Stock Market Today: सेन्सेक्स-निफ्टी सकारात्मक सुरुवात करणार? गुंतवणूकदारांसाठी मोठी संधी, तज्ज्ञांनी दिली टॉप स्टॉक्सची यादी

Share Market Update: भारतीय शेअर बाजारात आज सकारात्मक सुरुवात होण्याची शक्यता आहे. जागतिक बाजारातील संमिश्र संकेत आणि गिफ्ट निफ्टीतील मजबुतीमुळे सेन्सेक्स आणि निफ्टी 50 निर्देशांक हिरव्या निशाणावर उघडण्याची अपेक्षा आहे.

Updated On: Apr 20, 2026 | 09:01 AM
  • गिफ्ट निफ्टी सुमारे 108 पॉइंट्स प्रीमियमवर असल्याने आज बाजारात तेजीची सुरुवात होण्याचे संकेत मिळत आहेत.
  • शुक्रवारी सेन्सेक्स आणि निफ्टीमध्ये जोरदार वाढ झाली होती, ज्यामुळे बाजारात सकारात्मक ट्रेंड कायम आहे.
  • तज्ज्ञांनी आजच्या ट्रेडिंगसाठी अनेक शेअर्स सुचवले असून गुंतवणूकदारांसाठी खरेदी-विक्रीच्या संधी निर्माण झाल्या आहेत.
India Share Market Update: २० एप्रिल रोजी आज भारतीय शेअर बाजारात सकारात्मक सुरुवात होण्याची शक्यता आहे. जागतिक बाजारातील संमिश्र संकेतांच्या आधारे, भारतीय शेअर बाजाराचे प्रमुख निर्देशांक, सेन्सेक्स आणि निफ्टी ५०, आज सोमवारी सकारात्मक पातळीवर उघडण्याची शक्यता आहे. गिफ्ट निफ्टीमधील ट्रेंड्स देखील भारतीय बेंचमार्क निर्देशांकासाठी सकारात्मक सुरुवातीचे संकेत देत आहेत. गिफ्ट निफ्टी, निफ्टी फ्युचर्सच्या मागील क्लोजपेक्षा जवळपास १०८ पॉइंट्सच्या प्रीमियमवर, २४,४७६ च्या पातळीवर व्यवहार करत होता.

शुक्रवारी भारतीय शेअर बाजारात जोरदार तेजी दिसून आली आणि बेंचमार्क निफ्टी ५० २४,३०० च्या पातळीच्या वर बंद झाला. सेन्सेक्स ५०४.८६ अंकांनी, म्हणजेच ०.६५ टक्क्यांनी वाढून ७८,४९३.५४ वर बंद झाला, तर निफ्टी ५० १५६.८० अंकांनी, म्हणजेच ०.६५ टक्क्यांनी वाढून २४,३५३.५५ वर स्थिरावला. शुक्रवारी बँक निफ्टी निर्देशांक ४७९.३० अंकांनी, म्हणजेच ०.८५ टक्क्यांनी वाढून ५६,५६५.७० अंकांवर बंद झाला.

चॉईस ब्रोकिंगचे कार्यकारी संचालक सुमीत बागडिया यांनी आजच्या व्यवहारात गुंतवणूकदारांना खरेदी करण्यासाठी पाच शेअर्सची शिफारस केली आहे. सुमीत बागडिया यांनी दिलेल्या सल्ल्यानुसार, आज भारतीय शेअर बाजारातील गुंतवणूकदार गार्डन रीच शिपबिल्डर्स अँड इंजिनिअर्स, दालमिया भारत शुगर अँड इंडस्ट्रीज, एचएफसीएल, श्रीराम फायनान्स आणि टेक्नो इलेक्ट्रिक अँड इंजिनिअरिंग कंपनी या शेअर्सची शिफारस करू शकतात.

चॉईस ब्रोकिंगचे सुमीत बागडिया, आनंद राठी येथील तांत्रिक संशोधन विभागाचे वरिष्ठ व्यवस्थापक गणेश डोंगरे, आणि प्रभुदास लिलाधर येथील तांत्रिक संशोधन विभागाचे वरिष्ठ व्यवस्थापक शिजू कुथुपालक्कल यांनी आज सोमवारी गुंतवणूकदारांना आठ स्टॉक्सची खरेदी आणि विक्री करण्याचा सल्ला दिला आहे. तज्ज्ञांनी निवडलेल्या शेअर्समध्ये सुमितोमो केमिकल, कमिन्स इंडिया, एसबीआय, इन्फोसिस, इंडिगो, माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स, जीपीपीएल, आणि डायनॅमिक केबल्स यांचा समावेश आहे.

निओट्रेडरचे सह-संस्थापक आणि स्टॉक रिसर्च प्लॅटफॉर्म मार्केटस्मिथ इंडियाचे राजा व्यंकटरमण यांनी आज गुंतवणूकदारांना खरेदी करण्यासाठी पाच शेअर्सची खरेदी करण्याची शिफारस केली आहे. राजा व्यंकटरमण यांनी दिलेल्या सल्ल्यानुसार आज गुंतवणूकदार आयआरकॉन इंटरनॅशनल लिमिटेड, त्रिवेणी टर्बाइन लिमिटेड, गुजरात नर्मदा व्हॅली फर्टिलायझर्स अँड केमिकल्स लिमिटेड, प्रिवी स्पेशालिटी केमिकल्स लिमिटेड आणि जिंदाल स्टेनलेस लिमिटेड या पाच शेअर्सची खरेदी करू शकतात. प्रभुदास लिलाधरच्या तांत्रिक संशोधन विभागाच्या उपाध्यक्ष वैशाली पारेख यांनी आज गुंतवणूकदारांना खरेदी आणि विक्री करण्यासाठी जिओ फायनान्शियल सर्व्हिसेस, नाल्को आणि केफिन टेक्नॉलॉजीज या तीन शेअर्सची शिफारस केली आहे.

(टीपः वरील लेखातील माहिती वैयक्तिक विश्लेषक आणि तज्ज्ञांच्या आधारे देण्यात आली आहे. Navarashtra.com कोणताही दावा करत नाही. आम्ही गुंतवणूकदारांना गुंतवणूकीबाबत कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी प्रमाणित तज्ञांकडून शेअर्सबाबत विचारणा करण्याचा सल्ला देतो.)

