मोठी बातमी! ट्रम्प यांनी रशियाकडून तेल खरेदीमुळे लावलेला जाचक करही हटवला; भारतीय व्यापाऱ्यांसाठी अच्छे दिन?

Trump Tariff कमी केल्याच्या घोषणेवर PM Modi यांची पहिली प्रतिक्रिया, ‘जेव्हा दोन मोठ्या अर्थव्यवस्था….’
काही दिवसांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) आणि डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी भारत आणि अमेरिकेच्या व्यापार कराराबाबत घोषणा केली होती. यावेळी ट्रम्प यांनी भारतावरील कर २५% टक्क्यावरुन १८% केला होता. यामुळे भारतीय व्यापाऱ्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला होता. दरम्यान आता ट्रम्प यांनी भारतीय आयातींवरील अतिरिक्त २५% दंडात्मक करही रद्द केला आहे. ट्रम्प यांनी हा कर (Tariff) भारताच्या रशियाकडून तेल खरेदीमुळे लावला होता. त्यांच्या मते भारत रशियाकडून तेल खरेदी करुन रशिया युक्रेन युद्धाला अप्रत्यक्षपणे निधी देत होता.
ट्रम्प यांच्या या निर्णयामुळे भारत आणि अमेरिकेतील तणाव निवळण्यास अधिक मदत होणार आहेत. तसेच भारतीय व्यापाऱ्यांनाही दिलास मिळणार आहे. हा दंडात्मक कर हटल्याने भारताच्या कापड, निर्यातील चालना मिळणार आहे. तसेच चामड्याच्या वस्तू, रसायने, दागिने हिरे या क्षेत्रातील निर्यातदारांनाही मोठा फायदा होणार आहे. या निर्णयामुळे ३० ट्रिलियन डॉलरच्या अमेरिकन बाजारपेठेत भारतीय शेतकऱ्यांना प्रवेश मिळणार आहे.
Great news for India and USA!We have agreed on a framework for an Interim Trade Agreement between our two great nations. I thank President Trump for his personal commitment to robust ties between our countries. This framework reflects the growing depth, trust and dynamism of… https://t.co/zs1ZLzamhd — Narendra Modi (@narendramodi) February 7, 2026
भारत, EU आणि UK रुसलेल्या देशांची समजून काढण्यास सरसावले Trump, क्रिटिकल मिनरल्सवर चीनविरोधात सिक्रेट प्लानिंग