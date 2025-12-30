ज्योतिषाचार्यांची भविष्यवाणी! जानेवारी 2026 मध्ये फळफळणार 3 राशींचे नशीब, भाग्य, धन, पद आणि सन्मानाचा वर्षाव

देवघरमधील ज्योतिषी काय म्हणतात ते जाणून घ्या
एका हिंदी संकेतस्थळाशी झालेल्या संभाषणात, देवघरमधील पागलबाबा आश्रम येथील मुद्गल ज्योतिष केंद्राचे प्रसिद्ध ज्योतिषी पंडित नंदकिशोर मुद्गल यांनी सांगितले की, जानेवारी २०२६ मध्ये एकूण चार प्रमुख ग्रह त्यांच्या राशीतून संक्रमण करतील. प्रथम, ग्रहांचा राजा सूर्य त्याच्या राशीतून संक्रमण करेल आणि १४ जानेवारी रोजी मकर राशीत प्रवेश करेल. सूर्याचा मकर राशीत प्रवेश अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो, कारण त्याला मकर संक्रांती म्हणतात. या दिवसापासून सूर्य उत्तरेकडे जातो, ज्यामुळे शुभ कार्यांची सुरुवात होते. सूर्याचे हे संक्रमण आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता आणि आदर वाढण्याचे संकेत देते.
यानंतर, ग्रहांचा अधिपती मंगळदेखील मकर राशीत संक्रमण करेल. १७ जानेवारी रोजी, बुद्धिमत्ता, व्यवसाय आणि वाणीसाठी जबाबदार असलेला बुध ग्रह देखील मकर राशीत प्रवेश करेल. जानेवारीच्या शेवटी, संपत्ती, आनंद आणि समृद्धी देणारा ग्रह शुक्र देखील मकर राशीत प्रवेश करेल. याचा मेष, मकर आणि कुंभ या तीन राशींवर खूप सकारात्मक परिणाम होईल.
मेष राशीला त्यांच्या कारकिर्दीतील चांगली बातमी मिळेल
जानेवारी महिना, नवीन वर्ष, मेष राशीसाठी अत्यंत सकारात्मक असेल. त्यामुळे, तुम्हाला तुमच्या कामात आणि व्यवसायात प्रगतीचा अनुभव येईल. नोकरी करणाऱ्यांना वाढ, बोनस किंवा पदोन्नतीची चांगली बातमी मिळू शकते. व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी, हा काळ नवीन सौदे, भागीदारी आणि नफ्याचा असेल. नवीन उपक्रम सुरू करण्यासाठी हा अनुकूल काळ आहे. या काळात तुमच्या वडिलांसोबतचे तुमचे नाते दृढ होईल.
मकर राशीच्या लोकांसाठी महिना कसा असेल
नवीन वर्षात जानेवारी महिना मकर राशीच्या लोकांसाठी अत्यंत सकारात्मक राहणार आहे. सर्व प्रमुख ग्रह मकर राशीत भ्रमण करत आहेत. अनपेक्षित आर्थिक लाभ अपेक्षित आहेत. कौटुंबिक सुखसोयी आणि सुखसोयी उपलब्ध होतील. नवीन संधी निर्माण होतील. तुमची आर्थिक परिस्थिती सुधारेल. तुम्ही इतरांवर लक्षणीय प्रभाव पाडाल. नोकरी शोधणाऱ्यांना त्यांची स्वप्ने पूर्ण होऊ शकतात. तुम्ही कोणताही नवीन उपक्रम सुरू करू शकता.
कुंभ राशीच्या लोकांना व्यवसायातून फायदा होईल
नवीन वर्ष २०२६ मध्ये जानेवारी महिना कुंभ राशीच्या लोकांसाठी अत्यंत सकारात्मक राहणार आहे. आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता आहे. तुमची कीर्ती आणि प्रतिष्ठा वाढेल. तुमची प्रतिष्ठा दूरवर पसरेल. दागिन्यांशी संबंधित व्यवसायात सहभागी असलेल्यांना लक्षणीय आर्थिक लाभ होईल. तुमचा व्यवसाय भरभराटीला येईल. तुम्हाला आवश्यक असलेली प्रत्येक गोष्ट उपलब्ध असेल. नशीब तुम्हाला साथ देईल. कामावर तुमची प्रशंसा मिळू शकते. पदोन्नतीदेखील शक्य आहे.
