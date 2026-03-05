Rameshwaram Cafe Encroachment : प्रसिद्ध ‘रामेश्वरम कॅफे’ला PMC चा दणका; अतिक्रमण केलेल्या जागेची तोडफोड

Rameshwaram Cafe Encroachment : पुणे : दोन महिन्यापूर्वी विमान नगर येथे सुप्रसिद्ध रामेश्वरम कॅफे सुरु झाले. अवघ्या काही दिवसांमध्ये लोकप्रिय झालेल्या या कॅफेवर पुणे महापालिकेने कारवाईचा बडगा उगारला आहे. दाक्षिणात्य खाद्य संस्कृतीसाठी ओळखले जाणारे बंगलुरुमधील लोकप्रिय रामेश्वरम् कॅफे हे पुण्यामध्ये सुरु झाल्याने चर्चेत आले. तरुणांनी या कॅफेला जोरदार प्रतिसाद दिल्याने अक्षऱशः रांगा लागल्या होत्या. मात्र आता या कॅफेवर पुणे महापालिकेने अतिक्रमणची कारवाई केली आहे.
विमाननगरमध्ये रामेश्वरम् कॅफे हे डिसेंबर 2025मध्ये सुरु झाले आहे. पुण्यासह आसपासच्या परिसरातील लोक याठिकाणी दाक्षिणात्य पदार्थांची चव चाखण्यासाठी येत असतात. या कॅफेला खवय्यांची मोठी गर्दी असते. सकाळपासून रात्रीपर्यंत नेहमीच गर्दी असलेल्या या कॅफेवर कारवाई झाल्यामुळे चर्चांना उधाण आले.
रामेश्वरम् कॅफेच्या बाहेरील महापालिकेच्या जागेचा गैरवापर हा कॅफेकडून केला जात असल्याचा आरोप महापालिकेकडून करण्यात आला आहे. याच संबंधी ही अतिक्रमण कारवाई केली जात आहे. याबाबत स्थानिकांकडून तक्रार नोंदवण्यात आली होती. या तक्राराची दखल घेत महापालिकेनी सदर कॅफेच्या अतिक्रमण केलेल्या जागेची पाहणी केली. पाहणीमध्ये नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे दिसून आले. यावर महापालिकेने कारवाई करत सदर जागा मोकळी करुन घेतली आहे.
Rameshwar Cafe in Pune had to face this action from Authorities Same authority first gives permission or allows it and same authority decides to demolish it. Can you guess why? pic.twitter.com/LVrq5otQY7 — Woke Eminent (@WokePandemic) March 4, 2026
महापालिकेने सार्वजनिक जागेवरील रामेश्वरम कॅफेने केलेले सर्व अतिक्रमण काढून टाकले आहे. कॅफेच्या समोरील फ्रंड मार्जिनचा वापर करुन त्याठिकाणी बसण्याची व्यवस्था करण्यात आली होती. महापालिकेने हे सर्व ताप्तुरती उभारण्यात आलेली रचना उखडून काढली आहे. मीडिया रिपोर्टनुसार, पालिकेने 6500 चौरस फुट परिसरातील अनाधिकृत बांधकाम काढून टाकले आहे. जेसीबीने हे सर्व अधिकृत बांधकाम पाडण्यात आले आहे. याचे व्हिडिओ देखील सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल झाले आहेत.
रामेश्वरम कॅफे हे तरुणांमध्ये जबरदस्त लोकप्रिय असल्यामुळे या कारवाईची देखील जोरदार चर्चा सुरु आहे. सोशल मीडियावर रामेश्वरम कॅफेवरील अतिक्रमण कारवाईचे अनेक फोटो आणि व्हिडिओ व्हायरल होत आहेत. कॅफे सुरु झाल्यानंतर अवघ्या दोन ते तीन महिन्यामध्ये पुणे महापालिकेने ही कारवाई केली आहे.