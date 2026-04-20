  Us Navy Seizes Iranian Ship Tuska Trump Warns Iran Gulf Of Oman Conflict 2026

Naval War: चर्चेआधीच रणशिंग फुंकलं! USने इराणचे 'Tuska Ship' गोळीबार करून केले जप्त; ट्रम्प म्हटले, 'धडा तर शिकवणारच'

US-Iran War: ओमानच्या आखातात अमेरिकेच्या नौदलाने इराणचे 'तुस्का' हे जहाज जप्त केल्यापासून तणाव वाढला आहे. इराणने याला 'समुद्री चाचेगिरी' म्हटले आहे, तर ट्रम्प यांनी नाकेबंदी सुरूच राहील असे जाहीर केले आहे.

Updated On: Apr 20, 2026 | 08:45 AM
शांतता चर्चेपूर्वीच महासंग्राम! अमेरिकेने इराणचे 'तुस्का' जहाज गोळीबार करून जप्त केले; ट्रम्प गरजले, 'धडा तर शिकवणारच'

  • अमेरिकन नौदलाचा थरार
  • ट्रम्प यांचा सज्जड दम
  • इराणचा ‘पायरसी’चा आरोप

US Navy seizes Iranian ship Tuska : जग ज्या शांतता चर्चेची वाट पाहत होते, त्या चर्चेपूर्वीच ओमानच्या आखातात रक्ताचे पाट वाहण्याची चिन्हे दिसत आहेत. इस्लामाबादमध्ये प्रस्तावित अमेरिका-इराण चर्चेच्या (US-Israel Iran War) काही तास आधी अमेरिकन नौदलाने इराणचे ‘तुस्का’ (Tuska) हे मालवाहू जहाज जप्त केल्याने पश्चिम आशियात भीषण तणाव निर्माण झाला आहे. विशेष म्हणजे, हे जहाज चीनकडून इराणकडे जात असताना अमेरिकेने ही मोठी कारवाई केली आहे.

समुद्रात थरार: ‘USS स्प्रुआन्स’ची धडक कारवाई

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी स्वतः त्यांच्या ‘ट्रुथ सोशल’ प्लॅटफॉर्मवर या घटनेची पुष्टी केली आहे. ट्रम्प यांच्या मते, इराणचे ‘तुस्का’ जहाज अमेरिकेने लादलेली होर्मुझची नाकेबंदी चोरट्या मार्गाने तोडण्याचा प्रयत्न करत होते. अमेरिकन युद्धनौका ‘USS स्प्रुआन्स’ने या जहाजाला वारंवार थांबण्याचे इशारे दिले, परंतु जहाजाच्या कॅप्टनने त्याकडे दुर्लक्ष केले. अखेर अमेरिकन नौदलाने जहाजावर गोळीबार केला आणि मरीन सैनिकांनी जहाजावर ताबा मिळवून त्यातील मालाची तपासणी सुरू केली आहे. ट्रम्प यांनी या कारवाईचे समर्थन करताना म्हटले की, हे जहाज यापूर्वीही बेकायदेशीर कारवायांमध्ये सामील होते.

इराणचा संताप: “ही समुद्री चाचेगिरी आहे!”

इराणने या घटनेवर अत्यंत तीव्र शब्दांत निषेध नोंदवला आहे. इराणी परराष्ट्र मंत्रालयाने अमेरिकेच्या या कृतीला “इंटरनॅशनल पायरसी” (आंतरराष्ट्रीय समुद्री चाचेगिरी) असे संबोधले आहे. इराणचा असा आरोप आहे की, अमेरिकेने विनाकारण गोळीबार करून शस्त्रसंधीच्या नियमांचे उल्लंघन केले आहे. रिपोर्टनुसार, या कारवाईनंतर काही वेळातच एका इराणी ड्रोनने अमेरिकन युद्धनौकेवर आत्मघाती हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला, जो अमेरिकेने हाणून पाडला. या एका घटनेमुळे शांतता चर्चेचे भवितव्य आता अंधारात सापडले आहे.

नाकेबंदी आणि शांतता चर्चेचा फज्जा

ही घटना अशा वेळी घडली आहे जेव्हा इस्लामाबादमध्ये दोन्ही देशांमधील तणाव कमी करण्यासाठी प्रयत्न सुरू होते. मात्र, इराणने या चर्चेत सहभागी होण्यास आधीच नकार दिला आहे. इराणच्या मते, अमेरिकेच्या अवाजवी मागण्यांमुळे चर्चा करणे अशक्य आहे. दुसरीकडे, ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले आहे की, “जोपर्यंत अमेरिकेच्या हिताचा करार होत नाही, तोपर्यंत होर्मुझमधील नाकेबंदी (Blockade) सुरूच राहील.” या नाकेबंदीचा फटका केवळ इराणलाच नाही, तर ‘CMA CGM’ सारख्या आंतरराष्ट्रीय शिपिंग कंपन्यांनाही बसत आहे, ज्यांच्या जहाजांवरही या भागात गोळीबार झाल्याचे समोर आले आहे.

जागतिक अर्थव्यवस्थेवर युद्धाचे सावट

होर्मुझची सामुद्रधुनी हा जगाचा तेल पुरवठ्याचा मुख्य मार्ग आहे. येथे होणारा प्रत्येक गोळीबार जागतिक बाजारपेठेत तेलाच्या किमती भडकवणारा ठरत आहे. चीनकडून येणारे जहाज पकडल्यामुळे आता या वादात चीनची भूमिका काय असेल, याकडेही जगाचे लक्ष लागले आहे. अमेरिकेची आक्रमक पवित्रा आणि इराणचा ‘आरपार’चा इशारा यामुळे जगाला आता तिसऱ्या महायुद्धाची भीती वाटू लागली आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: अमेरिकेने इराणचे कोणते जहाज जप्त केले आहे?

    Ans: अमेरिकन नौदलाने ओमानच्या आखातात इराणचा ध्वज असलेले 'तुस्का' (Tuska) हे मालवाहू जहाज जप्त केले आहे.

  • Que: ट्रम्प यांनी या कारवाईबद्दल काय म्हटले आहे?

    Ans: ट्रम्प यांनी सांगितले की, जहाजाने थांबण्याचे इशारे पाळले नाहीत आणि ते नाकेबंदी तोडण्याचा प्रयत्न करत होते, म्हणून त्याला धडा शिकवण्यासाठी ही कारवाई केली.

  • Que: इराणची यावर प्रतिक्रिया काय आहे?

    Ans: इराणने याला "समुद्री चाचेगिरी" म्हटले असून अमेरिकेला सडेतोड प्रत्युत्तर देण्याचा इशारा दिला आहे.

Published On: Apr 20, 2026 | 08:44 AM

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

ठाकरे गटाचा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का?

Palghar Accident News: पालघरमध्ये भीषण अपघात! वराडाच्या टेम्पोवर कंटेनर पलटला, १२ जणांचा मृत्यू

NCP Split Rumors: रोहित पवारांनंतर काँग्रेस नेत्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; राष्ट्रवादीचे ४० नेते भाजपच्या वाटेवर?

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

