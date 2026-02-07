Ajit Pawar Plane crash: अजित पवारांसाठी ते विमान कुणी निवडलं, कुणाच्या सांगण्यावरून दौरा..? CID च्या तपासाला वेग

२८ जानेवारीच्या बारामती दौऱ्याचे नियोजन नेमके कोणी केले आणि विमानाची निवड कशी झाली, यावर सीआयडीने प्रश्नांची सरबत्ती केली. २७ जानेवारीच्या रात्री मंत्रालयात किंवा निवासस्थानी कोणत्या महत्त्वाच्या चर्चा झाल्या, याकडे तपासाचा मुख्य रोख होता. खासगी सचिवांकडून मिळालेली माहिती आणि विमानाचा ‘ब्लॅक बॉक्स’ यातील तांत्रिक तपशीलांची आता सांगड घातली जाणार आहे. अजित पवारांच्या अपघाताबाबत राजकीय वर्तुळातून विविध शंका उपस्थित केल्या जात असल्याने, सीआयडी आता तांत्रिक बिघाड की घातपात, या दोन्ही शक्यतांची सखोल पडताळणी करत आहे. विमान जमीनीवर आदळण्या पूर्वी त्याचा मार्ग आणि त्यानंतर झालेले ५ स्फोट यांमधील विसंगती शोधण्याचे आव्हान आता सीआयडी’समोर असणार आहे.
अजित पवारांच्या अपघात हा अपघात नसून घातपात असावा, असा संशय आमदार अमोल मिटकरी, शरद पवार गटाचे खासदार बजरंग सोनवणे यांसारख्या नेत्यांनी उपस्थित केला आहे. या बाजूनेही CIDचा तपास सुरू आहे. अजित पवार यांच्या बारामती विमानतळावर झालेला अपघात हा केवळ तांत्रिक बिघाड आहे की काही षडयंत्रातून त्यांच्या विमानाचा अपघात घडवून आणला असावा, याचा तपास सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर अजित पवार यांचे काही निकटवर्तीय नेते आणि पदाधिकाऱ्यांची चौकशी केली जात आहे.
अजित पवार यांच्या विमान अपघाताचा छडा लावण्यासाठी सीआयडीने आता तपासाची व्याप्ती वाढवली असून, हा तपास तीन महत्त्वाच्या टप्प्यांत विभागला आहे. तांत्रिक विश्लेषण आणि फॉरेन्सिक पुराव्यांच्या आधारे अपघाताचे नेमके कारण स्पष्ट होणार आहे.
टप्पा १: तांत्रिक डेटा विश्लेषण विमानाचा ब्लॅक बॉक्स (Black Box) ताब्यात घेऊन त्यातील डेटा तपासला जात आहे. यामध्ये विमानाचा वेग, उंची, इंजिनचे तापमान आणि वैमानिकांमधील शेवटच्या क्षणाचे संभाषण यांचे सखोल विश्लेषण केले जाणार आहे.
टप्पा २: फॉरेन्सिक तपासणी विमानाचे अवशेष प्रयोगशाळेत (Lab) पाठवण्यात आले आहेत. तिथे आगीचे नेमके कारण आणि स्फोटाचे स्वरूप काय होते, याची शास्त्रीय पद्धतीने पडताळणी केली जाईल.
टप्पा ३: अंतिम निष्कर्ष तिसऱ्या आणि अंतिम टप्प्यात मानवी चूक, तांत्रिक बिघाड किंवा बाह्य हस्तक्षेप (घातपात) यापैकी कोणत्या कारणाने अपघात झाला, याचा सविस्तर अहवाल सीआयडी तयार करणार आहे.