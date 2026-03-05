Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
  Dhurandhar 2 Overseas Advance Booking Ranveer Singh Film Earns 150k Dollars All Set To Break Animal Premiere Day Record

Dhurandhar 2 परदेशात डंका! ॲडव्हान्स बुकिंगमध्ये केली जोरदार कमाई; Animal चा रेकॉर्ड मोडण्यासाठी सज्ज?

रणवीर सिंगचा "धुरंधर २" बॉक्स ऑफिसवर चांगलाच चर्चेचा विषय ठरला आहे. "टॉक्सिक" चित्रपटाचे प्रदर्शन पुढे ढकलण्यात आल्यानंतर, तो आता १९ मार्चपासून थिएटरमध्ये प्रदर्शित होणार आहे.

Updated On: Mar 05, 2026 | 12:33 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

रणवीर सिंगचा ‘धुरंधर २: द रिव्हेंज’ हा बहुप्रतीक्षित चित्रपट रिलीजपूर्वीच चर्चेत आला आहे. चित्रपट प्रदर्शित होण्यासाठी अजून काही दिवस शिल्लक असतानाच ओव्हरसीज मार्केटमध्ये त्याला जबरदस्त प्रतिसाद मिळत आहे. अमेरिकेत रिलीजच्या सुमारे दोन आठवडे आधीच प्री-बुकिंगमधून सुमारे चित्रपटाने ₹1.40 कोटींची कमाई केली आहे. आणि आता या चित्रपटाची प्रतीक्षा चाहते करत आहेत.

‘जना नायगन’च्या रिलीज डेटबद्दल विजयने सोडले मौन, थेट मुख्यमंत्र्यांना आवाहन; म्हणाला ‘तुम्ही मला गप्प करू शकता पण…’

दरम्यान साऊथ स्टार यशचा Toxic हा चित्रपट देखील प्रदर्शित होणार होता. परंतु, आता या चित्रपटाची रिलीज डेट पुढे ढकलण्यात आल्यामुळे प्रेक्षकांचे लक्ष आता रणवीरच्या या स्पाय-ॲक्शन सिक्वेलकडे वळले आहे. दिग्दर्शक आदित्य धर यांच्या या चित्रपटाकडून पहिल्याच दिवशी मोठ्या कमाईची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. जिओ स्टुडिओ आणि B62 स्टुडिओ यांच्या बॅनरखाली तयार झालेला हा चित्रपट १९ मार्च रोजी हिंदीसह तेलुगू, तमिळ, मल्याळम आणि कन्नड भाषेत प्रदर्शित होणार आहे.

‘धुरंधर २: द रिव्हेंज’ या चित्रपटाची परदेशातील ॲडव्हान्स बुकिंग जोरात सुरू झाली आहे. ट्रेड वेबसाइट सॅकनिल्कच्या माहितीनुसार, रिलीजच्या १४ दिवस आधीच प्री-सेल्समधून चित्रपटाने सुमारे ₹1.4 कोटी पेक्षा जास्त कमाई केली आहे. विशेष म्हणजे प्रमुख थिएटर चेनने बुकिंग पूर्णपणे सुरू करण्यापूर्वीच हे आकडे समोर आले आहेत, त्यामुळे येत्या काही दिवसांत परदेशातील कमाई आणखी वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

US-Israel Iran War: ‘माझ्यासोबत, माझी मुलगी देखील…’ युद्धाच्या तणावपूर्ण परिस्थितीत दुबईत अडकली लारा दत्ता

तसेच चित्रपटाला उत्तर अमेरिकेतही चित्रपटाला चांगला प्रतिसाद मिळत असून १८ मार्चच्या प्रीमियर शोपूर्वीच सुमारे ₹ 64 लाख इतकी कमाई झाली आहे. अमेरिकेत पहिल्या दिवसासाठीची ॲडव्हान्स विक्री 85 लाख रुपये पेक्षा जास्त झाली असून बॉलीवूड चित्रपटासाठी मोठ्या ओपनिंगची चिन्हे दिसत आहेत. दरम्यान, रणवीर कपूरचा Animal हा सध्या अमेरिकेत प्रीमियरच्या दिवशी सर्वाधिक कमाई करणारा बॉलिवूड चित्रपट आहे, ज्याने सुमारे १७० कोटी कमावले होते. मात्र रणवीर सिंगच्या ‘Dhurandhar 2: The Revenge’कडून हा विक्रम मोडण्याची शक्यता ट्रेड विश्लेषक व्यक्त करत आहेत.

Published On: Mar 05, 2026 | 12:33 PM

Mar 05, 2026 | 12:33 PM
Navnath Gatha :माशाच्या गर्भातून जन्मला तेजस्वी बालक, मच्छिंद्रनाथांच्या जन्माचं रहस्य

Navnath Gatha :माशाच्या गर्भातून जन्मला तेजस्वी बालक, मच्छिंद्रनाथांच्या जन्माचं रहस्य

Mar 05, 2026 | 12:32 PM
Rameshwaram Cafe Encroachment : प्रसिद्ध ‘रामेश्वरम कॅफे’ला PMC चा दणका; अतिक्रमण केलेल्या जागेची तोडफोड

Rameshwaram Cafe Encroachment : प्रसिद्ध ‘रामेश्वरम कॅफे’ला PMC चा दणका; अतिक्रमण केलेल्या जागेची तोडफोड

Mar 05, 2026 | 12:30 PM
आदिवासी वाडीची तहान भागली! स्वातंत्र्याच्या ७९ वर्षांनंतर कोरळवाडीत पाणी; आमरण उपोषण अखेर यशस्वी

आदिवासी वाडीची तहान भागली! स्वातंत्र्याच्या ७९ वर्षांनंतर कोरळवाडीत पाणी; आमरण उपोषण अखेर यशस्वी

Mar 05, 2026 | 12:30 PM
Ajit Pawar Plane Crash: २० आमदारांची ‘देवगिरी’वर सुनेत्रा पवारांशी खलबतं; राष्ट्रवादीत घडामोडींना वेग

Ajit Pawar Plane Crash: २० आमदारांची ‘देवगिरी’वर सुनेत्रा पवारांशी खलबतं; राष्ट्रवादीत घडामोडींना वेग

Mar 05, 2026 | 12:21 PM
US Iran War : ‘पुन्हा तीच चूक करु नका ‘ ; न्यूयॉर्कचे महापौर ममदानींचा ट्रम्प यांना थेट इशारा; इराणवर खळबळजनक विधान

US Iran War : ‘पुन्हा तीच चूक करु नका ‘ ; न्यूयॉर्कचे महापौर ममदानींचा ट्रम्प यांना थेट इशारा; इराणवर खळबळजनक विधान

Mar 05, 2026 | 12:15 PM
Grapes Benefits: आंबट गोड द्राक्ष खाताना घ्या ‘या’ गोष्टींची काळजी, जाणून घ्या कधी आणि किती प्रमाणात करावे द्राक्षांचे सेवन

Grapes Benefits: आंबट गोड द्राक्ष खाताना घ्या ‘या’ गोष्टींची काळजी, जाणून घ्या कधी आणि किती प्रमाणात करावे द्राक्षांचे सेवन

Mar 05, 2026 | 12:13 PM

