  • Navnath Gatha A Bright Child Born From The Womb Of A Fish The Mistry Of The Birth Of Machhindranath

Navnath Gatha : माशाच्या गर्भातून जन्मला तेजस्वी बालक, मच्छिंद्रनाथांच्या जन्माचं रहस्य

नवनाथ दत्तसंप्रदायाचे आधारस्तंभ मानले जातात. त्यांनी जगभर दैवी ज्ञान, भक्ति, आणि योगमार्गाचा प्रसार केला. या नवनाथांचं याच नवनाथांपैकी एक आहेत ते म्हणजे मच्छिंद्रनाथ.

Updated On: Mar 05, 2026 | 12:37 PM
  • माशाच्या गर्भातून जन्मला तेजस्वी बालक,
  • मच्छिंद्रनाथांच्या जन्माचं रहस्य
भारताताच्या कोणत्याही कानाकोपऱ्यात जा. त्या प्रत्येक कोपऱ्या कोपऱ्यात नाथसंप्रदाय रुजलेला आहे. आपल्या गुरुंनी दााखवलेल्या मार्गावर चालत जाणं ही नाथसंप्रदायाची खरी शिकवण. दत्तगुरुंचे तीन अवतार मुख्य अवतार म्हणजे श्रीपाद श्रीवल्लभ, नृसिंहसरस्वती आणि श्री स्वामी समर्थ. देशभरात दत्तगुरुंना मानणारा त्यांना पुजणारा अनुयायी वर्ग खूप मोठा आहे. याच दत्तसंप्रदायाचा आणखी एक महत्वाचा भाग म्हणजे नवनाथ. दत्तसंप्रदायात नवनाथ म्हणजे अध्यात्म आणि योगसाधना यांचं मूर्त स्वरूप मानलं जातं. “नवनाथ” म्हणजे भगवान दत्तात्रेयांच्या नऊ प्रमुख अवतार स्वरूपात अवतरलेले महान योगी. हे नवनाथ दत्तसंप्रदायाचे आधारस्तंभ मानले जातात. त्यांनी जगभर दैवी ज्ञान, भक्ति, आणि योगमार्गाचा प्रसार केला. या नवनाथांचं याच नवनाथांपैकी एक आहेत ते म्हणजे मच्छिंद्रनाथ.

अग्नीला स्पर्श केला नाही की शिजवलेलं अन्न ग्रहण केलं नाही; भारतभर भ्रमण करणाऱ्या टेंबे स्वामींना झालेल्या यातना

मच्छिंद्रनाथांचा जन्म

असं म्हणतात की, मच्छिंद्रनाथ यांची जन्मकथा अत्यंत गुढ आहे. पुराणकथेनुसार, एकदा महादेव देवी पार्वतीला अमरत्व आणि योगविद्येचे गुप्त ज्ञान सांगत होते. हे ज्ञान कुणालाही ऐकू येऊ नये म्हणून त्यांनी निर्जन समुद्रकिनाऱ्यावर हे उपदेश दिले. मात्र त्या वेळी जवळच एका माशाच्या पोटात असलेला एक बालक हा संपूर्ण संवाद ऐकत होता.शिव-पार्वतीचा संवाद ऐकून त्या बालकाला योगविद्येचे संपूर्ण ज्ञान प्राप्त झाले. नंतर तो मासा एका मच्छीमाराच्या जाळ्यात सापडला. त्या माशाच्या पोटातून एक बालक जिवंत बाहेर आले. त्यामुळे याा बालकाला “मत्स्येंद्र ” असं नाव पडलं. या बालकाने पुढे योग, तंत्र आणि अध्यात्म यांचा प्रसार केला. तेव्हा मत्स्येंद्र हा बालक पुढे मच्छिंद्रनाथ म्हणून ओळखले जाऊ लागले. मच्छिंद्रनाथांनी अनेक शिष्य घडवले, त्यात गोरखनाथ हे सर्वात पहिले शिष्य होते. नाथ संप्रदायात मच्छिंद्रनाथांना आद्य गुरु मानले जाते.महाराष्ट्रासह नेपाळमध्येही मच्छिंद्रनाथांची श्रद्धेने पूजा केली जाते. नेपाळमधील ललितपूर येथे त्यांचा भव्य रथोत्सव साजरा केला जातो. तर अशी होती मच्छिंद्रनाथांच्या जन्माची गोष्ट.

 

दत्तसंप्रदायातील नवनाथांचं महत्व

Shree Swami Samarth : गाणगापूरचं गूढ रहस्य; आजही इथे दत्तगुरु येतात भिक्षा मागायला , नेमकी ही प्रथा आहे तरी काय ?

हिंदू धर्मातील आख्य़ायिकेनुसार, दत्तगुरु हे त्रिदेवांचे म्हणजेच ब्रह्मा, विष्णु, महेश यांचा अंश आहेत. तीनही देवांच एकत्रित तत्त्व दत्तगुरुंमध्ये आहे. त्यांनी अध्यात्मिक मार्गाने मानवी जीवनाला योग्य दिशा दाखवण्यासाठी विविध रूपं घेतली. नवनाथ हे त्या दत्ततत्त्वाचा एक भाग आहेत.“नवनाथ” म्हणजे नऊ नाथ. गुरू किंवा आध्यात्मिक दोन्ही तत्वांवर नवनाथ संप्रदायाची परंपरा आधारित आहे. या नवनाथांचा संबंध नाथ संप्रदायाशी आहे, जो योग, तंत्र, साधना यांचा समन्वय असलेली परंपरा आहे. परंपरेनुसार, या नवनाथांचे आद्य गुरु म्हणजे दत्तात्रेय ज्यांना त्रिदेव (ब्रह्मा, विष्णु, महेश) यांच्या एक स्वरूपाचे अवतार मानले जाते.

 

 

 

Published On: Mar 05, 2026 | 12:32 PM

