ्यातील दमट आणि कमी तापमानामुळे विषाणूंची वाढ वेगाने होते. परागकण आणि थंड हवा संवेदनशील असलेल्या व्यक्तींच्या शरीरावर थेट परिणाम करते. त्यामुळे आरोग्याची योग्य काळजी घेणे फार आवश्यक आहे. या दिवसांमध्ये हार्ट अटॅक आणिश्वासांच्या समस्या मोठ्या प्रमाणावर उद्भवतात.

Fatty Liver म्हणजे काय? लिव्हरमध्ये जमा झालेली अनावश्यक चरबी नष्ट करण्यासाठी आहारात करा ‘या’ पदार्थांचा समावेश

इन्फेक्शनचा धोका टाळण्यासाठी आरोग्याची कशी काळजी घ्यावी:

कोणत्याही ऋतूमध्ये तुम्ही आजारी पडू शकता. त्यामुळे शरीराची रोगप्रतिकार्शक्ती वाढवणे फार आवश्यक आहे. दैनंदिन आहारात पालेभाज्या, फळभाज्या, कडधान्य, सुका मेवा, वेगवेगळ्या सीड्स, फळे इत्यादी पदार्थांचे सेवन करावे. या पदार्थांच्या सेवनामुळे शरीराला आवश्यक पोषक घटक मिळतात आणि आरोग्य सुधारण्यास मदत होते. अँटी-ऑक्सिडंट्स भरपूर प्रमाणात असलेल्या पदार्थांचे नियमित सेवन केल्यास रोगप्रतिकारशक्ती मजबूत होण्यास मदत होते. तसेच दुग्धजन्य पदार्थ, अंड्याचा पांढरा भाग आणि मासे इत्यादी पदार्थांमधून शरीराला आवश्यक पोषक घटक मिळतात.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: बदलत्या ऋतूंमध्ये आजारपण का वाढते?

    Ans: हवामानातील अचानक बदलामुळे शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती कमी होते, त्यामुळे व्हायरल आणि बॅक्टेरियल इन्फेक्शनचा धोका वाढतो.

  • Que: कोणते आजार या काळात जास्त होतात?

    Ans: सर्दी, खोकला, ताप, फ्लू, त्वचेचे संसर्ग आणि पोटाचे विकार या काळात जास्त दिसून येतात.

  • Que: इन्फेक्शन टाळण्यासाठी कोणत्या सवयी पाळाव्यात?

    Ans: हात स्वच्छ ठेवणे, उकळलेले पाणी पिणे, गर्दी टाळणे आणि स्वच्छता राखणे महत्त्वाचे आहे.

Web Title: Why does illness increase during changing seasons follow these simple measures to take care of the body

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 20, 2026 | 08:42 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Ayushman Card असूनही आजारांवर मिळत नाहीये मोफत उपचार? ‘या’ सुविधा आहेत योजनेच्या बाहेर; आधीच नियम जाणून घ्या
1

Ayushman Card असूनही आजारांवर मिळत नाहीये मोफत उपचार? ‘या’ सुविधा आहेत योजनेच्या बाहेर; आधीच नियम जाणून घ्या

Health Tips: भांडी चमकदार, पण स्पंज घाणेरडा? किचनमधील ‘ही’ चूक आरोग्यासाठी ठरेल धोकादायक
2

Health Tips: भांडी चमकदार, पण स्पंज घाणेरडा? किचनमधील ‘ही’ चूक आरोग्यासाठी ठरेल धोकादायक

कोंढव्यात 16 तास वीजपुरवठा खंडित; ऊन अन् विजेच्या अतिवापरामुळे केबलमध्ये बिघाड
3

कोंढव्यात 16 तास वीजपुरवठा खंडित; ऊन अन् विजेच्या अतिवापरामुळे केबलमध्ये बिघाड

Health Tips: वयानुसार शरीराला किती Vitamin D हवे? ‘हे’ ५ सुपरफूड्स कमतरता करतील दूर
4

Health Tips: वयानुसार शरीराला किती Vitamin D हवे? ‘हे’ ५ सुपरफूड्स कमतरता करतील दूर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
PBKS Vs RCB Live: पंजाबचा पराभवाचा ‘सिक्सर’! तर Virat च्या ‘आरसीबी’ने केले क्वालिफाय

PBKS Vs RCB Live: पंजाबचा पराभवाचा ‘सिक्सर’! तर Virat च्या ‘आरसीबी’ने केले क्वालिफाय

May 17, 2026 | 07:24 PM
Satara News : सातारा पालिकेत शिस्तीचा इशारा; शिवेंद्रसिंहराजेंची पदाधिकाऱ्यांना कानउघाडणी, राजकारण पुन्हा तापले

Satara News : सातारा पालिकेत शिस्तीचा इशारा; शिवेंद्रसिंहराजेंची पदाधिकाऱ्यांना कानउघाडणी, राजकारण पुन्हा तापले

May 17, 2026 | 07:21 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Kitchen Tips: उन्हाळ्यात घरात लाल मुंग्या वाढल्यात? मग करा ‘हे’ सोपे घरगुती उपाय

Kitchen Tips: उन्हाळ्यात घरात लाल मुंग्या वाढल्यात? मग करा ‘हे’ सोपे घरगुती उपाय

May 17, 2026 | 07:18 PM
Satara News : शिवभक्तांसाठी मोठी बातमी ; दक्षिण काशी वाईमध्ये लघु कुंभ मेळाव्याचे आयोजन

Satara News : शिवभक्तांसाठी मोठी बातमी ; दक्षिण काशी वाईमध्ये लघु कुंभ मेळाव्याचे आयोजन

May 17, 2026 | 07:14 PM
Solapur News : जुळे सोलापुरातील होंडा दुचाकी गोडाऊनला भीषण आग; २५ लाखांचे नुकसान, दोन कोटींचा माल वाचला

Solapur News : जुळे सोलापुरातील होंडा दुचाकी गोडाऊनला भीषण आग; २५ लाखांचे नुकसान, दोन कोटींचा माल वाचला

May 17, 2026 | 07:10 PM
DC Vs RR Live: अक्षर पटेलने जिंकला टॉस; राजस्थानविरुद्ध प्रथम करणार गोलंदाजी

DC Vs RR Live: अक्षर पटेलने जिंकला टॉस; राजस्थानविरुद्ध प्रथम करणार गोलंदाजी

May 17, 2026 | 07:02 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM
Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

May 16, 2026 | 08:06 PM
Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

May 16, 2026 | 08:01 PM
Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

May 16, 2026 | 07:48 PM
Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

May 16, 2026 | 07:32 PM