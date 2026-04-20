Naval War : होर्मुझमध्ये युद्धाचा भडका! अमेरिकेन कार्गो शिप जप्त केल्याने इराण संतप्त; ट्रम्प यांना बदला घेण्याचा इशारा

Naval War: चर्चेआधीच रणशिंग फुंकलं! USने इराणचे ‘Tuska Ship’ गोळीबार करून केले जप्त; ट्रम्प म्हटले, ‘धडा तर शिकवणारच’
मिळालेल्या माहितीनुसार, इराणचे एक मालवाहू जहाज उत्तर अरबी समुद्रातून बंदर अब्बासच्या दिशेने जात होते. यावेळी अमेरिकेच्या सेंटकॉमने या जहाजावर नाकेबंदीच्या उल्लंघनाचा आरोप करत जहाज जप्त केले. अमेरिकेन नौदलाने इशारा देऊनही जहाज आपला मार्ग बदलत नव्हते. यामुळे अमेरिकेच्या युद्धनौका USS Spruance इराणच्या इंजिन रुमवर निशाणा साधला. यानंतर ३१ व्या मरीन एक्सपेडिशनरी युनिटच्या सैनिकांनी जहाजावर ताबा घेतला.
कार्गो शिपच्या जप्तीमुळे इराण पेटून उठला आहे. इराणच्या लष्करी सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अमेरिकन सैन्याने जहाजाच्या डेकवर उतरुन नेव्हिगेशन सिस्टम निकामी केली आहे. याला इराणने युद्धविरामाचे उल्लंघन संबोधत आंतरराष्ट्रीय नियमांना पायदळी तुडवल्याचा आरोप अमेरिकेवर केला आहे.
अमेरिकेची ही कारवाई सागरी दरोडेथखोरीचा इराणने निषेध करत अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांना थेट इशारा दिला आहे. या कृत्याचा लवकरच बदला घेतला जाईल असे इराणने स्पष्ट केले आहे.
ट्रम्प यांची प्रतिक्रिया
दुसरीकडे ट्रम्प यांनी या कारवाईचे समर्थन करत सैन्याचे कौतुक केले आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, अमेरिकन सैन्याने नाकेबंदी तोडणाऱ्या जहाजावर पूर्ण नियंत्रण मिळवले आहे. ही कारवाई अत्यंत विचारपूर्वक करण्यात आली आहे. आतापर्यंत इराणच्या निर्बंध लादलेल्या १५ जहाजांना अमेरिकेच्या सैन्याने माघारी धाडले आहे.
शांतता चर्चेला धक्का
ही घटना अशा वेळी घडली आहे. जेव्हा इस्लामाबादमध्ये शांतता चर्चेची दुसरी फेरी घेण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहे. मात्र होर्मुझ
(Hormuz) च्या सामुद्रधुनीतील तणावामुळे पुन्हा एकदा शांततेच्या प्रयत्नांना धक्का पोहोचला आहे. यामुळे जगभरात चिंतेचे वातावरण पसरले आहे.
