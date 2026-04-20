  Amravati Crime A Stain On Humanity Lured With A Ride To Paratwada 65 Year Old Woman Taken To Secluded Spot And Sexually Assaulted

Amravati Crime: मानवतेला काळिमा! ‘परतवाड्याला सोडतो’ म्हणत गाडीवर बसवले; 65 वर्षीय महिलेला निर्जनस्थळी नेऊन अत्याचार

महाराष्ट्र-मध्यप्रदेश सीमेवर 65 वर्षीय महिलेला मदतीच्या बहाण्याने दुचाकीवर बसवून निर्जन ठिकाणी नेऊन अत्याचार करण्यात आला. आरोपीने मारहाण करून 600 रुपयेही लुटले. सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे पोलिसांनी आरोपीला अटक केली आहे.

Updated On: Apr 20, 2026 | 08:48 AM
crime
  • मदतीच्या बहाण्याने वृद्ध महिलेला दुचाकीवर बसवून नेले
  • निर्जन ठिकाणी अत्याचार व मारहाण, 600 रुपये लुटले
  • सीसीटीव्हीच्या आधारे आरोपीला पोलिसांनी अटक
अमरावती: अमरावती येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका ६५ वर्षीय महिलेवर अत्याचार करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. सुरुवातीला महिलेला मदतीच्या बहाण्याने बसवले नंतर तिला निर्जनस्थळी नेत मारहाण करत तिच्यावर अत्याचार करण्यात आले. एवढेच नाही तर तिचे पैसेही लुटण्यात आले. या घटनेने परिसरात खळबळ उडाली आहे. पोलिसांनी सीसीटीव्हीच्या आधारे आरोपीला अटक केली आहे.

नेमकं काय घडलं?

महाराष्ट्र-मध्यप्रदेश सीमेवर मध्यप्रदेश येथील एका गावातून परतवाडा येथे उपचाराकरिता ६५ वर्षीय वृद्ध महिला पायी जात होती. त्यावेळी अज्ञात आरोपीने, मी पण परतवाडा येथे जात आहे चला मी तुम्हांला माझ्या गाडीवर सोडतो असे म्हणून पीडित महिलेस स्वतःच्या दुचाकीवर बसवले आणि परतवाडाकडे निघाला. रस्त्यातच खरपी शिवारात रस्त्याच्या डावीकडे जाणाऱ्या पांदण रस्त्यावर निर्जन आणि एकांत ठिकाणी आरोपीने वृद्ध महिलेला मला इकडे एक काम आहे, चला आपण तिकडे जाऊ, माझे काम करून पूढे परतवाड्याला जाऊ, असे म्हंटले. महिला गाडीखाली उतरली तिला पांदण रस्त्याकडे नेले आणि तिथे वृद्ध महिलेशी बळजबरीने वारंवार लैंगिक अत्याचार केला. एवढेच नाही तर महिलेकडे असलेले ६०० रुपये जे तिने उपचारासाठी आणले होते ते बळजबरीने काढून घेतले.

आरोपीला अटक

पोलिसांनी सीसीटीव्ही फुटेजची तपासणी करत आरोपीला अटक केली आहे. आरोपीचे नाव आवेज खान युनुस खान, राहणार परतवाडा असे असल्याचे निष्पन्न झाले. पोलीस पुढील कारवाई करत असून या घटनेचा तपास करत आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: घटना कुठे घडली?

    Ans: महाराष्ट्र-मध्यप्रदेश सीमेवरील परिसरात, परतवाडा मार्गावर.

  • Que: आरोपीने काय केलं?

    Ans: मदतीचा बहाणा करून महिलेला एकांत ठिकाणी नेऊन अत्याचार व लूट केली.

  • Que: आरोपी कसा सापडला?

    Ans: पोलिसांनी सीसीटीव्ही फुटेज तपासून आरोपीला अटक केली.

Published On: Apr 20, 2026 | 08:48 AM

