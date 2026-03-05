Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Lifestyle »
  • Things To Keep In Mind While Eating Sweet And Sour Grapes Know The Right Time And Quantity To Consume

Grapes Benefits: आंबट गोड द्राक्ष खाताना घ्या ‘या’ गोष्टींची काळजी, जाणून घ्या कधी आणि किती प्रमाणात करावे द्राक्षांचे सेवन

वाटीभर द्राक्ष खाल्ल्यास शरीराची कमकुवत झालेली रोगप्रतिकारशक्ती सुधारण्यास मदत होईल आणि आरोग्य चांगले राहील. चला तर जाणून घेऊया द्राक्ष खाण्याचे फायदे.

Updated On: Mar 05, 2026 | 12:13 PM
Grapes Benefits: आंबट गोड द्राक्ष खाताना घ्या 'या' गोष्टींची काळजी, जाणून घ्या कधी आणि किती प्रमाणात करावे द्राक्षांचे सेवन

Grapes Benefits: आंबट गोड द्राक्ष खाताना घ्या 'या' गोष्टींची काळजी, जाणून घ्या कधी आणि किती प्रमाणात करावे द्राक्षांचे सेवन

Follow Us:
Follow Us:

द्राक्ष खाण्याचे फायदे?
द्राक्ष कधी खावी?
दिवसभरात किती प्रमाणात द्राक्ष खावी?

आंबटगोड चवीची द्राक्ष खायला सगळ्यांचं खूप जास्त आवडतात. उन्हाळा ऋतूला सुरुवात झाल्यानंतर बाजारात मोठ्या प्रमाणावर द्राक्ष उपलब्ध होतात. लहान मुलांपासून ते अगदी मोठ्यांपर्यंत सगळेच आवडीने द्राक्ष खातात. यामध्ये असलेले पोषक घटक शरीरासाठी खूप जास्त फायदेशीर आहेत. द्राक्ष केवळ चवीलाच नाहीतर शरीरासाठी सुद्धा खूप जास्त फायदेशीर आहेत. यामध्ये विटामिन सी, ए यांसारखे असंख्य विटामिन आढळून येतात. शरीराची कमकुवत झालेली रोगप्रतिकारशक्ती सुधारण्यासाठी वाटीभर द्राक्षांचे सेवन करावे. यामध्ये असलेला नैसर्ग क गोडवा रक्तातील साखरेची पातळी संतुलित करण्यास मदत करतो. हाडांचे आरोग्य सुधारण्यासाठी बऱ्याचदा वेगवेगळ्या फळांचे सेवन करण्याचा सल्ला दिला जातो. आज आम्ही तुम्हाला द्राक्ष खाताना कोणत्या गोष्टींची काळजी घ्यावी? द्राक्ष कधी आणि किती प्रमाणात खावीत? याबद्दल सविस्तर माहिती सांगणार आहोत. चला तर जाणून घेऊया.(फोटो सौजन्य – istock)

भारतीय महिलांच्या शरीरात ‘या’ कारणांमुळे जाणवते प्रोटीन आणि इतर घटकांची कमतरता, वारंवार उद्भवतात गंभीर समस्या

शरीरात वाढलेला उच्च रक्तदाब नियंत्रणात ठेवण्यासाठी द्राक्षांचे सेवन करण्याचा सल्ला दिला जातो. हृद्यासंबंधित कोणत्याही गंभीर समस्या उद्भवू नये म्हणून द्राक्ष खावीत. अपचन, पोटात वाढलेला गॅस आणि पचनाच्या इतर सर्वच समस्यांपासून आराम मिळवण्यासाठी द्राक्ष खावीत. पण अतिप्रमाणात द्राक्षांचे सेवन केल्यास शरीराला हानी पोहचण्याची शक्यता असते. त्यामुळे सहज पचन होतील एवढ्याच प्रमाणात द्राक्ष खावी. दिवसभरात खूप जास्त द्राक्ष खाल्ल्यास शरीरावर नकारत्मक परिणाम होतात.

कोणत्याही फळाचे सेवन मर्यादित प्रमाणात करावे. खूप जास्त प्रमाणात फळे खाल्ल्यास रक्तातील साखर झपाट्याने वाढते. द्राक्ष कायमच एक किंवा दीड वाटी एवढीच खावीत. त्यापेक्षा जास्त द्राक्षांचे सेवन करू नये. यामुळे शरीराला हानी पोहचू शकते. जास्त प्रमाणात द्राक्ष खाल्ल्यास आरोग्य बिघडू शकते. आयुर्वेदानुसार पित्त प्रकृतीच्या लोकांनी आंबट फळांचे सेवन करू नये. द्राक्ष कायमच स्वच्छ धुवून खावीत. न धुवता द्राक्षांचे सेवन करू नये. पालक, काकडी, केळी पुदिन्यासोबत स्मूदी बनवून प्यायल्यास पोट सुद्धा भरलेले राहील आणि लवकर भूक लागणार नाही.

सकाळी पोट साफ होत नाही? दिवसभर जडपणा वाटतो? मग दह्यात हा एक पदार्थ मिसळून खा, आतड्यांमधील सर्व घाण होईल साफ

स्वच्छ धुवून घेतलेली द्राक्ष नुसतीच किंवा स्मूदी, ज्यूस बनवून सुद्धा पिऊ शकता. द्राक्ष कायमच दुपारच्या वेळेत किंवा मध्यल्या वेळी भूक लागल्यानंतर खावीत. यामुळे पचनाच्या समस्या उद्भवत नाहीत. गॅस, आंबट ढेकर आणि पचनासंबंधी समस्या उद्भवणाऱ्या लोकांनी कधीही उपाशी पोटी द्राक्ष खाऊ नये. रात्री झोपण्याआधी द्राक्ष खाणे टाळावे. रात्री द्राक्ष खाल्ल्यास ती लवकर पचन होत नाही.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

Web Title: Things to keep in mind while eating sweet and sour grapes know the right time and quantity to consume

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 05, 2026 | 12:13 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

फक्त चवच नाही तर आरोग्याचा खजिना; दररोज खा अननस आणि मिळवा हे 7 आश्चर्यकारक फायदे
1

फक्त चवच नाही तर आरोग्याचा खजिना; दररोज खा अननस आणि मिळवा हे 7 आश्चर्यकारक फायदे

महिलांच्या आरोग्यासाठी वरदान ठरतील Cranberry! जाणून घ्या शरीराला होणारे जादुई फायदे
2

महिलांच्या आरोग्यासाठी वरदान ठरतील Cranberry! जाणून घ्या शरीराला होणारे जादुई फायदे

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Grapes Benefits: आंबट गोड द्राक्ष खाताना घ्या ‘या’ गोष्टींची काळजी, जाणून घ्या कधी आणि किती प्रमाणात करावे द्राक्षांचे सेवन

Grapes Benefits: आंबट गोड द्राक्ष खाताना घ्या ‘या’ गोष्टींची काळजी, जाणून घ्या कधी आणि किती प्रमाणात करावे द्राक्षांचे सेवन

Mar 05, 2026 | 12:13 PM
महाराष्ट्रातील नागरिक लवकरच परतणार मायदेशी; गिरीश महाजनांकडे सरकारने सोपवली ‘ही’ मोठी जबाबदारी

महाराष्ट्रातील नागरिक लवकरच परतणार मायदेशी; गिरीश महाजनांकडे सरकारने सोपवली ‘ही’ मोठी जबाबदारी

Mar 05, 2026 | 12:13 PM
“दक्षिण आफ्रिकेला थेरपीची गरज…” एका पराभवाने जग बदललं! आफ्रिकन क्रिकेटच्या सर्वात मोठ्या चाहत्याने केले सत्य उघड

“दक्षिण आफ्रिकेला थेरपीची गरज…” एका पराभवाने जग बदललं! आफ्रिकन क्रिकेटच्या सर्वात मोठ्या चाहत्याने केले सत्य उघड

Mar 05, 2026 | 12:10 PM
Doomsday Missile: जगाच्या अंतासाठी एकच मिनिट पुरेसा! अमेरिकेने केली हिरोशिमा अणुबॉम्बपेक्षा 20 पट जास्त घातक क्षेपणास्त्र चाचणी

Doomsday Missile: जगाच्या अंतासाठी एकच मिनिट पुरेसा! अमेरिकेने केली हिरोशिमा अणुबॉम्बपेक्षा 20 पट जास्त घातक क्षेपणास्त्र चाचणी

Mar 05, 2026 | 12:00 PM
Mumbai Real Estate: मुंबईत मोठ्या घरांची मागणी वाढली; ५ कोटींपेक्षा महागड्या घरांकडे खरेदीदारांचा कल

Mumbai Real Estate: मुंबईत मोठ्या घरांची मागणी वाढली; ५ कोटींपेक्षा महागड्या घरांकडे खरेदीदारांचा कल

Mar 05, 2026 | 11:57 AM
Pune ZP : पुणे जिल्हा परिषदेत भाजपचा गटनेता कोण? ‘या’ सदस्यांची नावे चर्चेत

Pune ZP : पुणे जिल्हा परिषदेत भाजपचा गटनेता कोण? ‘या’ सदस्यांची नावे चर्चेत

Mar 05, 2026 | 11:56 AM
US-Israel Iran War: ‘माझ्यासोबत, माझी मुलगी देखील…’ युद्धाच्या तणावपूर्ण परिस्थितीत दुबईत अडकली लारा दत्ता

US-Israel Iran War: ‘माझ्यासोबत, माझी मुलगी देखील…’ युद्धाच्या तणावपूर्ण परिस्थितीत दुबईत अडकली लारा दत्ता

Mar 05, 2026 | 11:52 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
MUMBAI : राज्यसभेसाठी मविआतून एकच उमेदवार उभा राहिल – संजय राऊत

MUMBAI : राज्यसभेसाठी मविआतून एकच उमेदवार उभा राहिल – संजय राऊत

Mar 04, 2026 | 03:33 PM
SINDHUDURG : वेताळ बांबर्डे पुलावर मर्सिडीज कार १० फूट दरीत कोसळली

SINDHUDURG : वेताळ बांबर्डे पुलावर मर्सिडीज कार १० फूट दरीत कोसळली

Mar 04, 2026 | 03:29 PM
Sambhajinagar : आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ‘नाक खुपसणं महागात पडेल; संजय शिरसााठांचा राऊतांना टोला

Sambhajinagar : आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ‘नाक खुपसणं महागात पडेल; संजय शिरसााठांचा राऊतांना टोला

Mar 03, 2026 | 07:38 PM
Ahilyanagar : शनिशिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण सुरु

Ahilyanagar : शनिशिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण सुरु

Mar 03, 2026 | 07:25 PM
Solapur : आदिला नदीला नाला होऊ देणार नाही,महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात पर्यावरणप्रेमी आक्रमक

Solapur : आदिला नदीला नाला होऊ देणार नाही,महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात पर्यावरणप्रेमी आक्रमक

Mar 03, 2026 | 07:13 PM
Parbhani : परभणीत महायुतीचा फॉर्म्युला? जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी भाजपच्या हालचालींना वेग

Parbhani : परभणीत महायुतीचा फॉर्म्युला? जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी भाजपच्या हालचालींना वेग

Mar 03, 2026 | 07:07 PM
Jalna : फुलांची उधळण, डफड्यावर ठेका पाहा ; आमदार अर्जुन खोतकरांची अनोखी होळी

Jalna : फुलांची उधळण, डफड्यावर ठेका पाहा ; आमदार अर्जुन खोतकरांची अनोखी होळी

Mar 03, 2026 | 06:44 PM