कोहली आणि रोहित यांना BCCI Central Contract मधून वगळले का? शुभमन गिल आणि हे तीनही खेळाडू आता अव्वल स्थानावर

टीम इंडियाचे दोन स्टार खेळाडू विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांना २०२५-२६ च्या बीसीसीआयच्या वार्षिक करारातून वगळण्यात आले आहे. आतापर्यंत हे दोन्ही दिग्गज खेळाडू ए+ श्रेणीत होते, परंतु टी-२० आणि कसोटी क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतल्यानंतर त्यांना बीसीसीआयच्या केंद्रीय करारातही नुकसान सहन करावे लागले आहे. दैनिक जागरणमधील वृत्तानुसार, बीसीसीआयने कोहली आणि रोहित यांना ए+ श्रेणीतून काढून टाकले आहे आणि त्यांना बी श्रेणीत ठेवले आहे. बीसीसीआयने ए+ श्रेणी काढून टाकण्याचा निर्णय देखील घेतला आहे.
प्रत्यक्षात, फक्त तेच खेळाडू या श्रेणीत येतात जे तिन्ही स्वरूपात खेळतात. क्रिकेटच्या व्यस्त वेळापत्रकामुळे कोणताही खेळाडू तिन्ही स्वरूपात सतत खेळत नाही. बीसीसीआयच्या केंद्रीय करारातून ए+ श्रेणी काढून टाकल्यानंतर, पुरुष खेळाडूंना आता तीन श्रेणींमध्ये विभागले गेले आहे: ए, बी आणि सी. शीर्ष श्रेणीमध्ये आता कसोटी आणि एकदिवसीय कर्णधार शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह आणि टी-२० क्रिकेटमधून निवृत्त झालेला रवींद्र जडेजा यांचा समावेश आहे.
विराट आणि रोहितसह, टी-२० कर्णधार सूर्यकुमार यादवचाही श्रेणी बी मध्ये समावेश आहे आणि श्रेणी बी मध्ये वॉशिंग्टन सुंदर, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या आणि ऋषभ पंत यांचा समावेश आहे. श्रेणी बी मध्ये ११ खेळाडू आहेत, तर श्रेणी सी मध्ये अभिषेक शर्मा, वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल आणि इतर खेळाडूंचा समावेश आहे.
मागील रचनेनुसार, ग्रेड A+ ची किंमत वार्षिक ७ कोटी रुपये, ग्रेड A ची किंमत ५ कोटी रुपये, ग्रेड B ची किंमत ३ कोटी रुपये आणि ग्रेड C ची किंमत १ कोटी रुपये होती. तथापि, नवीन पेमेंट सिस्टम काय असेल हे अद्याप माहित नाही, कारण A+ श्रेणी काढून टाकण्यात आली आहे.
अ श्रेणी: शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह आणि रवींद्र जडेजा.
ब श्रेणी: विराट कोहली, रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, ऋषभ पंत, केएल राहुल, हार्दिक पंड्या, वॉशिंग्टन सुंदर, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, यशस्वी जैस्वाल आणि श्रेयस अय्यर.
C श्रेणी: अक्षर पटेल, शिवम दुबे, वरुण चक्रवर्ती, अभिषेक शर्मा, रिंकू सिंग, तिलक वर्मा, अर्शदीप सिंग, संजू सॅमसन, नितीश कुमार रेड्डी, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाश दीप, ध्रुव जुरेल, हर्षित राणा, साई सुदर्शन, रवी बिश्नोई आणि रुतुराज गायकवाड.