Mumbai Crime: मालाडमध्ये शाळेत धक्कादायक प्रकार; शिपायाकडून 5 वर्षीय चिमुकलीशी गैरवर्तन, दोघांवर गुन्हा दाखल

मुंबईच्या मालाडमध्ये शाळेतील शिपायाने ५ वर्षीय मुलीशी गैरवर्तन केल्याचा आरोप समोर आला आहे. पालकांच्या तक्रारीनंतर शिपाई व सीईओवर POCSO अंतर्गत गुन्हा दाखल झाला असून परिसरात संतापाची लाट उसळली आहे.

Updated On: Feb 07, 2026 | 09:25 AM
  • शाळेतील शिपायाकडून अल्पवयीन मुलीशी गैरवर्तनाचा गंभीर आरोप
  • पालकांच्या तक्रारीनंतर शिपाई व सीईओविरोधात POCSO अंतर्गत गुन्हा
  • घटनेनंतर नागरिक व पालकांमध्ये तीव्र संताप, तपास सुरू
मुंबई: मुंबईच्या मालंडमधून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. मालाड परिसरातील एका शाळेत पाच वर्षाच्या चिमुकलीशी शाळेतील शिपायाने गैरवर्तन करण्यात आल्याचे समोर आले आहे.मिळालेल्या माहितीनुसार आरोपी शिपायाने अल्पवयीन मुलीला जीवे मारण्याची धमकी देत तिच्याशी गैरकृत्य केले. या घटनेने परिसरात तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. हा प्रकार उघडकीस आल्यांनतर पालकांनी तात्काळ शाळा प्रशासनाकडे तक्रार केली. मात्र आरोपींबाबत कोणतीही स्पष्ट माहिती देण्यास शाळा प्रशासनाने टाळाटाळ केल्याचा आरोप पालकांनी केला आहे.

शाळेच्या सीईओने पीडितेच्या पालकांवर दमदाटी

पीडित चिमुकलीच्या पालकांवर दमदाटी केल्याचा आरोप पालकांनी केला आहे. शाळेच्या बदनामीच्या हेतूने शाळेच्या सीईओ यांनी प्रकरण बाहेर न आणण्यासाठी दमदाटी केळ्याचा आरोप केला. या प्रकरणी मुलीच्या पालकांनी दिलेल्या तक्रारीनंतर शाळेचा शिपाई अनिल पांचाळ (३०), आणि शाळेचा सी ई ओ अनंत यज्ञीक (६५) यांच्या विरोधात पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे.

मालाड पोलिसांनी दोघांवर कलम 74, 351(2) बी.एन.एस.2023 सह कलम 10, 17, 21(2) बालकांचे लैगिक अपराधांपासून बालकांचे संरक्षण अधिनियम 2012 अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. या घटनेमुळे परिसरातील शाळा प्रशासना विरोधात नागरिकांमध्ये संतापाची लाट आहे.शाळांमधील मुलांच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: घटना कुठे घडली?

    Ans: मुंबईतील मालाड परिसरातील एका शाळेत.

  • Que: कोणावर गुन्हा दाखल झाला आहे?

    Ans: शाळेचा शिपाई आणि शाळेचे सीईओ यांच्यावर.

  • Que: कोणत्या कायद्यांखाली कारवाई झाली?

    Ans: भारतीय न्याय संहिता आणि POCSO कायद्यांतर्गत गुन्हा नोंद.

Published On: Feb 07, 2026 | 09:25 AM

