Palmistry: पुरुष आणि स्त्रियांच्या हातावरील या 3 रेषा दर्शवतात संपत्ती आणि आनंद

हातांवरील रेषा व्यक्तीच्या जीवनाबद्दल आणि व्यक्तिमत्त्वाबद्दल अनेक गोष्टी उघड करतात. हातांवरील रेषांसोबतच, मनगटांवरील रेषा, ज्यांना मणिबंध रेषा म्हणून ओळखले जाते, त्या देखील महत्त्वाच्या आहेत. हस्तरेखाशास्त्रानुसार, मनगटावरील रेषा विशेष महत्त्वाच्या आहेत. त्या व्यक्तीला जीवनात कोणते यश आणि उपलब्धी मिळतील हे देखील दर्शवतात. हस्तरेषाशास्त्रातील मणिबंध रेषांचे महत्त्व जाणून घेऊया.
हस्तरेषाशास्त्रानुसार, पुरुष आणि महिलांच्या मनगटावरील या रेषांचे हस्तरेषाशास्त्रात वेगवेगळे महत्त्व आहे. पुरुषांच्या मनगटावर तीन मणिबंध रेषा असतात तर महिलांच्या मनगटावर दोन रेषा असतात. पुरुषांच्या हातातील तीन रेषांना धन रेषा, व्यवसाय रेषा आणि धर्म रेषा म्हणतात. तर महिलांच्या हातातील दोन रेषांना सौभाग्य रेषा आणि संतती सुख रेषा म्हणतात.
ज्या पुरुषाच्या हातावर तीन रेषा असतात ती चांगली मानली जाते. हस्तरेषाशास्त्रानुसार, जर एखाद्या पुरुषाच्या मनगटावर फक्त दोनच रेषा असतील तर ते चांगले मानले जात नाही. जर एखाद्या महिलेच्या हातावर फक्त एकच रेषा असेल तर हे देखील वाईट मानले जाते. असे मानले जाते की जर एखाद्या महिलेच्या मनगटावर दोन मणिबंध रेषा असल्यास तिला सौभाग्य मिळते आणि मुलांचे सुखही मिळते, पण जर एखाद्या महिलेची एकच रेषा असेल तर तिला दुर्दैव मिळते. पण, मुले होण्यात काही समस्यांना तोंड द्यावे लागते.
हस्तरेखाशास्त्रानुसार ज्या लोकांच्या हातावर साखळीसारख्या मणिबंध रेषा असतील तर अशा व्यक्तीला जीवनात अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते.
जर मनगट रेषेच्या वर त्रिकोण तयार झाला तर अशा व्यक्तीला वृद्धापकाळात धन आणि आदर मिळतो.
जर मणिबंध रेषेच्या वर तारा असेल तर अशा लोकांना अनोळखी व्यक्तीच्या मदतीने पैसे मिळतात.
जर मनगटावर क्रॉस चिन्ह असल्यास त्या व्यक्तीला जीवनात अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागू शकते.
मनगटावरील रेषा दीर्घायुष्याचे मूल्यांकन करण्यासाठी देखील वापरल्या जातात. हस्तरेषाशास्त्रानुसार, जर एखाद्या पुरुषाच्या मनगटावर तिन्ही मनगटाच्या रेषा असतील तर तो दीर्घायुषी असण्याची शक्यता असते. त्याचवेळी, जर चार रेषा असतील तर आरोग्याशी संबंधित समस्या उद्भवू शकतात.
हस्तरेखाशास्त्रानुसार, मनगटाच्या रेषेतून एखादी रेषा निघून मंगळाच्या ठिकाणी गेली तर अशा व्यक्तीला चांगला आर्थिक फायदा होण्याची शक्यता असते.
