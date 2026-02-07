Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Sports »
  • Kohli And Rohit Excluded From Bcci Central Contract Shubman Gill And All These Three Players Now At The Top Position

कोहली आणि रोहित यांना BCCI Central Contract मधून वगळले का? शुभमन गिल आणि हे तीनही खेळाडू आता अव्वल स्थानावर

बीसीसीआयने कोहली आणि रोहित यांना ए+ श्रेणीतून काढून टाकले आहे आणि त्यांना बी श्रेणीत ठेवले आहे. बीसीसीआयने ए+ श्रेणी काढून टाकण्याचा निर्णय देखील घेतला आहे. 

Updated On: Feb 07, 2026 | 09:36 AM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Follow Us:
Follow Us:

टीम इंडियाचे दोन स्टार खेळाडू विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांना २०२५-२६ च्या बीसीसीआयच्या वार्षिक करारातून वगळण्यात आले आहे. आतापर्यंत हे दोन्ही दिग्गज खेळाडू ए+ श्रेणीत होते, परंतु टी-२० आणि कसोटी क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतल्यानंतर त्यांना बीसीसीआयच्या केंद्रीय करारातही नुकसान सहन करावे लागले आहे. दैनिक जागरणमधील वृत्तानुसार, बीसीसीआयने कोहली आणि रोहित यांना ए+ श्रेणीतून काढून टाकले आहे आणि त्यांना बी श्रेणीत ठेवले आहे. बीसीसीआयने ए+ श्रेणी काढून टाकण्याचा निर्णय देखील घेतला आहे. 

प्रत्यक्षात, फक्त तेच खेळाडू या श्रेणीत येतात जे तिन्ही स्वरूपात खेळतात. क्रिकेटच्या व्यस्त वेळापत्रकामुळे कोणताही खेळाडू तिन्ही स्वरूपात सतत खेळत नाही. बीसीसीआयच्या केंद्रीय करारातून ए+ श्रेणी काढून टाकल्यानंतर, पुरुष खेळाडूंना आता तीन श्रेणींमध्ये विभागले गेले आहे: ए, बी आणि सी. शीर्ष श्रेणीमध्ये आता कसोटी आणि एकदिवसीय कर्णधार शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह आणि टी-२० क्रिकेटमधून निवृत्त झालेला रवींद्र जडेजा यांचा समावेश आहे.

T20 World Cup 2026 चा पहिला सामना कधी आणि कुठे पाहता येणार? PAK vs NED आमनेसामने, वाचा सविस्तर तपशील

विराट आणि रोहितसह, टी-२० कर्णधार सूर्यकुमार यादवचाही श्रेणी बी मध्ये समावेश आहे आणि श्रेणी बी मध्ये वॉशिंग्टन सुंदर, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या आणि ऋषभ पंत यांचा समावेश आहे. श्रेणी बी मध्ये ११ खेळाडू आहेत, तर श्रेणी सी मध्ये अभिषेक शर्मा, वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल आणि इतर खेळाडूंचा समावेश आहे.

मागील रचनेनुसार, ग्रेड A+ ची किंमत वार्षिक ७ कोटी रुपये, ग्रेड A ची किंमत ५ कोटी रुपये, ग्रेड B ची किंमत ३ कोटी रुपये आणि ग्रेड C ची किंमत १ कोटी रुपये होती. तथापि, नवीन पेमेंट सिस्टम काय असेल हे अद्याप माहित नाही, कारण A+ श्रेणी काढून टाकण्यात आली आहे.

२०२५-२६ साठी बीसीसीआयचा केंद्रीय करार

अ श्रेणी: शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह आणि रवींद्र जडेजा.

ब श्रेणी: विराट कोहली, रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, ऋषभ पंत, केएल राहुल, हार्दिक पंड्या, वॉशिंग्टन सुंदर, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, यशस्वी जैस्वाल आणि श्रेयस अय्यर.

C श्रेणी: अक्षर पटेल, शिवम दुबे, वरुण चक्रवर्ती, अभिषेक शर्मा, रिंकू सिंग, तिलक वर्मा, अर्शदीप सिंग, संजू सॅमसन, नितीश कुमार रेड्डी, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाश दीप, ध्रुव जुरेल, हर्षित राणा, साई सुदर्शन, रवी बिश्नोई आणि रुतुराज गायकवाड.

Web Title: Kohli and rohit excluded from bcci central contract shubman gill and all these three players now at the top position

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 07, 2026 | 09:36 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

T20 World Cup 2026 चा पहिला सामना कधी आणि कुठे पाहता येणार? PAK vs NED आमनेसामने, वाचा सविस्तर तपशील
1

T20 World Cup 2026 चा पहिला सामना कधी आणि कुठे पाहता येणार? PAK vs NED आमनेसामने, वाचा सविस्तर तपशील

मोहम्मद कैफ ते आयुष म्हात्रे, ज्यांच्या नेतृत्वात भारताने U19 World Cup वर कोरलं आपलं नाव
2

मोहम्मद कैफ ते आयुष म्हात्रे, ज्यांच्या नेतृत्वात भारताने U19 World Cup वर कोरलं आपलं नाव

‘वय हा माझ्यासाठी निकष…’ रोहित-कोहलीच्या 2027 च्या विश्वचषकात खेळण्याबाबत एमएस धोनीचे मोठे विधान 
3

‘वय हा माझ्यासाठी निकष…’ रोहित-कोहलीच्या 2027 च्या विश्वचषकात खेळण्याबाबत एमएस धोनीचे मोठे विधान 

Nagpur: नागपूर मध्यवर्ती कारागृहात विभागीय क्रीडा स्पर्धेला प्रारंभ; ११ कारागृहांतील २२६ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा सहभाग
4

Nagpur: नागपूर मध्यवर्ती कारागृहात विभागीय क्रीडा स्पर्धेला प्रारंभ; ११ कारागृहांतील २२६ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा सहभाग

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
कोहली आणि रोहित यांना BCCI Central Contract मधून वगळले का? शुभमन गिल आणि हे तीनही खेळाडू आता अव्वल स्थानावर

कोहली आणि रोहित यांना BCCI Central Contract मधून वगळले का? शुभमन गिल आणि हे तीनही खेळाडू आता अव्वल स्थानावर

Feb 07, 2026 | 09:36 AM
Mumbai Crime: मालाडमध्ये शाळेत धक्कादायक प्रकार; शिपायाकडून 5 वर्षीय चिमुकलीशी गैरवर्तन, दोघांवर गुन्हा दाखल

Mumbai Crime: मालाडमध्ये शाळेत धक्कादायक प्रकार; शिपायाकडून 5 वर्षीय चिमुकलीशी गैरवर्तन, दोघांवर गुन्हा दाखल

Feb 07, 2026 | 09:25 AM
Ajit Pawar Plane crash: अजित पवारांसाठी ते विमान कुणी निवडलं, कुणाच्या सांगण्यावरून दौरा..? CID च्या तपासाला वेग

Ajit Pawar Plane crash: अजित पवारांसाठी ते विमान कुणी निवडलं, कुणाच्या सांगण्यावरून दौरा..? CID च्या तपासाला वेग

Feb 07, 2026 | 09:22 AM
मोठी बातमी! ट्रम्प यांनी रशियाकडून तेल खरेदीमुळे लावलेला जाचक करही हटवला; भारतीय व्यापाऱ्यांसाठी अच्छे दिन?

मोठी बातमी! ट्रम्प यांनी रशियाकडून तेल खरेदीमुळे लावलेला जाचक करही हटवला; भारतीय व्यापाऱ्यांसाठी अच्छे दिन?

Feb 07, 2026 | 09:16 AM
Periodic Table Day: ‘राष्ट्रीय आवर्त सारणी दिन’ ही विज्ञानाची बाराखडी; वाचा रसायनशास्त्रातील या ‘जादूई’ तक्त्याचा रंजक इतिहास

Periodic Table Day: ‘राष्ट्रीय आवर्त सारणी दिन’ ही विज्ञानाची बाराखडी; वाचा रसायनशास्त्रातील या ‘जादूई’ तक्त्याचा रंजक इतिहास

Feb 07, 2026 | 09:03 AM
Free Fire Max: प्लेअर्सना फ्री मिळणार 1600 गोल्ड! क्लेम करण्यासाठी फॉलो कराव्या लागतील या स्टेप्स

Free Fire Max: प्लेअर्सना फ्री मिळणार 1600 गोल्ड! क्लेम करण्यासाठी फॉलो कराव्या लागतील या स्टेप्स

Feb 07, 2026 | 08:58 AM
वनस्पती शोधण्यासाठी महाराज डोंगराकडे गेले नंतर 200 फूट दरीत कोसळले; उपचाराअभावी मृत्यू

वनस्पती शोधण्यासाठी महाराज डोंगराकडे गेले नंतर 200 फूट दरीत कोसळले; उपचाराअभावी मृत्यू

Feb 07, 2026 | 08:48 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
पाली भाषा भवनाचा निधी कुठे वळवला जातोय? मुंबई विद्यापीठाची भूमिका काय?

पाली भाषा भवनाचा निधी कुठे वळवला जातोय? मुंबई विद्यापीठाची भूमिका काय?

Feb 06, 2026 | 07:29 PM
Navi Mumbai | दहावी-बारावी परीक्षार्थ्यांसाठी ठाणे वाहतूक पोलिसांचे ‘रायडर्स’ सज्ज

Navi Mumbai | दहावी-बारावी परीक्षार्थ्यांसाठी ठाणे वाहतूक पोलिसांचे ‘रायडर्स’ सज्ज

Feb 06, 2026 | 07:11 PM
Ramdas Kadam: “अजित दादांची स्मशानातली राख देखील विझली नव्हती…”, कदमांचा सुनील तटकरेंवर गंभीर आरोप

Ramdas Kadam: “अजित दादांची स्मशानातली राख देखील विझली नव्हती…”, कदमांचा सुनील तटकरेंवर गंभीर आरोप

Feb 06, 2026 | 11:59 AM
“ना खाऊंगा ना खाने दूंगा म्हणणारे पंतप्रधान भ्रष्टाचाऱ्यांना पक्षांमध्ये घेत आहेत “;ठाकरे गटाच्या खासदारातची टीका

“ना खाऊंगा ना खाने दूंगा म्हणणारे पंतप्रधान भ्रष्टाचाऱ्यांना पक्षांमध्ये घेत आहेत “;ठाकरे गटाच्या खासदारातची टीका

Feb 05, 2026 | 07:32 PM
Kolhapur : आझाद मैदानावर 10 मार्चला होणार शासन चित्तशुद्धी गाथा पारायण आंदोलन

Kolhapur : आझाद मैदानावर 10 मार्चला होणार शासन चित्तशुद्धी गाथा पारायण आंदोलन

Feb 05, 2026 | 07:23 PM
Kolhapur Nitesh Rane : “शिंदे गट, काँग्रेस किंवा ठाकरे गटाला मतदान करून उपयोग नाही” – नितेश राणे

Kolhapur Nitesh Rane : “शिंदे गट, काँग्रेस किंवा ठाकरे गटाला मतदान करून उपयोग नाही” – नितेश राणे

Feb 05, 2026 | 07:15 PM
Sangli ZP Election – तासगाव तालुक्यात शरदचंद्र पवार गट यशस्वी होणार; कार्यकर्त्यांना व्यक्त केला विश्वास

Sangli ZP Election – तासगाव तालुक्यात शरदचंद्र पवार गट यशस्वी होणार; कार्यकर्त्यांना व्यक्त केला विश्वास

Feb 05, 2026 | 07:10 PM