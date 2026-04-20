  • Strait Of Hormuz Crisis Naval War Blockade Iran Warns Us Over Seizure Cargo Ship

Naval War : होर्मुझमध्ये युद्धाचा भडका! अमेरिकेन कार्गो शिप जप्त केल्याने इराण संतप्त; ट्रम्प यांना बदला घेण्याचा इशारा

US Iran War Update : पश्चिम आशियातील युद्धाने आता भयंकर रुप धारण केले आहे. होर्मुझवरील नियंत्रणावरुन मोठा वाद पेटला आहे. नुकतेच अमेरिकेने इराणचे जहाज जप्त केले आहे. यामुळे इराण पेटून उठला आहे.

Updated On: Apr 20, 2026 | 09:33 AM
इराण-अमेरिका युद्धाचा मोठा फटका बसणार; तब्बल 30000000 लोक गरीब होणार

  • अमेरिकेने कार्गो शिप जप्त केल्याने इराण पेटून उठला
  • ट्रम्प यांना इराणची थेट
  • होर्मुझमध्ये युद्ध पेटणार?
Iran Military Warns US Over Seizure Cargo Ship : वॉशिंग्टन/तेहरान : अमेरिका इराण युद्धाने (US Iran War) आता तीव्र पेट घेतला आहे. ओमानच्या आखातात इराणचे एक मालवाहू जहाज अमेरिकेने जप्त केले आहे. यामुळे पश्चिम आशियात पुन्हा एकदा युद्धाचे ढग गडद झाले आहेत. इराणच्या हजरत खातम अल-अनबिया लष्करी मुख्यालयाने याची पुष्टी केली आहे. इराणने अमेरिकेच्या या कारवाईचा तीव्र निषेघ केला आहे. याचा सूड घेण्याची धमकीही इराणने अमेरिकेला दिली आहे.

नाकेबंदीच्या उल्लंघनामुळे जहाज जप्ती

मिळालेल्या माहितीनुसार, इराणचे एक मालवाहू जहाज उत्तर अरबी समुद्रातून बंदर अब्बासच्या दिशेने जात होते. यावेळी अमेरिकेच्या सेंटकॉमने या जहाजावर नाकेबंदीच्या उल्लंघनाचा आरोप  करत जहाज जप्त केले. अमेरिकेन नौदलाने इशारा देऊनही जहाज आपला मार्ग बदलत नव्हते. यामुळे अमेरिकेच्या युद्धनौका USS Spruance इराणच्या इंजिन रुमवर निशाणा साधला. यानंतर ३१ व्या मरीन एक्सपेडिशनरी युनिटच्या सैनिकांनी जहाजावर ताबा घेतला.

इराणचा सूड घेण्याचा इशारा

कार्गो शिपच्या जप्तीमुळे इराण पेटून उठला आहे. इराणच्या लष्करी सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अमेरिकन सैन्याने जहाजाच्या डेकवर उतरुन नेव्हिगेशन सिस्टम निकामी केली आहे. याला इराणने युद्धविरामाचे उल्लंघन संबोधत आंतरराष्ट्रीय नियमांना पायदळी तुडवल्याचा आरोप अमेरिकेवर केला आहे.

अमेरिकेची ही कारवाई सागरी दरोडेथखोरीचा इराणने निषेध करत अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांना थेट इशारा दिला आहे. या कृत्याचा लवकरच बदला घेतला जाईल असे इराणने स्पष्ट केले आहे.

ट्रम्प यांची प्रतिक्रिया 

दुसरीकडे ट्रम्प यांनी या कारवाईचे समर्थन करत सैन्याचे कौतुक केले आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, अमेरिकन सैन्याने नाकेबंदी तोडणाऱ्या जहाजावर पूर्ण नियंत्रण मिळवले आहे. ही कारवाई अत्यंत विचारपूर्वक करण्यात आली आहे. आतापर्यंत इराणच्या निर्बंध लादलेल्या १५ जहाजांना अमेरिकेच्या सैन्याने माघारी धाडले आहे.

शांतता चर्चेला धक्का 

ही घटना अशा वेळी घडली आहे. जेव्हा इस्लामाबादमध्ये शांतता चर्चेची दुसरी फेरी घेण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहे. मात्र होर्मुझ
(Hormuz) च्या सामुद्रधुनीतील तणावामुळे पुन्हा एकदा शांततेच्या प्रयत्नांना धक्का पोहोचला आहे. यामुळे जगभरात चिंतेचे वातावरण पसरले आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: अमेरिकेने इराणचे जहाज जप्त का केले?

    Ans: अमेरिकेच्या सेंट्रल कमांडच्या मते, इराणचे मालवाहू जहाज होर्मुझ समुद्राजवळ लागू केलेल्या सागरी नाकेबंदीचे उल्लंघन करण्याचा प्रयत्न करत होते. अमेरिकेने वारंवरा इशारा देऊनही जहाजाने आपला मार्ग बदलला नाही. यामुळे ही कारवाई करण्यात आली आहे.

  • Que: अमेरिकेने इराणच्या जहाजावर ताबा कसा मिळवला?

    Ans: अमेरिकेने इराणी जहाजाला वारंवार इशारा देऊनही जहाज थांबले नाही. यामुळे अमेरिकेच्या युद्धनौका USS Spruance इराणच्या इंजिन रुमवर निशाणा साधत जहाजामध्ये छेद केला. यानंतर ३१ व्या मरीन एक्सपेडिशनरी युनिटच्या सैनिकांनी जहाजाच्या डेकवर उतरुन संपूर्ण ताबा मिळवला.

  • Que: अमेरिकेच्या कार्गो शिप जप्तवर इराणने काय प्रतिक्रिया दिली?

    Ans: अमेरिकेच्या कार्गो शिप जप्तीचा इराणने तीव्र निषेध केला असून याचा सूड घेण्याचा इशारा दिला आहे.

Published On: Apr 20, 2026 | 09:29 AM

