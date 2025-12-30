Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

ज्योतिषाचार्यांची भविष्यवाणी! जानेवारी 2026 मध्ये फळफळणार 3 राशींचे नशीब, भाग्य, धन, पद आणि सन्मानाचा वर्षाव

जानेवारी २०२६ मध्ये सूर्य, मंगळ, बुध आणि शुक्र मकर राशीत भ्रमण करतील. पंडित नंदकिशोर मुदगल यांच्या मते, हा काळ ३ राशींसाठी अत्यंत शुभ असणार आहे. या राशी नक्की कोणत्या आहेत, जाणून घ्या

Updated On: Dec 30, 2025 | 10:43 AM
जानेवारी महिन्यात चमकणार ३ राशींचे नशीब (फोटो सौजन्य - iStock)

  • ज्योतिषाचार्यांनी केली भविष्यवाणी
  • जानेवारीत ३ राशींचे नशीब चमकणार
  • कोणत्या आहेत या राशी 
२०२५ हे वर्ष आता अंतिम टप्प्यात आहे आणि २०२६ हे नवीन वर्ष अगदी जवळ आले आहे. नवीन वर्ष नेहमीच नवीन आशा, नवीन संधी आणि नवीन सुरुवातीचे संकेत घेऊन येते. वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार, २०२६ ची सुरुवात विशेषतः शुभ मानली जाते कारण पहिल्या महिन्यात, जानेवारीमध्ये, अनेक प्रमुख ग्रह त्यांच्या राशीतून संक्रमण करतील. या ग्रहांच्या हालचालीमुळे अनेक राशींच्या जीवनात सकारात्मक बदल होतील. कोणते ग्रह संक्रमण करतील आणि कोणत्या ग्रहांचे भाग्य चमकेल? देवघर ज्योतिष्यांकडून जाणून घेऊया.

देवघरमधील ज्योतिषी काय म्हणतात ते जाणून घ्या

एका हिंदी संकेतस्थळाशी झालेल्या संभाषणात, देवघरमधील पागलबाबा आश्रम येथील मुद्गल ज्योतिष केंद्राचे प्रसिद्ध ज्योतिषी पंडित नंदकिशोर मुद्गल यांनी सांगितले की, जानेवारी २०२६ मध्ये एकूण चार प्रमुख ग्रह त्यांच्या राशीतून संक्रमण करतील. प्रथम, ग्रहांचा राजा सूर्य त्याच्या राशीतून संक्रमण करेल आणि १४ जानेवारी रोजी मकर राशीत प्रवेश करेल. सूर्याचा मकर राशीत प्रवेश अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो, कारण त्याला मकर संक्रांती म्हणतात. या दिवसापासून सूर्य उत्तरेकडे जातो, ज्यामुळे शुभ कार्यांची सुरुवात होते. सूर्याचे हे संक्रमण आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता आणि आदर वाढण्याचे संकेत देते.

यानंतर, ग्रहांचा अधिपती मंगळदेखील मकर राशीत संक्रमण करेल. १७ जानेवारी रोजी, बुद्धिमत्ता, व्यवसाय आणि वाणीसाठी जबाबदार असलेला बुध ग्रह देखील मकर राशीत प्रवेश करेल. जानेवारीच्या शेवटी, संपत्ती, आनंद आणि समृद्धी देणारा ग्रह शुक्र देखील मकर राशीत प्रवेश करेल. याचा मेष, मकर आणि कुंभ या तीन राशींवर खूप सकारात्मक परिणाम होईल.

Baba Vanga Predictions 2026: तिसऱ्या महायुद्धाच्या चेतावणीपासून एलियनच्या संपर्कापर्यंत! जागतिक राजकारणावर काय होणार परिणाम?

मेष राशीला त्यांच्या कारकिर्दीतील चांगली बातमी मिळेल

जानेवारी महिना, नवीन वर्ष, मेष राशीसाठी अत्यंत सकारात्मक असेल. त्यामुळे, तुम्हाला तुमच्या कामात आणि व्यवसायात प्रगतीचा अनुभव येईल. नोकरी करणाऱ्यांना वाढ, बोनस किंवा पदोन्नतीची चांगली बातमी मिळू शकते. व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी, हा काळ नवीन सौदे, भागीदारी आणि नफ्याचा असेल. नवीन उपक्रम सुरू करण्यासाठी हा अनुकूल काळ आहे. या काळात तुमच्या वडिलांसोबतचे तुमचे नाते दृढ होईल.

मकर राशीच्या लोकांसाठी महिना कसा असेल 

नवीन वर्षात जानेवारी महिना मकर राशीच्या लोकांसाठी अत्यंत सकारात्मक राहणार आहे. सर्व प्रमुख ग्रह मकर राशीत भ्रमण करत आहेत. अनपेक्षित आर्थिक लाभ अपेक्षित आहेत. कौटुंबिक सुखसोयी आणि सुखसोयी उपलब्ध होतील. नवीन संधी निर्माण होतील. तुमची आर्थिक परिस्थिती सुधारेल. तुम्ही इतरांवर लक्षणीय प्रभाव पाडाल. नोकरी शोधणाऱ्यांना त्यांची स्वप्ने पूर्ण होऊ शकतात. तुम्ही कोणताही नवीन उपक्रम सुरू करू शकता.

कुंभ राशीच्या लोकांना व्यवसायातून फायदा होईल

नवीन वर्ष २०२६ मध्ये जानेवारी महिना कुंभ राशीच्या लोकांसाठी अत्यंत सकारात्मक राहणार आहे. आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता आहे. तुमची कीर्ती आणि प्रतिष्ठा वाढेल. तुमची प्रतिष्ठा दूरवर पसरेल. दागिन्यांशी संबंधित व्यवसायात सहभागी असलेल्यांना लक्षणीय आर्थिक लाभ होईल. तुमचा व्यवसाय भरभराटीला येईल. तुम्हाला आवश्यक असलेली प्रत्येक गोष्ट उपलब्ध असेल. नशीब तुम्हाला साथ देईल. कामावर तुमची प्रशंसा मिळू शकते. पदोन्नतीदेखील शक्य आहे.

Astro Tips: जन्मकुंडलीतील ग्रहदोष कसे कमी कराल? जाणून घ्या ज्योतिषशास्त्रीय उपाय

टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra.com या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.

Published On: Dec 30, 2025 | 10:43 AM

