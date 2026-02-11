Surya Grahan 2026: सूर्यग्रहणाच्या दिवशी चंद्राचे दुहेरी संक्रमण, या राशीच्या लोकांनी राहावे सावध

2026 मधील पहिले सूर्यग्रहण मंगळवार, 17 फेब्रुवारी रोजी होणार आहे, जी एक विशेष आणि खूप मोठी खगोलीय घटना आहे.भारतीय वेळेनुसार, हे ग्रहण 17 फेब्रुवारी रोजी दुपारी 3.26 वाजता सुरू होणार आहे आणि संध्याकाळी 7.57 वाजता हे ग्रहण संपणार आहे. दरम्यान, हे ग्रहण भारतात दिसणार नाही, म्हणजेच त्याचा सुतक काळ वैध राहणार नाही. या दिवशी चंद्राचे दुहेरी संक्रमण होत असल्याने त्याचा प्रभाव सर्व राशींच्या जीवनात निश्चितच काही बदल होतील. सूर्यग्रहणाच्या दिवशी कोणत्या राशीच्या लोकांनी सावध राहण्याची गरज आहे ते जाणून घ्या
पंचांगानुसार, 17 फेब्रुवारी रोजी म्हणजेच सूर्यग्रहणाच्या दिवशी चंद्र सकाळी 9.5 वाजता कुंभ राशीत प्रवेश करणार आहे, तर रात्री 9.15 वाजता तो शतभिषा नक्षत्रात प्रवेश करेल.
सूर्यग्रहणाच्या दिवशी चंद्राचे द्विगोचर मेष राशीच्या लोकांसाठी शुभ राहणार नाही. काही लोकांना मानसिक त्रास होईल, तर काहींना गंभीर आरोग्य समस्या येऊ शकतात. याशिवाय, विवाहित लोकांच्या बोलण्यात कटुता असेल, ज्यामुळे त्यांच्या प्रेम जीवनात अशांतता येईल. यावेळी तुमच्यावरील मानसिक ताण वाढू शकतो. नातेसंबंधामध्ये चढ उतार जाणवू शकतो. आरोग्याशी संबंधित समस्या देखील दिसू शकतात, म्हणून तुमच्या आहाराची आणि झोपेची विशेष काळजी घेणे महत्वाचे असेल.
सूर्यग्रहणाच्या दिवशी चंद्राचे द्विगोचर तूळ राशीसाठी अशुभ राहील. कौटुंबिक मतभेदांमुळे तुम्ही तणावात असाल, तर तुमच्या आर्थिक समस्याही सुटणार नाहीत. जर तुम्ही या काळात गुंतवणूक केली तर नफा मिळण्याची शक्यता खूपच कमी असते. कुटुंबात काही अंतर आणि मतभेद होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे मानसिक ताण वाढू शकतो. आर्थिक बाबींसाठीही हा काळ अनुकूल राहणार नाही. या काळात तुम्ही घेतलेल्या कोणत्याही गुंतवणूक किंवा आर्थिक निर्णयांमुळे कोणताही फायदा होण्याची शक्यता कमी आहे.
मेष आणि तूळ राशींसोबतच, चंद्राच्या संक्रमणाचा कुंभ राशीच्या लोकांवर अशुभ परिणाम होणार आहे. जर तुम्ही तुमच्या जोडीदाराचे ऐकले नाही तर तुम्ही गंभीर परिस्थितीत सापडू शकता. याव्यतिरिक्त, पोट खराब झाल्यामुळे तुम्हाला कमकुवत वाटू शकते. या काळात आर्थिक गुंतवणुकीतून नफा मिळण्याची शक्यताही कमी आहे.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: ग्रहणकाळात चंद्राची स्थिती आणि त्याचा राशी/नक्षत्र बदल एकत्र येणे, याला दुहेरी संक्रमण असे म्हटले जाते.
Ans: मनःस्थिती अस्थिर होणे, निर्णयांमध्ये गोंधळ आणि भावनिक चढ-उतार वाढणे असे परिणाम मानले जातात.
Ans: सूर्यग्रहणाच्या दिवशी मेष, तूळ आणि कुंभ राशीच्या लोकांनी राहावे सावध