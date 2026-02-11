Zodiac Sign: सर्वार्थ सिद्धि योगाचा मिथुन आणि तूळ राशीसह या राशीच्या लोकांना होईल फायदा

Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
आज मंगळवार, 11 फेब्रुवारी. आजचा दिवस सर्व राशीच्या लोकांसाठी भाग्यशाली राहणार आहे. ग्रहांच्या संक्रमणामुळे सिद्धी योगाचे शुभ संयोजन तयार होणार आहे. सर्वार्थ सिद्धी योगाचा कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार जाणून घ्या

Updated On: Feb 11, 2026 | 09:00 AM
मंगळवार, 11 फेब्रुवारी रोजी चंद्राच्या संक्रमणामुळे आणि ग्रहांच्या शुभ स्थितीमुळे आजचा दिवस काही राशीच्या लोकांसाठी फायदेशीर ठरणार आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार फाल्गुन महिन्यातील कृष्ण पक्षाच्या नवमी तिथीला, चंद्र अनुराधा नंतर ज्येष्ठा नक्षत्रापासून वृश्चिक राशीत दिवसरात्र संक्रमण करत आहे. चंद्र आणि मंगळ यांच्यामध्ये त्रि-एकादश योग तयार होईल. गुरु ग्रह चंद्रापासून आठव्या घरात संक्रमण करणार आहे. ज्यामुळे चंद्राधी योग देखील तयार होणार आहे. सर्वार्थ सिद्धी योगाची निर्मिती देखील खूप शुभ आणि फलदायी असेल. सर्वार्थ सिद्धी योगाचा कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार जाणून घ्या

मिथुन रास

मिथुन राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस फायदेशीर राहील. कामाच्या ठिकाणी तुमच्या सहकाऱ्यांकडून तुम्हाला पूर्ण पाठिंबा मिळेल. आर्थिक परिस्थिती चांगली राहील. व्यवहारात अपेक्षित यश मिळेल. शैक्षणिक क्षेत्रात असणाऱ्या लोकांना अपेक्षित यश मिळेल. कामाच्या ठिकाणी नवीन आणि महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या देखील दिल्या जाऊ शकतात. तुमच्या संवाद कौशल्याचा देखील फायदा होईल. नातेसंबंध चांगले राहतील.

कन्या रास

कन्या राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस चांगला राहील. तुमच्या चातुर्यपूर्ण बुद्धीचा आणि सखोल विचारसरणीचा तुम्हाला फायदा होईल. तुम्हाला नशिबाची साथ लाभेल. व्यवसायात अपेक्षित यश मिळेल. आर्थिक फायदा होण्याची शक्यता. जुने व्यवहार मिटवण्यातही तुम्ही यशस्वी व्हाल. तुमच्या संवाद कौशल्याचा तुमच्या नोकरीत फायदा होईल. तुम्हाला मित्र आणि सहकाऱ्यांकडूनही पूर्ण पाठिंबा मिळेल.

तूळ रास

तूळ राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस फायदेशीर राहील. तुमच्या राशीचे स्वामी ग्रह, शुक्र आणि चंद्र, तुमच्यासाठी फायदा आणि प्रगती घेऊन येणारे आहेत. तुम्हाला करिअरमध्ये अपेक्षित यश मिळेल. कौशल्यांचा आणि बोलण्याच्या कौशल्यांचाही तुम्हाला फायदा होऊ शकतो. तुम्हाला तुमच्या वरिष्ठांकडून पाठिंबा मिळेल. आर्थिक स्थिती सुधारेल. खर्चावर नियंत्रण ठेवा. दीर्घकालीन योजनांमध्येही पैसे गुंतवू शकता. सामाजिक क्षेत्रात तुमचा आदर वाढेल. वैवाहिक जीवन चांगले राहील.

धनु रास

धनु राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस चांगला राहील. आज तुमच्यामधील आत्मविश्वास वाढलेला राहील. तुमच्या मनावरील ओझे कमी होऊ शकते आणि तुम्हाला आनंद वाटू शकतो. तुमचे नियोजन आणि कार्यक्षमता तुम्हाला कामावर फायदेशीर ठरेल. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला लक्ष केंद्रित करावे लागेल. तुमचा कल धर्म आणि अध्यात्माकडे असेल, ज्यामुळे तुम्हाला मानसिक शांती मिळेल.

कुंभ रास

कुंभ राशीच्या लोकांचा आजचा दिवस मिश्रित राहील. तुमच्या राशीत तयार झालेला शुभ योग तुम्हाला अपेक्षेपेक्षा जास्त फायदे देईल. कामाच्या ठिकाणी तुमचा आदर वाढेल आणि तुम्हाला तुमच्या सहकाऱ्यांकडूनही पाठिंबा मिळेल. कामाच्या ठिकाणी तुमच्यावर नवीन जबाबदाऱ्या येऊ शकतात. आर्थिक स्थिती चांगली राहील. दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेली कामे पूर्ण होतील. कटुंबात आनंदाचे वातावरण राहील.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Published On: Feb 11, 2026 | 09:00 AM

