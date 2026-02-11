Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Palmistry: पुरुष आणि स्त्रियांच्या हातावरील या 3 रेषा दर्शवतात संपत्ती आणि आनंद

तळहातावरील प्रत्येक रेषेचा अर्थ हा वेगवेगळा असतो. मनगटावरील रेषेचा संबंध जीवनाशी संबंधित असतो. पुरुष आणि स्त्रियांच्या मनगटावरील रेषांची संख्या आणि अर्थ वेगवेगळा असतो. हातांवरील रेषेचा अर्थ जाणून घ्या

Updated On: Feb 11, 2026 | 01:35 PM
  • पुरुष आणि स्त्रियांच्या हातावरील रेषा
  • मणिबंध रेषेचे वैशिष्ट्य
  • मणिबंध रेषा दर्शवते संपत्ती आणि आनंद
 

 

हातांवरील रेषा व्यक्तीच्या जीवनाबद्दल आणि व्यक्तिमत्त्वाबद्दल अनेक गोष्टी उघड करतात. हातांवरील रेषांसोबतच, मनगटांवरील रेषा, ज्यांना मणिबंध रेषा म्हणून ओळखले जाते, त्या देखील महत्त्वाच्या आहेत. हस्तरेखाशास्त्रानुसार, मनगटावरील रेषा विशेष महत्त्वाच्या आहेत. त्या व्यक्तीला जीवनात कोणते यश आणि उपलब्धी मिळतील हे देखील दर्शवतात. हस्तरेषाशास्त्रातील मणिबंध रेषांचे महत्त्व जाणून घेऊया.

पुरुष आणि महिलांच्या हातावर किती मणिबंध रेषा असतात

हस्तरेषाशास्त्रानुसार, पुरुष आणि महिलांच्या मनगटावरील या रेषांचे हस्तरेषाशास्त्रात वेगवेगळे महत्त्व आहे. पुरुषांच्या मनगटावर तीन मणिबंध रेषा असतात तर महिलांच्या मनगटावर दोन रेषा असतात. पुरुषांच्या हातातील तीन रेषांना धन रेषा, व्यवसाय रेषा आणि धर्म रेषा म्हणतात. तर महिलांच्या हातातील दोन रेषांना सौभाग्य रेषा आणि संतती सुख रेषा म्हणतात.

मणिबंध रेषांचे महत्त्व

ज्या पुरुषाच्या हातावर तीन रेषा असतात ती चांगली मानली जाते. हस्तरेषाशास्त्रानुसार, जर एखाद्या पुरुषाच्या मनगटावर फक्त दोनच रेषा असतील तर ते चांगले मानले जात नाही. जर एखाद्या महिलेच्या हातावर फक्त एकच रेषा असेल तर हे देखील वाईट मानले जाते. असे मानले जाते की जर एखाद्या महिलेच्या मनगटावर दोन मणिबंध रेषा असल्यास तिला सौभाग्य मिळते आणि मुलांचे सुखही मिळते, पण जर एखाद्या महिलेची एकच रेषा असेल तर तिला दुर्दैव मिळते. पण, मुले होण्यात काही समस्यांना तोंड द्यावे लागते.

मणिबंधाशी संबंधित वैशिष्ट्ये

हस्तरेखाशास्त्रानुसार ज्या लोकांच्या हातावर साखळीसारख्या मणिबंध रेषा असतील तर अशा व्यक्तीला जीवनात अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते.

जर मनगट रेषेच्या वर त्रिकोण तयार झाला तर अशा व्यक्तीला वृद्धापकाळात धन आणि आदर मिळतो.

जर मणिबंध रेषेच्या वर तारा असेल तर अशा लोकांना अनोळखी व्यक्तीच्या मदतीने पैसे मिळतात.

जर मनगटावर क्रॉस चिन्ह असल्यास त्या व्यक्तीला जीवनात अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागू शकते.

मनगटावरील रेषा दीर्घायुष्याचे मूल्यांकन करण्यासाठी देखील वापरल्या जातात. हस्तरेषाशास्त्रानुसार, जर एखाद्या पुरुषाच्या मनगटावर तिन्ही मनगटाच्या रेषा असतील तर तो दीर्घायुषी असण्याची शक्यता असते. त्याचवेळी, जर चार रेषा असतील तर आरोग्याशी संबंधित समस्या उद्भवू शकतात.

या रेषेमुळे होऊ शकतो आर्थिक लाभ

हस्तरेखाशास्त्रानुसार, मनगटाच्या रेषेतून एखादी रेषा निघून मंगळाच्या ठिकाणी गेली तर अशा व्यक्तीला चांगला आर्थिक फायदा होण्याची शक्यता असते.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Frequently Asked Questions

  • Que: हस्तरेषाशास्त्रानुसार कोणत्या 3 रेषा संपत्ती आणि आनंद दर्शवतात?

    Ans: भाग्यरेषा (Fate Line), सूर्यरेषा (Sun Line) आणि जीवनरेषा (Life Line) या तीन रेषा आर्थिक स्थैर्य, यश आणि जीवनातील समाधानाचे संकेत देतात.

  • Que: जीवनरेषा आनंदाशी कशी जोडली जाते?

    Ans: खोल, लांब आणि स्पष्ट जीवनरेषा उत्तम आरोग्य, ऊर्जा आणि जीवनातील समाधान दर्शवते, जे आनंदासाठी महत्त्वाचे घटक आहेत.

  • Que: या रेषा वेळेनुसार बदलतात का?

    Ans: होय. जीवनातील निर्णय, परिश्रम आणि परिस्थितीनुसार हस्तरेषांमध्ये सूक्ष्म बदल दिसू शकतात.

