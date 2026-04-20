Naval War: चर्चेआधीच रणशिंग फुंकलं! USने इराणचे ‘Tuska Ship’ गोळीबार करून केले जप्त; ट्रम्प म्हटले, ‘धडा तर शिकवणारच’

US Navy seizes Iranian ship Tuska : जग ज्या शांतता चर्चेची वाट पाहत होते, त्या चर्चेपूर्वीच ओमानच्या आखातात रक्ताचे पाट वाहण्याची चिन्हे दिसत आहेत. इस्लामाबादमध्ये प्रस्तावित अमेरिका-इराण चर्चेच्या (US-Israel Iran War) काही तास आधी अमेरिकन नौदलाने इराणचे ‘तुस्का’ (Tuska) हे मालवाहू जहाज जप्त केल्याने पश्चिम आशियात भीषण तणाव निर्माण झाला आहे. विशेष म्हणजे, हे जहाज चीनकडून इराणकडे जात असताना अमेरिकेने ही मोठी कारवाई केली आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी स्वतः त्यांच्या ‘ट्रुथ सोशल’ प्लॅटफॉर्मवर या घटनेची पुष्टी केली आहे. ट्रम्प यांच्या मते, इराणचे ‘तुस्का’ जहाज अमेरिकेने लादलेली होर्मुझची नाकेबंदी चोरट्या मार्गाने तोडण्याचा प्रयत्न करत होते. अमेरिकन युद्धनौका ‘USS स्प्रुआन्स’ने या जहाजाला वारंवार थांबण्याचे इशारे दिले, परंतु जहाजाच्या कॅप्टनने त्याकडे दुर्लक्ष केले. अखेर अमेरिकन नौदलाने जहाजावर गोळीबार केला आणि मरीन सैनिकांनी जहाजावर ताबा मिळवून त्यातील मालाची तपासणी सुरू केली आहे. ट्रम्प यांनी या कारवाईचे समर्थन करताना म्हटले की, हे जहाज यापूर्वीही बेकायदेशीर कारवायांमध्ये सामील होते.
इराणने या घटनेवर अत्यंत तीव्र शब्दांत निषेध नोंदवला आहे. इराणी परराष्ट्र मंत्रालयाने अमेरिकेच्या या कृतीला “इंटरनॅशनल पायरसी” (आंतरराष्ट्रीय समुद्री चाचेगिरी) असे संबोधले आहे. इराणचा असा आरोप आहे की, अमेरिकेने विनाकारण गोळीबार करून शस्त्रसंधीच्या नियमांचे उल्लंघन केले आहे. रिपोर्टनुसार, या कारवाईनंतर काही वेळातच एका इराणी ड्रोनने अमेरिकन युद्धनौकेवर आत्मघाती हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला, जो अमेरिकेने हाणून पाडला. या एका घटनेमुळे शांतता चर्चेचे भवितव्य आता अंधारात सापडले आहे.
U.S. CENTCOM reports it intercepted and seized the Iranian vessel Touska in the northern Arabian Sea after it failed to comply with multiple warnings over a 6-hour period. U.S. forces then disabled its propulsion by striking the engine room after ordering the crew to evacuate pic.twitter.com/OgCt9Ikn7C — VolgaLad (@cym27s) April 19, 2026
ही घटना अशा वेळी घडली आहे जेव्हा इस्लामाबादमध्ये दोन्ही देशांमधील तणाव कमी करण्यासाठी प्रयत्न सुरू होते. मात्र, इराणने या चर्चेत सहभागी होण्यास आधीच नकार दिला आहे. इराणच्या मते, अमेरिकेच्या अवाजवी मागण्यांमुळे चर्चा करणे अशक्य आहे. दुसरीकडे, ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले आहे की, “जोपर्यंत अमेरिकेच्या हिताचा करार होत नाही, तोपर्यंत होर्मुझमधील नाकेबंदी (Blockade) सुरूच राहील.” या नाकेबंदीचा फटका केवळ इराणलाच नाही, तर ‘CMA CGM’ सारख्या आंतरराष्ट्रीय शिपिंग कंपन्यांनाही बसत आहे, ज्यांच्या जहाजांवरही या भागात गोळीबार झाल्याचे समोर आले आहे.
Trump says that U.S. Marines intercepted and have custody of Iranian-flagged cargo ship, TOUSKA, that ignored warnings and tried to get past the Naval Blockade:” We have full custody of the ship, and are seeing what’s on board!” pic.twitter.com/yFLJdWLZ2Q — Levent Kemal (@leventkemaI) April 19, 2026
होर्मुझची सामुद्रधुनी हा जगाचा तेल पुरवठ्याचा मुख्य मार्ग आहे. येथे होणारा प्रत्येक गोळीबार जागतिक बाजारपेठेत तेलाच्या किमती भडकवणारा ठरत आहे. चीनकडून येणारे जहाज पकडल्यामुळे आता या वादात चीनची भूमिका काय असेल, याकडेही जगाचे लक्ष लागले आहे. अमेरिकेची आक्रमक पवित्रा आणि इराणचा ‘आरपार’चा इशारा यामुळे जगाला आता तिसऱ्या महायुद्धाची भीती वाटू लागली आहे.
Ans: अमेरिकन नौदलाने ओमानच्या आखातात इराणचा ध्वज असलेले 'तुस्का' (Tuska) हे मालवाहू जहाज जप्त केले आहे.
Ans: ट्रम्प यांनी सांगितले की, जहाजाने थांबण्याचे इशारे पाळले नाहीत आणि ते नाकेबंदी तोडण्याचा प्रयत्न करत होते, म्हणून त्याला धडा शिकवण्यासाठी ही कारवाई केली.
Ans: इराणने याला "समुद्री चाचेगिरी" म्हटले असून अमेरिकेला सडेतोड प्रत्युत्तर देण्याचा इशारा दिला आहे.